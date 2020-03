Zweieinhalb Monate nach dem Deckeneinsturz am Rohbau des neuen Traktes 2 des Burghardt-Gymnasiums sind die Folgen nun behoben. Am Montag und Dienstag wurden die Betonelemente neu verlegt. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Polier Gerhard Goisser gibt letzte Anweisungen, dann bugsiert der Kranführer das 13 Meter lange und gut 8 Tonnen schwere Betonelement an die richtige Position: Am Montag und Dienstag wurden die Fertigteil-Deckenelemente am Rohbau des Burghardt-Gymnasiums neu verlegt, nachdem ein Teil der Rohbaudecke des Neubaus kurz vor Weihnachten eingestürzt war (die RNZ berichtete). Als Ursache war nach eingehender Untersuchung durch Experten "Materialschwäche am Traggerüst für die Deckenschalung" ausgemacht worden.

Das nach dem Deckeneinsturz vorhandene Trümmerfeld im Bereich des neuen Traktes 2 wurde zwischenzeitlich geräumt. Eine Begutachtung bezüglich möglicher statischer Schäden an bereits gefertigten Bauteilen fand statt. Das Ergebnis: Es sind keine statischen Mängel an Bodenplatten, Wänden oder Stützen vorhanden, die die Tragfähigkeit negativ beeinflussen. Wie die Stadt Buchen mitteilte, werden die vorhandenen oberflächigen Schäden an den Auflageflächen der Wände durch eine fachgerechte Betonsanierung von der Firma Heizmann behoben.

Während am Montag neun Lkw mit den tonnenschweren Elementen an der Baustelle ankamen, waren für Dienstag gleich elf Lieferungen eingeplant. Insgesamt werden in der Decke etwa 60 Elemente verbaut.

Die Folgen des Deckeneinsturzes sind damit behoben. Als Fazit bleibt nur die Feststellung "Glück im Unglück". Nicht auszumalen, was alles hätte passieren können, wenn sich zum Zeitpunkt des Einsturzes Menschen auf der Baustelle aufgehalten hätten. Nur wenige Stunden vor dem Unglück gab es im betreffenden Bereich eine Begehung mit Bauleiter und Polier ...