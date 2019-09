Von Dominik Rechner

Hardheim. "Für mich ist die Regionalität das Wichtigste", betont Frank Müller, Inhaber der Steinemühle in Hardheim beim RNZ-Gespräch vor Ort. Der leidenschaftliche Müller (1993 hat er seinen Meister gemacht) hat 2001 den Betrieb von seinem Vater übernommen. Seit 1686 ist die Mühle in Familienbesitz und bereits 1322 wurde sie erstmals erwähnt.

Kurze Transportwege vom Bauern bis zum Endverbraucher sind seit jeher das Grundprinzip für die Familie Müller. Das Getreide beziehen die Müllers, die vier festangestellte Mitarbeiter und mehrere Aushilfskräfte beschäftigen, von Landwirten aus der Region Odenwald/Tauber und Bauland im Umkreis von etwa 30 Kilometern. Die Mehle verkaufen sie wiederum an Kunden aus der Region.

Was für Frank Müller selbstverständlich ist, stelle sich bei anderen, größeren Mühlenbetrieben in Deutschland anders dar: "Da kommt das Getreide öfter auch mal aus dem Ausland." In der Steinemühle werden die Getreidearten Weizen, Roggen, Dinkel, Grünkern und Emmer zu Mehlen, Schrot und Grieß verarbeitet. Eine Besonderheit beim Dinkelmehl: Während es im herkömmlichen Handel oft Mehle aus Dinkelsorten gibt, die Weizeneinkreuzungen haben, verwendet Frank Müller nur reine Ur-Dinkelsorten. Für Weizenallergiker sei dies wichtig zu wissen - doch stünden auf den Packungen beziehungsweise Säcken diese Angaben im Normalfall nicht.

Die eigenen Produkte gibt es zwar auch im Mühlenladen zu kaufen, doch davon kann eine Familie natürlich nicht leben. Die Direktvermarktung mache nur einen kleinen Teil des Umsatzes aus, sagt Frank Müller. Den Großteil seines Mehls verkauft er an Bäcker aus der Region, einen Teil auch an Lebensmittelmärkte in Hardheim, Mudau und Walldürn.

Hintergrund Direktvermarkter im Neckar-Odenwald-Kreis Hohe Qualität, regionale Herkunft, frische Waren: Das sind nur einige Vorteile, die der Kauf von Lebensmitteln bei einem Direktvermarkter bietet. Dazu kommen noch der direkte Kontakt zu den Erzeugern sowie kurze Wege - und das alles für jeden Geldbeutel. Da Direktvermarktung auch bei uns in der Region immer mehr in den Fokus rückt, werden wir in den nächsten Wochen verschiedene von ihnen in einer Serie vorstellen. Als kleines Schmankerl gibt es jeweils noch ein Rezept dazu, das aus den verschiedenen Produkten in der eigenen Küche nachgekocht werden darf. Info: Direktvermarkter, die bei uns erscheinen wollen, melden sich per E-Mail unter red-buchen@rnz.de

Mehl und Co. machen jedoch auch nur einen Teil der gesamten Einnahmen für die Müllers aus. Das Getreide, das nicht vermahlen wird, geht an Brauereien (Gerste), Ölmühlen (Raps) oder Kraftfutterwerke. Das Futter gibt es dann im Großhandel zu kaufen. Dass man jedes Jahr deutlich mehr Getreide beziehe, als für die Mehle gebraucht wird, habe auch anderweitig große Vorteile, erklärt Müller: "So haben wir auch in Jahren, wo es zum Beispiel durch Dürren Qualitätsprobleme gibt, unsere Qualität abgesichert." Im Notfall könne man dann auf das Getreide, das eigentlich für den reinen Verkauf gedacht ist, zurückgreifen. Ein weiteres finanzielles Standbein stellt der Verkauf von Heimtierfutter dar (nicht aus eigener Produktion).

Doch zurück zum Mehl: Wie das überhaupt hergestellt wird und vor allem was es mit den verschiedenen Typen auf sich hat, hat sich sicher schon so mancher Verbraucher gefragt. Frank Müller hat uns durch die Produktionsräume seines Mühlenbetriebs geführt und dabei die Prozesse der Mehlherstellung erklärt.

Die verschiedenen Getreidesorten werden im Herbst in der Steinemühle angeliefert. Von jeder Anlieferung werden Proben entnommen, die Müller und seine Mitarbeiter auf Reinheit, Feuchtigkeit und Eiweißgehalt überprüfen. Die Analysen und die entsprechende Sortierung sind entscheidende Faktoren für die spätere Qualität des Mehls. Vor der Einlagerung wird das Getreide zunächst gereinigt, das heißt mit Hilfe von Luft und Sieben von gröberen (Stroh, Unkrautsamen ...) und dann von immer kleineren Fremdstoffen, wie Staub und Spreu befreit. Bei der langfristigen Lagerung wird es dann auf unter zehn Grad Celsius heruntergekühlt.

Laborgerät zur Bestimmung der Qualitätsdaten des Getreides vor der Annahme. Hier geht es um den Protein- und Feuchtegehalt. Foto: Wolfgang Bauer

Schon kurz nach der Annahme kommt das Getreide in verschiedene große Chargen (eine Art Behälter) und die Müller der Steinemühle buchen es über einen Computer auf eine sogenannte Silozelle. Die Herkunft des Getreides beziehungsweise des Mehl lasse sich dadurch von der Anlieferung bis zu jedem fertigen Päckchen transparent zurückverfolgen, erklärt Frank Müller. Bevor das Getreide zu Mehl verarbeitet werden kann, wird es in verschiedenen Maschinen nochmals gereinigt und von letzten Fremdpartikeln befreit. Das Mehl wird dann mittels zweier Vorgänge hergestellt, die sich mehrmals wiederholen.

Das ist zum einen die Vermahlung durch den Walzenstuhl - hier wird der Mehlkern in mehreren Arbeitsgängen schonend von den Schalenteilen gelöst - und zum anderen das Sieben durch den Plansichter. Insgesamt gibt es 14 verschiedene Mahldurchgänge. "Bei jedem Durchgang wird das Mehl abgesiebt", erklärt Müller. Anschließend werden die einzelnen Mahldurchgänge in der Mehlmischmaschine gemischt. Dadurch entstehen die verschiedenen Mehltypen.

Das weiße Weizenmehl, das man wohl in jedem Haushalt findet, hat die Typbezeichnung 405. Je größer die Typenzahl, desto dunkler ist das Mehl und desto höher sein Mineralstoffgehalt. "Über die Backqualität sagen die Mehltypen aber nichts aus", erklärt Frank Müller. Da helfe dann für den privaten Verbraucher nur: Ausprobieren und sich das gute Mehl merken. Oder gleich beim Müller in der Region einkaufen, denn dort bekommt man schließlich das beste Mehl.

Info: Der Mühlenladen im Doggenbrunnen 31 in Hardheim hat montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet.