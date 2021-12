Osterburken. (ahn/joc) Einen großen Vertrauensbeweis erhielt Amtsinhaber Jürgen Galm bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in der Römerstadt Osterburken. Die RNZ sprach mit dem alten und neuen Stadtoberhaupt über die Wahl, die anstehenden Aufgaben, die Zusammenarbeit mit den Gremien und die Ziele, die man in Osterburken in näherer Zeit realisieren möchte.

Herr Galm, zunächst noch einmal Gratulation zum dritten Sieg in Folge bei der Osterburkener Bürgermeisterwahl. Wie fühlt sich Ihr Wahlsieg nach einmal Ausschlafen an?

Die vergangenen Tage waren spannend und teils auch nervenaufreibend. Diese Spannung fällt nicht von der einen auf die andere Sekunde ab. Trotzdem freue ich mich natürlich über das mir von der Bürgerschaft geschenkte Vertrauen. Darüber hinaus verspüre ich vor allem aber auch ein großes Stück Dankbarkeit für alle, die mich in den letzten Wochen unterstützt haben und dazu bereit sind, mit mir gemeinsam den Weg in die Zukunft zu gehen. Im zurückliegenden Wahlkampf konnte ich viele Gespräche führen und daraus Gedanken mitnehmen, die ich in meine nächste Amtszeit einfließen lassen werde.

Sind Sie zufrieden mit Ihrem Ergebnis?

Nach 16 Jahren erneut zum Bürgermeister gewählt zu werden, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das zeigen viele Beispiele in anderen Städten und Gemeinden. Daher empfinde ich mein persönliches Ergebnis von rund 60 Prozent der Stimmen als großen Vertrauensbeweis und Gestaltungsauftrag. Gemeinsam sind wir durch manche Höhen und Tiefen gegangen, und am Ende konnten natürlich nicht immer alle zufrieden sein. Das ist Kommunalpolitik, und wo gehobelt wird, fallen bekanntlich auch Späne. Ich habe in den letzten Wochen und Tagen zudem mitbekommen, dass es doch auch einige Menschen gibt, die eigentlich ganz zufrieden sind, aber sich nicht an die Wahlurne locken lassen, weil sie denken, dass der Amtsinhaber ja sowieso bestätigt wird. Im Gegensatz dazu lässt sich die Wählergruppe, die einen Wechsel will, eher leichter zum Wählen bewegen. Trotzdem werde ich mich aufgrund meines erzielten Ergebnisses sicher nicht zurücklehnen, sondern unseren Bürgerinnen und Bürgern in den nächsten acht Jahren zeigen, dass es die richtige Wahl war, auf Erfahrung, Verwaltungskompetenz und Teamgeist zu setzen.

Ein Satz zur Wahlbeteiligung …

Nach der Wahl in der vergangenen Woche in Buchen mit rund 43 Prozent und unserer Wahlbeteiligung von rund 47 Prozent liegen wir nahezu gleichauf. Das ist nicht berauschend und sehr schade, zumal immer öfter der Wunsch nach mehr Basisdemokratie und Bürgerbeteiligung gefordert wird. Dennoch steht die Wahlbeteiligung in Buchen und Osterburken leider für eine gesellschaftliche Tendenz. Natürlich muss in beiden Städten berücksichtigt werden, dass jeweils Amtsinhaber (mit-) kandidiert haben. Bei einer Wahl, bei der das Bewerberfeld ein komplett neues ist, ist die Wahlbeteiligung in der Regel noch etwas höher. Nichtsdestotrotz ist mein erneuter Appell an alle Menschen: Machen Sie, wann und wo immer es Ihnen möglich ist, von ihrem Wahlrecht Gebrauch! Denn: Demokratie lebt von unserer Beteiligung.

Wann und in welchem Rahmen steigt die Feier zu Ihrer neuerlichen Amtseinführung?

Meine neue Amtszeit beginnt offiziell am 1. Februar 2022. Wie und in welchem Rahmen die dazugehörige Amtseinführung stattfindet, entscheide nicht ich, sondern der Gemeinderat. Dem möchte ich nicht vorweggreifen. Wir werden sicher auch sehen müssen, wie sich die Pandemielage bis dahin entwickeln wird.

