Ravenstein/Mauer. (alb) „Es ist kompliziert“: So könnte man den „Beziehungsstatus“ zwischen dem Ravensteiner Bürgermeister Hans-Peter von Thenen und dem Gemeinderat des 2700-Einwohner-Städtchens im Neckar-Odenwald-Kreis bezeichnen. Vorsichtig formuliert.

Von Thenen hat in Mauer gelebt und im Finanzamt Heidelberg gearbeitet, ehe er 2011 gleich im ersten Wahlgang sensationell den Amtsinhaber bezwang und den Chefsessel in Ravenstein eroberte.

In den vergangenen drei Jahren hat der Mann für einige Eklats gesorgt. Der letzte liegt erst wenige Tage zurück, als von Thenen als einziger Bewerber der Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag fernblieb. Aus persönlichen Gründen, ließ er dem überraschten Auditorium ausrichten. Statt sich von den Bürgern auf den Zahn fühlen zu lassen, zog er es vor, seine Ziele in einer Pressemitteilung zu formulieren. Neben dem Rück- und Ausblick auf Projekte im Städtchen schlägt der Bürgermeister vor, im Falle einer Wiederwahl ein Seminar für Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter zu organisieren, bei dem sie lernen sollen, „professionell miteinander umzugehen“.

Zudem will er eine Analyse der Verwaltung beantragen, um Struktur in die Verwaltungsabläufe im Rathaus zu bekommen. Denn: „Ein planloses und im Nebel stocherndes Arbeiten wie bisher kann so nicht weitergehen.“ Ob ihm das hilft, darf bezweifelt werden. Beobachter räumen von Thenen gegen seine drei Mitbewerber allenfalls Außenseiterchancen ein. Dafür ist in den vergangenen Jahren zu viel vorgefallen.

Bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats im Sommer hatte der Bürgermeister die ausgeschiedenen Stadträte nicht eingeladen – was völlig unüblich ist. Doch die neuen-alten Räte wehrten sich. Einer von ihnen stellte den Antrag, die verdienten Kollegen bei der nächsten Sitzung zu verabschieden. Einstimmige Zustimmung! Von Thenen betonte jedoch, dass er für die Zeremonie nicht zur Verfügung stehe. Und das zog er auch durch. Bei der Verabschiedung verlas von Thenen lediglich die Namen der Alträte und ihre Tätigkeiten, während seine beiden Stellvertreter den Ausgeschiedenen für die Arbeit dankten, verbunden mit Urkunden und einem Präsent.

Von Thenen hatte bereits zu Beginn des vergangenen Jahres für mächtig Wallung im Ort gesorgt. Zum einen sagte er den Neujahrsempfang drei Tage vorher ohne Begründung ab. Und dann dichtete er einen fragwürdigen Fastnachtsreim, in dem er den Ravensteiner Kämmerer aufs Korn nahm, der in jener Zeit als Bürgermeister in der Odenwald-Gemeinde Limbach kandidierte. Damit nicht genug: Nachdem er wochenlang krankgeschrieben war, kehrte von Thenen im Herbst 2018 mit einer Überraschung an seinen Schreibtisch zurück. Er hatte sich kurzerhand als Bürgermeister in der Nachbargemeinde Rosenberg beworben. Kündigte zugleich aber an, die Rathausgeschäfte in Ravenstein weiterführen zu wollen.

Rechtlich zulässig – aber ein weiterer Imageschaden für von Thenen. Bei der Wahl in Rosenberg belegte er im sechsköpfigen Kandidatenfeld mit 0,7 Prozent der Stimmen den letzten Platz.