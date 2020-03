Buchen. (rüb/sb) Wer Schulen und Kindergärten schließt, muss auch das übrige öffentliche Leben herunterfahren, um die Ausbreitung des Coronavirus’ einzudämmen beziehungsweise zu verlangsamen. Dass Veranstaltungen abgesagt werden, daran hat man sich gewöhnt, doch nun werden auch Sporthallen und Schwimmbäder geschlossen, um die Zahl der sozialen Kontakte und damit der möglichen Übertragungen zu reduzieren. Bürgermeister Roland Burger ist sich der Schärfe dieser Einschnitte bewusst: "Leider gibt es momentan keine andere Möglichkeit, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, als die Gelegenheiten einzuschränken, bei denen viele Menschen aufeinandertreffen. Ich appelliere an die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein von allem denen gegenüber, für die eine Ansteckung eine echte Gefahr sein könnte, also für ältere oder chronisch kranke Menschen. Außerdem sorgen wir durch eine Verlangsamung der Ansteckungswelle dafür, dass unser Gesundheitssystem und wichtige Bereiche des öffentlichen Lebens handlungsfähig bleiben."

Nachfolgend ein Überblick über die aktuelle Situation in Buchen:

> Kindergärten: Am Montag, läuft der Betrieb noch wie gewohnt. Ab Dienstag greift die vom Land angekündigte Notbetreuung, die sich in Buchen aus praktischen Gründen auf die Einrichtungen in der Kernstadt konzentriert und zwar in den katholischen Einrichtungen St. Elisabeth, St. Rochus, St. Josef sowie in der evangelischen Einrichtung Regenbogen. Es haben nur solche Kinder Anspruch auf Notbetreuung, deren alleinerziehendes Elternteil oder beide Eltern in Berufen arbeiten, die wichtig für die Grundversorgung sind. Auf wen dies zutrifft, der findet auf der Homepage der Stadt ein Formular. Dieses ist auszudrucken, auszufüllen und bis heute, Montag, 16 Uhr, in der betreuenden Einrichtung abzugeben. Zudem ist von Arbeitgeberseite eine entsprechende Bestätigung zu erstellen.

Folgende Zuständigkeiten der Kindergärten ist vorgesehen: St. Josef übernimmt die Notbetreuung für Kinder aus Hainstadt. St. Elisabeth ist zuständig für Oberneudorf, Unterneudorf, Hollerbach, Waldhausen, Einbach, Hettigenbeuern und Stürzenhardt. St. Rochus übernimmt die Betreuung für Götzingen, Hettingen und Rinschheim. Im Kindergarten Regenbogen werden Kinder aus Bödigheim, Eberstadt, aus dem Kinder-Tiger und aus dem Waldkindergarten betreut. Die Kinder aus Buchen und den Stadtteilen, die bereits Buchener Einrichtungen besuchen und eine Notbetreuung in Anspruch nehmen dürfen, verbleiben jeweils in ihren bisherigen Einrichtungen.

> Schulen: Schüler der Klassen 1 bis 6, deren alleinerziehendes Elternteil oder beide Eltern in Berufen arbeiten, die wichtig für die Grundversorgung sind, haben ab Dienstag ebenfalls Anspruch auf eine Notbetreuung. Für betroffene Eltern gibt es auf der Homepage der Stadt ein entsprechendes Formular. Dieses ist bis Dienstag, 16. März, im Sekretariat der Schule abzugeben.

> Veranstaltungen: Die Stadt Buchen hat alle eigenen Veranstaltungen bis auf weiteres abgesagt. Das gilt auch für die Kraus-Tage, den Goldenen Mai, das Kinomobil, die Badische Landesbühne sowie die "Jazz-Night". Die Stadt empfiehlt Veranstaltern, eigene Veranstaltungen jeglicher Größe zu überdenken und die Möglichkeit einer Absage bzw. einer Terminverlegung zu prüfen.

> Stadtverwaltung: Das Rathaus und alle weiteren städtischen Einrichtungen (Stadtbücherei, Tourist-Information, Ortschaftsverwaltungen) bleiben wie gewohnt geöffnet. Die Bürger werden aber gebeten, persönliche Besuche und Vorsprachen auf das Nötige zu beschränken bzw. soweit möglich die Angelegenheiten schriftlich, telefonisch oder auf digitalem Weg zu erledigen.

> Städtische Einrichtungen: Die Eberstadter Tropfsteinhöhle bleibt vorerst bis 19. April geschlossen. Gleiches gilt für das Mehrgenerationenhaus in der Hollergasse. Das Hallenbad ist ab Dienstag, 17. März, bis auf weiteres geschlossen. Alle Sport- und Spielhallen sowie der Gymnastikraum im Pavillonbau des Rathauses sind ab Dienstag geschlossen. Nicht betroffen sind Sport- und Bolzplätze, weil die Ansteckungsgefahr im Freien als sehr viel niedriger beurteilt wird. An der Musikschule finden Einzelunterricht sowie Unterricht in Gruppen bis drei Personen wie gewohnt statt. Ensembleproben (z. B. Bigband) sind ausgesetzt.

> Wochenmarkt: Der Buchener Wochenmarkt findet weiterhin statt. Eine Ansteckungsgefahr im Freien wird als sehr gering eingeschätzt. Zudem dient der Wochenmarkt der Versorgung.

> Volkshochschule: Sportkurse finden, da die Sportstätten geschlossen sind, ab sofort nicht mehr statt. Über die Fortführung der anderen Kurse steht eine Entscheidung noch aus.

> Sportvereine: Der Badische Sportbund empfiehlt seinen Vereinen, den Sportbetrieb einzustellen. Erste Vereine wie etwa der TSV Buchen und der FC Viktoria Hettingen haben auf diese Empfehlung bereits reagiert und den Sportbetrieb komplett eingestellt.