Ihre Wiederwahl ist so kurz danach fast schon wieder Geschichte. Blicken wir nach vorne. Was steht in dieser Woche auf der To-do-Liste?

Wie die vergangenen Wochen wird auch diese Woche von den "normalen" Amtsgeschäften geprägt sein. Am Montagmorgen bin ich mit einer Video-Konferenz des Städtetags in die neue Woche gestartet. Hier standen die Corona-Pandemie und die dazugehörenden Maßnahmen im Fokus. Am Nachmittag nahm ich an der Sitzung des Kreistags teil, in der der Kreishaushalt für 2022 verabschiedet wurde. Davon profitiert auch Osterburken. Außerdem stehen wir mitten in den Vorbereitungen für die Gemeinderatssitzung am kommenden Montag, in der wir richtungsweisende Projekte auf der Tagesordnung stehen haben. Alles in allem geht es also nahtlos weiter.

Welche Maßnahmen und Projekte werden das Jahr 2022 in Osterburken prägen?

Ich denke, wir stehen vor einem arbeitsreichen und intensiven Jahr 2022. Der Feuerwehrhausneubau wird weiter vorangehen. Außerdem beginnen in Kürze die Sanierungen der Hedwig-, Adolf-Kolping- und Martinstraße. Daneben hoffen wir im Bereich Straßensanierung auf einen positiven Förderbescheid für die Ortsdurchfahrt in Schlierstadt, dass womöglich auch hier im kommenden Jahr erste Arbeiten beginnen können. Des Weiteren werden wir mit der Erschließung und Ausweisung neuer Bauplätze Wohnraum für junge Menschen ermöglichen. Ebenso wird der innenstadtnahe Wasser-Erlebnisspielplatz "Neptun" realisiert werden. Ein Wunsch für das Jahr 2022 wären die Standortfestlegung und der Planungsbeginn für einen neuen Kindergarten in der Kernstadt. Außerdem soll der Jugendtreff "Future" nach der unter anderem coronabedingten Pause wiedereröffnen, und ich möchte eine neue Form der Jugendbeteiligung auf den Weg bringen. Hierzu habe ich bereits erste Gespräche geführt.

Und welche Zwischenergebnisse erhoffen Sie sich 2022 bei den Großprojekten GTO-Neubau und Feuerwehrhaus?

Der Spatenstich für das neue GTO soll im Frühjahr 2022 sein. Ich bin mir sicher, dass dann die Arbeiten am Fundament im kommenden Jahr weit fortschreiten werden. In puncto Feuerwehrhaus werden wir hoffentlich in der Jahreshälfte 2022 Richtfest feiern können.

Sie gelten als Teamplayer. Wen sehen Sie als maßgebliche Mitstreiter im gemeinsamen Bemühen, Osterburken nach vorne zu bringen?

Das sind zunächst natürlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung und im Bauhof. Daneben setze ich weiter auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten. In diesen Gremien werden die maßgeblichen Entscheidungen und Weichenstellungen getroffen. Andererseits ist es mir aber auch ein sehr großes Anliegen, unsere Bürgerinnen und Bürger mit im Boot zu haben. Dies praktizieren wir beispielsweise im Rahmen der einzelnen Projektgruppen der "Bürgerwerkstatt". Aber auch unsere Vereine und Gruppierungen mit ihren unzähligen Ehrenamtlichen sind maßgebliche "Motoren" in unserer Stadt.

Inwiefern freuen Sie sich auf die nächsten acht Jahre als Osterburkener Bürgermeister?

Osterburken steht vor wichtigen Entscheidungen und ist in bedeutenden Projekten mittendrin. Vieles habe ich selbst mit angestoßen. Ich bin guter Dinge, diese Aufgaben gemeinsam mit den kommunalen Gremien und der Verwaltung Stück für Stück weiter angehen zu können. Besonders freue ich mich darauf, einige Vorhaben realisieren zu können, die bisher intensiven Planungsvorlauf benötigt haben. Ich denke, wir können hier einiges ernten, was wir die letzten Jahre gemeinsam mühsam gesät haben. Und am allermeisten freue ich mich darauf, mit den Menschen im Dialog zu sein und die unzähligen Vereinsveranstaltungen sowie Feste erleben zu dürfen – am besten schnellstmöglich ohne das Virus und mit vielen Menschen!