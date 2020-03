Nach dem Benefizkonzert in Hainstadt (Foto) sollte eigentlich am 28. März ein weiteres Konzert mit „Primesession“ zugunsten der evangelischen Kindertagesstätte „Guter Hirte“ stattfinden. Dies wurde aufgrund der aktuellen Entwicklungen abgesagt. Foto: Andreas Hanel

Neckar-Odenwald-Kreis. (stk/ahn/gin) Weltweit werden wegen des neuartigen Coronavirus’ Veranstaltungen abgesagt. Auch vor dem Neckar-Odenwald-Kreis macht diese Entwicklung inzwischen nicht mehr halt.

Eine offizielle Anweisung aus dem Landratsamt, Veranstaltungen abzusagen, gebe es weiterhin nicht, wie Pressesprecher Jan Egenberger auf Nachfrage erklärt. Das Landratsamt berate Veranstalter und äußere auch Verständnis, wenn diese sich dazu entschließen. "Es gibt gute Gründe, und das können wir auch nachvollziehen", so Egenberger.

Das Robert-Koch-Institut hat ein Merkblatt zum Thema öffentliche Veranstaltungen herausgegeben. "Die Risiken sind nicht bei allen Veranstaltungen gleich groß, daher sollten die jeweils Verantwortlichen in einem vorstrukturierten Risikomanagementprozess eine sorgfältige Abwägung der konkreten Maßnahmen treffen", heißt es darin.

Das Risiko von einer Übertragung bei einer Veranstaltung hänge von der Zusammensetzung der Teilnehmer, Art und Typ der Veranstaltung sowie Möglichkeiten der Kontrolle im Falle eines Ausbruches zusammen. Es gebe aber auch Maßnahmen, um das Risiko einer Übertragung und großer bzw. schwerer Folgeausbrüche zu verringern, zum Beispiel angemessene Belüftung, Eingangsscreening, Hinweise auf Hygienemaßnahmen oder ähnliches.

> Buchener Sportlerehrung fällt aus: Die große Sportlerehrung, die für heute geplant war und bei der die Stadt Buchen alljährlich verdiente Sportlerinnen und Sportler ehrt, wurde aufgrund der Corona-Krise abgesagt. Die Nachricht wurde bereits direkt an die meldenden Vereine und Schulen bzw. Trainer weitergegeben mit der Bitte, die zur Ehrung vorgesehenen Sportler umgehend zu informieren. Die Medaillen werden in den nächsten Tagen an die meldenden Personen verschickt und sollten mit einem Glückwunschschreiben des Bürgermeisters entsprechend verteilt werden.

Während inzwischen einigen Veranstaltungen abgesagt wurden, findet das

> "Number Nine"-Konzert (Höpfingen) am 21. März statt: "Wir haben uns beraten und entschieden: Wir ziehen es durch! Wir lassen uns von diesem Hype nicht verrückt machen. Statt Absagen haben wir nur weitere Kartennachfragen, doch die Veranstaltung ist schon lange ausverkauft", sagt Wolfgang Streckert vom veranstaltenden TSV Höpfingen.

> Josefsmarkt (Hardheim): Dieser findet nach aktuellem Stand ebenfalls statt. Wie Hardheims Bürgermeister Volker Rohm mitteilte, wäre es sehr schade, wenn sich das enorme Engagement der Vorbereitung aller Beteiligten (Gemeinde, BdS, Vereine, Schule, Kindergarten etc.) als umsonst erweisen müsste, denn den traditionellen Frühlingsmarkt mit Winteraustreibung etc. könne man nicht x-beliebig verlegen. "Deshalb halten wir möglichst an der Veranstaltung fest und hoffen, dass entgegen der momentanen Hysterie dann auch die Besucher kommen, unsere Angebote annehmen und unseren Markt mit Leben füllen." Allerdings ist noch nichts in Stein gemeißelt. "Da sich die Zahl der Erkrankungen und Empfehlungen übergeordneter Behörden fast täglich ändern, ist dies nur der ,tagesaktuelle Stand‘, der sich im ,Worst Case‘ zu einer Absage verändern kann."

> Primesession (Schefflenz): Eigentlich sollte am Samstag, 28. März, ein von der Eventtechnikfirma "Blackout Eventmanagement" aus Hainstadt veranstalteter Benefizevent zugunsten der evangelischen Kindertagesstätte "Guter Hirte" in Schefflenz stattfinden. Die Band "Primesession" hätte mit den Kollegen von "Friends live" für gute musikalische Unterhaltung und Stimmung gesorgt. Doch aufgrund der aktuellen Lage hat sich der Veranstalter dazu entschlossen, das Event abzusagen. "Es wäre nicht tragbar, ein Konzert für eine Kindertagesstätte zu veranstalten", informierte Manfred Schwing vom "Blackout Eventmanagement". "Wir wollen und können nicht dafür die Verantwortung tragen, dass sich möglicherweise sämtliche Eltern von Kleinkindern anstecken. Deshalb haben wir das Konzert abgesagt. Wir wollen hier als Vorbild vorangehen." Der Veranstalter rechnete mit rund 600 Besuchern. Nun werde man die Gesamtsituation abwarten, bis man einen Ersatztermin bekannt gibt.

> Auftaktveranstaltung zum zehnten Jubiläum des Ambulanten Kinderhospizdienstes Neckar-Odenwald-Kreis (Buchen): Auch die für kommenden Samstag geplante Auftaktveranstaltung zum Jubiläum des Ambulanten Kinderhospizdienstes Neckar-Odenwald-Kreis musste auf unbestimmt Zeit verschoben werden. "Vielleicht können wir die Veranstaltung zum Jubiläumstag im November nachholen, aber derzeit ist das Risiko für die von uns betreuten Kinder zu hoch", teilte Felizitas Zürn, die Vorsitzende des Vereins, der RNZ mit.

"Die Kinder haben Vorerkrankungen und wenn sich ein Elternteil oder einer der Ehrenamtlichen mit dem Virus infiziert und ein Kind ansteckt, könnte das tödlich sein." Auch wenn es Zürn und ihren Kollegen leid tue, gehe die Sicherheit der Kinder einfach vor. Nach derzeitigen Stand sollen die Fachvorträge im April und Oktober aber wie geplant stattfinden.

> Versammlungen der Feuerwehren (Neckar-Odenwald-Kreis): Derzeit werden zahlreiche Jahreshauptversammlungen der Wehren im Neckar-Odenwald-Kreis verschoben. In Buchen hat man nun beschlossen, im März auch die Übungen komplett einzustellen. Das teilte Stadtkommandant Andreas Hollerbach der RNZ auf Anfrage mit. "Sollte sich einer aus der Truppe anstecken, hätten wir die Pflicht, alle die Kontakt zu ihm hatten, in Quarantäne zu schicken. Das hätte dann zur Folge, dass Einsatzkräfte bei Bedarf nicht zur Verfügung stehen." Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr erklärte, dass die "Sicherstellung der Einsatzbereitschaft" höchste Priorität habe.

"Im Landratsamt beobachten wir unter Federführung des Gesundheitsamts die Entwicklung", so Kirschenlohr. Bei jedem Ausbildungslehrgang werde individuell geprüft, ob ein Risiko bestünde, oder ob er stattfinden könne. Die Empfehlung des Landes Baden-Württemberg, an der sich auch die Feuerwehren orientieren, lautet derzeit: "Sollte die Verschiebung einer Veranstaltung möglich sein oder aus sonstigen Gründen eine Veranstaltung entfallen können, empfehlen wir von einer derzeitigen Durchführung abzusehen."

