Mudau. (tra) "Mudau steht gut da, hat viel zu bieten und ist für Kommunen im ländlichen Raum beispielgebend. Wir haben einiges erreicht, und ich bin wirklich zufrieden", blickt Bürgermeister Norbert Rippberger im Gespräch mit der RNZ auf seine jüngste Amtszeit zurück. Die Mudauer wählen am Sonntag, 27. Oktober, ihren Bürgermeister.

Amtsinhaber Rippberger, der die Gemeinde seit 2004 führt, hat noch viel vor und kandidiert erneut: "Es macht mir Freude, hier als Bürgermeister zu arbeiten und Mudau zusammen mit dem Gemeinderat und der Bevölkerung weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund trete ich wieder an: Ich will für Mudau etwas erreichen und nicht nur den Bestand erhalten."

Er unterstreicht: "Mudau hat sich seit 2004 eindeutig positiv entwickelt." Menschen aller Altersgruppen könnten in Mudau gut leben, die Infrastruktur sei intakt, die Grundversorgung sei zufriedenstellend, und auch im Bereich Tourismus habe die Gemeinde vieles zu bieten.

"Wir haben es geschafft, Mudau so zu entwickeln, dass Familien sich wohlfühlen", zieht Rippberger Bilanz. Wohn- und Gewerbebauflächen wurden während seiner Amtszeit ausgewiesen, das Angebot der Kindergärten weiterentwickelt, die Gemeinde hat zwei Grundschulen, in die investiert wurde, und es sei gelungen, neue Firmen anzusiedeln, die Arbeits- und Ausbildungsplätze stellen.

"Für den täglichen Bedarf ist alles da. Es gibt Bäcker und Metzger, Ärzte und Apotheke, der Edeka wurde erweitert, und der neue Penny-Markt wird im Herbst öffnen", so Rippberger.

Durch den Penny-Neubau auf dem ehemaligen Straßenmeistereigelände sei es zudem gelungen, Brachflächen wiederzubeleben. "Auch das neue Seniorenheim Geras wurde auf einer Brachfläche, dem ehemaligen Sägewerksareal, angesiedelt." Durch den Bau des Seniorenheims sei es zudem gelungen, die Lebensbedingungen für die ältere Bevölkerung weiter zu verbessern.

Neben der Bebauung von Brachflächen in der Kerngemeinde hat Rippberger auch die Mudauer Ortsteile im Blick: Baulücken wurden geschlossen, innerörtliche Bauflächen geschaffen und private Initiativen durch ELR-Förderung unterstützt. "Es ist uns in Mudau zudem gelungen, aus leer stehenden Gebäuden - wie zum Beispiel ehemaligen Gaststätten - Mietwohnraum zu schaffen", berichtet Rippberger. Das Angebot an Mietwohnungen soll zudem erweitert werden.

Jedoch sollen diese Wohnungen möglichst nicht in ehemaligen Wirtschaften entstehen: "Wir unterstützen Gastronomen, die in Mudau eröffnen möchten, gerne bei ihrem Vorhaben", sagt Rippberger, dem die Belebung der Mudauer Gastronomie am Herzen liegt. Sehr zufrieden ist er mit dem "Leo’s"-Café und dem Gästehaus Lena, das viele Besucher nach Mudau lockt.

Und Besucher fühlen sich, so Rippberger, in der Kommune wohl: "Unsere Freizeit- und Tourismusangebote sind beispielgebend für die Region", sagt der Bürgermeister. Die Radwege wie die Wanderbahn und der Main-Neckar-Radweg seien gut ausgebaut, es gebe ein umfangreiches Wanderwegenetz und ein ganzjähriges Tourismusangebot. "Auch die Märkte wie Laurentiusmarkt, Bauernmarkt und Weihnachtsmarkt sind sehr beliebt", sagt Rippberger. Der "Smart Pfad Odenwald", der in Kooperation mit er Schulz-Stiftung entstand, ziehe ebenfalls Besucher nach Mudau.

Diese nutzten, ebenso wie die Mudauer selbst, rege den öffentlichen Personennahverkehr, der in jüngerer Vergangenheit weiter verbessert wurde: "So gibt es eine Anbindung an den S-Bahnhof Eberbach, eine tägliche Anbindung nach Amorbach, und auch der Neo-Bus wird gut genutzt", so der Bürgermeister. Auch in die Verkehrsinfrastruktur wurde in Rippbergers Amtszeit investiert: "Kreisstraßen und Ortsstraßen wurden ausgebaut", fasst er zusammen.

Im Bereich nachhaltiger Energieversorgung habe sich Mudau ebenfalls gut entwickelt: Ein Biomassekraftwerk wurde angesiedelt, Windkraft und Solarenergie seien gut ausgebaut, die Schulen werden durch Blockheizkraftwerke geheizt, und im Bioenergiedorf Ünglert wird mit Nahwärmenetzen gearbeitet.

"Diese Erfolge waren nur möglich, weil wir in Mudau alle engagiert zusammenarbeiten. Die Mudauer lassen sich von vernünftigen Ideen überzeugen und ziehen gut mit! Zudem ist das Ehrenamt sehr ausgeprägt", sagt Rippberger, der die Zukunft der Gemeinde fest im Blick hat: Er möchte in allen Ortsteilen weitere Wohnbauflächen schaffen, die Krippenplätze ausbauen, die medizinische Versorgung sicherstellen, die Schulen stärken und sie ans schnelle Internet anschließen. Er will für weiteren Breitbandausbau sorgen, flächendeckende Mobilfunkversorgung schaffen sowie die Verkehrsinfrastruktur weiter ausbauen.

Zusätzliche Gewerbeflächen sollen entstehen, und er möchte gemeinsam mit Land- und Forstwirtschaft eine schöne Natur- und Kulturlandschaft erhalten. Rippberger plant, das Freizeit- und Tourismusangebot weiter ausbauen, die Gastronomie zu stärken sowie weitere Unterkünfte für Touristen zu schaffen. Wichtige Themen seien auch die Rathaussanierung, der Generationenwechsel in der Verwaltung und die Umstellung auf die Doppik im Jahr 2020. Rippberger unterstreicht: "Bei all diesen Projekten wollen wir natürlich die Finanzen der Gemeinde jederzeit im Griff haben."

Info: Die Kandidatenvorstellung ist am Freitag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr in der Odenwaldhalle.