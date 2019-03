Der Autosonntag lockt am 24. März die Besucher nach Walldürn. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. Zum fünften Mal wird der Walldürner Autosonntag am 24. Märzstattfinden. Fünf Autohäuser präsentieren die neuesten Trends auf dem Fahrzeugmarkt. Die Autohäuser Gramling, Günther, Golderer, Wild und Trusch sind mit ihren Highlights sternförmig um die große Sparkassenkreuzung und in der Hauptstraße platziert.

Zudem sind wieder wertvolle Preise im Rahmen eines Gewinnspiels zu gewinnen. In den ausgestellten Autos sind die Buchstaben verteilt, aus denen sich das Lösungswort zusammensetzt. Die Gewinne stellen der Verein "Walldürn gemeinsam" und die Autohäuser bereit. Um 17 Uhr werden an der Sparkassenkreuzung die Gewinner gezogen.

Die örtlichen Fachgeschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Ebenfalls lohnt sich ein Blick in die Osterausstellung des Rathauses, die von 13 bis 17.30 Uhr geöffnet ist. Wie in jedem Jahr findet auch wieder eine Osterausstellungs-Verlosung mit tollen Gutscheinpreisen statt. Die öffentliche Ziehung erfolgt um 17 Uhr an der Sparkasse.

Osterhasen verteilen in den Marktstraßen bunte Ostereier an Groß und Klein. Das Elfenbeinmuseum und das Haus der Bahngeschichte haben von 14 bis 17 Uhr geöffnet, außerdem die "Dürmer Faschenaachtsausstellung" im Reilschen Haus. Kulinarisch verwöhnt die Besucher die Bäckerei Müssig, Bäckerei Leiblein, Trudels Eck, das Kolping-Café und die Frauengemeinschaft im Pfarrsaal.

In der österlichen Innenstadt erfreut Silke Störzer mit Deko-Artikeln und die Sportbox mit einem Infostand. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr will mit einem Infostand, Drehleiter und der Kinderhüpfburg auf sich aufmerksam machen und Interessierte ansprechen.

Eine Fahrzeugschau der Firma Landmaschinen Josef Kreis in der Hauptstraße rundet das vielfältige Programm ab. Das Möbelhaus Wohnfitz hat seine Tore geöffnet und bietet eigene sehenswerte Attraktionen.

Umrahmt wird der genannte Autosonntag vom Streetfood-Festival mit einem deutschlandweit bekannten neuen Veranstalter. Das Streetfood-Festival mit Rahmenprogramm und Gewinnspiel wird schon ab Samstag, 23. März, auf dem Schlossplatz seine Zelte aufschlagen. Am Sonntag gibt es dann weitere Stände in der Innenstadt.

Diese ist am Sonntag von 9 bis 19 Uhr für den gesamten Autoverkehr gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Es gibt eine ausführliche Ausschilderung.