Buchen. (rüb) Das größte Bauprojekt in der Geschichte der Stadt Buchen wird teurer: Höhere Ausschreibungsergebnisse als ursprünglich kalkuliert und Toiletten, die entgegen ersten Überlegungen nun doch komplett erneuert werden müssen, sorgen dafür, dass die geplanten Gesamtkosten für die Erweiterung des Burghardt-Gymnasiums nunmehr bei 22,8 Millionen Euro liegen. Bei jeweils einer Gegenstimme vergab der Gemeinderat am Dienstag Arbeiten für drei Gewerke: Zimmerer- und Holzbauarbeiten, Aufzugsanlage und Verglasungsarbeiten. Somit ist ein reibungsloser Fortgang der Arbeiten gewährleistet. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

Bürgermeister Roland Burger, Beigeordneter Benjamin Laber und Architekt Tim-Felix Kilian (Kilian und Partner, Stuttgart) stellten den aktuellen Sachstand vor. Die Fahrradstellplätze seien größtenteils fertiggestellt und würden bereits intensiv genutzt. Die Rohbauarbeiten im neu zu erstellenden Trakt II seien in vollem Gang.

Im Detail wurden die Kostenerhöhungen beleuchtet und dabei transparent gemacht. So fielen die Arbeitsvergaben gegenüber der Planung um 4,1 Prozent teurer aus – angesichts des Baubooms und der einhergehenden Kostensteigerungen in der Branche ein noch überschaubarer Wert. Knapp 880 000 Euro an Mehrkosten verursacht die komplette Erneuerung der Toiletten in den Trakten I und V. Es wurde überprüft, ob die erst vor gut acht Jahren sanierten Toiletten erhalten werden können. Dies sei aber aus technischen Gründen leider nicht möglich.

Beim Spatenstich im September war die Stadt noch von Gesamtkosten in Höhe von 21,8 Millionen Euro ausgegangen. Aktuell liegt die Kostenberechnung bei 22,8 Millionen Euro. Abzüglich der Zuschüsse verbleibt ein Eigenanteil von 5,1 Millionen Euro bei der Stadt.

Erfreuliches ergab die Auswertung der jüngsten Ausschreibung: Zwei der drei Gewerke konnten im zweiten Anlauf vergeben werden. Die Zimmerer- und Holzbauarbeiten gingen zum Preis von 692.000 Euro an die Firma Müller + Grimm (Buchen). Für die Lieferung und Montage eines Aufzugs erhielt die Firma Thyssenkrupp zum Preis von 72.000 Euro den Zuschlag. Die Verglasungsarbeiten (Fenster und Fassadenelemente, Sonnenschutzanlagen und Raffstores) wurden zum Preis von 1.076.000 Euro an die Firma Starz Metallbau (Aalen) vergeben. Dieser Preis liegt über der Kostenschätzung, was hauptsächlich an durch Brandschutzauflagen bedingten Planänderungen liege, so Architekt Kilian. Er sei jedoch mit der Firma Starz in Gesprächen über Einsparmöglichkeiten an anderer Stelle. Er sei zuversichtlich, dass solche gefunden werden.