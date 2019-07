Tauberbischofsheim. (bg) Die Kreisstadt Tauberbischofsheim hat erstmals eine Bürgermeisterin: In der Stichwahl, in die sie als klare Favoritin gegangen war, erhielt am Sonntag die 53-jährige Anette Schmidt mit 46,4 Prozent eine klare Mehrheit und wird damit im September den Chefsessel im Rathaus übernehmen. Die bisherige Bürgermeisterin von Großrinderfeld löst Wolfgang Vockel (64) ab, der - nach 24 Amtsjahren - vor zwei Wochen im ersten Wahlgang eine herbe Schlappe erlitten und daraufhin seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Vockel selbst gab am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr vor dem Rathaus im Beisein von rund 1000 Bürgern das mit Spannung erwartete Ergebnis bekannt.

Nachdem im ersten Wahlgang zwei Wochen zuvor keiner der sieben Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht hatte, standen am Sonntag nun noch vier Bewerber auf dem Stimmzettel. Amtsinhaber Vockel, der am 30. Juni mit lediglich 28,4 Prozent ein enttäuschendes Ergebnis hinnehmen musste, und zwei weitere Kandidaten - darunter der aus Tauberbischofsheim stammende Botschafter Harald Gehrig - waren nicht mehr angetreten; als zusätzlicher Bewerber ging im zweiten Wahlgang der Jurist Dr. Dominik Carle, Ortsvorsteher in Impfingen, ins Rennen.

Mit der klaren Mehrheit von 46,4 Prozent entschied Anette Schmitt die Wahl für sich. Die aus der Kreisstadt stammende 54-jährige Diplom-Verwaltungswirtin, seit 2015 Bürgermeisterin der Nachbargemeinde Großrinderfeld, war als klare Favoritin in die Stichwahl gegangen, nachdem sie schon vor zwei Wochen auf fast 40 Prozent gekommen war.

Nach nur wenigen Tagen Wahlkampf fuhr der 40-jährige Dr. Dominik Carle, der erst kurz vor Ende der Bewerberfrist für den zweiten Wahlgang seinen Hut in den Ring geworfen hatte, am Sonntag mit 31,6 Prozent ein respektables Ergebnis ein. Die beiden weiteren Kandidaten, der Unternehmensberater Dr. Matthias Blüm und der Bauingenieur Stefan Konietzny, kamen auf 8,8 beziehungsweise 12,9 Prozent.

Zu den ersten Gratulanten gehörten der scheidende Bürgermeister Wolfgang Vockel, die CDU-Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Nina Warken, CDU-Landtagsfraktionsvorsitzender Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, Landrat Reinhard Frank sowie der Bürgermeister von Ahorn, Elmar Haas, der die Glückwünsche der Amtskollegen und des Gemeindetags überbrachte. Nach der Gratulationstour, die von der Feuerwehr- und Stadtkapelle musikalisch umrahmt wurde, spendierte die strahlende Wahlsiegerin Anette Schmidt "Freibier für alle".