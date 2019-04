Buchen. (mb) "Der wahre Preis der schnellen Mode" lautete der Titel eines Vortrags von Isabell Ullrich am Mittwochabend im Kolpingheim in Buchen. Die Referentin stammt aus Gerichtstetten und arbeitet für die "Christliche Initiative Romero" in Münster als Referentin für Kleidung.

Isabell Ullrich referierte im Buchener Kolpingheim über das unmenschliche Geschäft mit "schneller Mode". Foto: Martin Bernhard

Isabell Ullrich ist in Gerichtstetten aufgewachsen und hat am Burghardt-Gymnasium Buchen das Abitur abgelegt. Die ersten Schritte ihrer journalistischen Laufbahn machte sie als freie Mitarbeiterin und Praktikantin bei der Rhein-Neckar-Zeitung. Sie studierte Medienwissenschaften in Köln sowie im Rahmen eines Auslandssemesters Anglistik, Spanisch und Kunstgeschichte in Madrid. Danach arbeitete sie als Radiojournalistin für den Deutschlandfunk im Raum Köln. Seit 2015 ist sie als Referentin für Kleidung und für Pressearbeit bei der "Christlichen Initiative Romero" in Münster angestellt. Nach eigenen Angaben setzt sie sich für "eine gerechte, solidarische Welt, in der ein gutes Leben für alle möglich ist ein. In dieser Welt steht der Mensch im Mittelpunkt eines anderen Wirtschaftssystems, das allen Zugang zu würdiger Arbeit bietet und die natürlichen Lebensgrundlagen erhält."

Mit ihrem Vortrag im Kolpingheim stellte Ullrich auf anschauliche Weise dar, wie schnelllebig das Geschäft mit der Mode und wie unsozial es geworden ist. So können Näherinnen in Entwicklungs- und Schwellenländern von ihrem Lohn kaum leben. "Ist das fair?", fragte Isabell Ullrich. In Gruppenarbeit ließ sie die Besucher des Vortrags Ideen entwickeln, wie man das ändern könnte. So schlugen diese vor, dass sich die Näherinnen zusammenschließen und mit finanzieller Hilfe des Westens eigene Produktionsbetriebe gründen könnten. Einkäufer von Textilfirmen sollten auf die Produktionsbedingungen bei den Lieferanten achten. Und Markenunternehmen wie Adidas oder Nike sollten besser die Näherinnen finanziell unterstützen, statt Milliardenbeträge für das Sponsoring mit Superstars auszugeben. Und sie sollten fair produzierte Produkte besser bewerben. Schließlich sollten die Verbraucher hinterfragen, welche Produkte sie kauften.

Nach Ansicht von Isabell Ullrich sind auch Politiker gefordert. Zwar sei vor einigen Jahren das "Bündnis für nachhaltige Textilien" gegründet worden. Die Mitglieder wollten auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung von Menschenrechten bei der Produktion achten. Doch geändert habe sich wenig. Deshalb forderte Ullrich ein Gesetz, das für alle Marktteilnehmer verpflichtend ist. "Wir brauchen mehr Transparenz", sagte sie. "Die Händler müssen mehr Verantwortung übernehmen." Mit einem Ausschnitt aus dem Film "The true cost" veranschaulichte sie, welche Folgen der Konsumismus hat: Gebrauchsgüter werden wie Verbrauchsgüter behandelt und nach kurzer Verwendungszeit einfach weggeworfen.

Verbrauchern schlug Ullrich vor, bei diesem Spiel nach Möglichkeit nicht mehr mitzumachen. Vor dem Kleiderkauf sollte man sich fragen, ob man wirklich neue Klamotten benötige. Falls ja, könne man diese auch in Second-Hand-Läden oder auf Flohmärkten erwerben. Oder wie wäre es damit, eine Kleidertauschparty mit Freunden und Bekannten zu veranstalten? Oder vielleicht lassen sich alte Kleider auch reparieren. Wenn man sich für den Einkauf neuer Kleidung entscheide, sollte man bewusst einkaufen und auf Verbrauchersiegel wie das der "Fair Wear Foundation", auf das "IVM-Siegel für Naturtextilien" oder das "Fairtrade Certified Cotton"-Siegel achten. Außerdem könnte man politisch aktiv werden und sich für faire Produktionsbedingungen einsetzen.

Die "Christliche Initiative Romero" hat sich in mehr als 35 Jahren nach ihrer Gründung zu einer mittelgroßen Nichtregierungsorganisation mit einem jährlichen Spendenvolumen von etwa 500.000 Euro entwickelt. Nach eigenen Angaben werden ihre Projekte zum Teil von der Europäischen Union, vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie von der "Stiftung Umwelt und Entwicklung" finanziell unterstützt.