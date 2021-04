Die Soldaten der neuen 3. Kompanie traten am Freitag unter Kompaniechef Major Stephan Schmitt zu ihrer offiziellen Indienststellung durch den Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Pascal Pane, an. Foto: Bundeswehr

Hardheim. (pm) Das Panzerbataillon 363 nimmt weiter Form an: Am vergangenen Freitagvormittag erfolgte die Aufstellung der neuen 3. Kompanie in Hardheim. Die neuen Panzersoldaten haben ihren Umzug von Pfreimd in der Oberpfalz abgeschlossen und werden von nun an die 3. Kompanie bilden. Die Aufstellung der neuen Kompanie stellt einen weiteren Meilenstein im Aufstellungsprozess des Panzerbataillon 363 dar.

Zum Aufstellungsappell war neben dem Bürgermeister der Gemeinde Hardheim, Volker Rohm, auch Landrat Dr. Achim Brötel vor Ort, um die Soldaten in ihrer neuen Heimat persönlich willkommen zu heißen. Nach dem Einmarsch des Bataillons auf den Exerzierplatz der Carl-Schurz-Kaserne und der Meldung an den Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Pascal Pane, richtete dieser einige Worte an die Anwesenden und machte deutlich, dass in solch herausfordernden Zeiten, wie dem aktuellen Pandemiegeschehen, die Neuaufstellung eines Kampftruppenbataillons des deutschen Heeres keine Selbstverständlichkeit darstelle. "Teilweise waren über 60 Prozent des Verbandes in diversen Amtshilfeeinsätzen gebunden und haben dort ihre jeweilige Aufgabe hervorragend erfüllt. Das war nur möglich, weil jeder an seinem Platz im Sinne der übergeordneten Führung gedacht, geplant und gehandelt hat. Denn die Lage, gerade am Anfang, war häufig unklar und hat sich schnell geändert."

Mit Blick auf die neue "Dritte" des Panzerbataillons ging er auch auf das bereits über sechsjährige Bestehen der Kompanie als Teil des Gebirgspanzerbataillons 8 ein. Im Wissen um deren Leistungen sei sich Pane sicher, dass wieder genau die richtigen Panzermänner und -frauen in Hardheim den Auftrag bekämen, die nächste Kampfkompanie des Bataillons aufzubauen und schnell auf die notwendige Höhe zu bringen.

Im Anschluss erfolgte die Übergabe des Kompaniewimpels durch den Bataillonskommandeur und die offizielle Unterstellung der Kompanie unter das Kommando des Bataillons. Für die insgesamt 52 Männer und Frauen der Kompanie bedeutet der 16. April 2021 einen Neuanfang in einer neuen Heimat. Die Kompanie war erst vor wenigen Wochen, am 19. März, als 3. Kompanie des Gebirgspanzerbataillon 8 im oberpfälzischen Pfreimd verabschiedet worden. Der Aufstellung der 3. Kompanie war bereits im Oktober vergangenen Jahres die Aufstellung der 4. Kompanie, ehemals 4. Gebirgspanzerbataillon 8 aus dem thüringischen Bad Frankenhausen, vorangegangen.

Kommandeur, Oberstleutnant Pascal Pane überreichte dem Kompaniechef, Major Schmitt, den Kompaniewimpel. Foto: M. Schiller

Mit Wirkung vom 1. April wird die 3. Kompanie nun ebenfalls Teil des seit Oktober 2019 neu aufgestellten Panzerbataillons in Hardheim. Grund genug für Landrat Dr. Achim Brötel, die Soldaten persönlich zu begrüßen: "Ich bin mir bewusst, dass es für viele von Ihnen kein leichter Schritt ist, die bisherige militärische, berufliche und vielleicht auch private Heimat in Pfreimd aufzugeben und hier einen Neuanfang zu machen. Sie dürfen aber sicher sein, dass wir alles dafür tun werden, damit Sie sich hier bei uns wohlfühlen und genauso heimisch werden. Oberstleutnant Pane hat vor einiger Zeit – natürlich mit einem unübersehbaren Augenzwinkern – davon gesprochen, dass das neue Panzerbataillon 363 eine ,Patchworkfamilie’ sei. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Bad Frankenhausen, Pfreimd und Hardheim wachsen hier nämlich in der Tat zu einer neuen Einheit zusammen."

Auch die bereits langjährige Tradition der Bundeswehr im Odenwald stellte der Landrat in seiner Rede besonders heraus. Die schon immer betont bundeswehrfreundliche Grundstimmung im Neckar-Odenwald-Kreis sei ein ganz zentraler Faktor dafür gewesen, dass die Wahl am Ende auf Hardheim gefallen sei. "Daran wollen wir mit Blick auf die Zukunft nicht nur festhalten, sondern diesen Ansatz sogar noch weiter ausbauen. Deshalb hat der Kreistag mit überwältigender Mehrheit beschlossen, dass wir als Landkreis die offizielle Patenschaft für das neue Panzerbataillon 363 übernehmen. Ich hoffe sehr, lieber Herr Oberstleutnant Pane, dass wir diese Patenschaft dann spätestens im Herbst auch mit unseren Unterschriften besiegeln können", so Brötel.

Viel Zeit zum Zurückschauen bleibt den Soldaten nicht. Mit dem anstehenden Truppenübungsplatzaufenthalt des Bataillons in Bergen im Mai wartet bereits die erste Herausforderung auf die neuen Hardheimer Panzersoldaten. Hier wird auch der erste Schuss des neuen Panzerbataillons mit dem Hauptwaffensystem, dem Kampfpanzer Leopard 2, erfolgen. Ab dem dritten Quartal 2021 wird dann die 3. Kompanie ihre ersten Richt- und Ladeschützen auf dem Kampfpanzer ausbilden.

Die 3. Kompanie ist nach der Stabs- und Versorgungskompanie sowie der 4. Kompanie die nun insgesamt dritte Kompanie des Hardheimer Panzerbataillons. Im Zuge des weiteren Aufbaus des Bataillons wird ab Oktober 2021 die komplett neu aufzustellende 2. Kompanie ihren Dienst in Hardheim aufnehmen. Damit wird der strukturelle Aufwuchs weitestgehend abgeschlossen sein, sodass das Bataillon voraussichtlich ab Mitte 2022 seine ersten Übungsdurchgänge im Schießübungszentrum Munster sowie mit insgesamt zwei Panzerkompanien im Gefechtsübungszentrum Heer, in der Letzlinger Heide absolvieren wird. Die Absicht ist klar, wie sie der Bataillonskommandeur militärisch auf den Punkt bringt: "Wir haben ein gemeinsames Ziel, und das ist der Aufbau eines schlagkräftigen Panzerbataillons."