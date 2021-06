Höpfingen. (RNZ) Wer soll die Geschicke im Quetschedorf in den kommenden acht Jahren lenken? Die Bürgermeisterwahl am Sonntag soll Antwort auf diese Frage geben. Neben Amtsinhaber Adalbert Hauck kandidieren Kämmerer Christian Hauk, TSV-Vorsitzender Michael Volk und der erfolglose Dauerbewerber Samuel Speitelsbach für die Stelle als Verwaltungschef in Höpfingen. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat vorab die drei ernstzunehmenden Kandidaten eingehend befragt. Hier die Antworten von Michael Volk.

Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Warum sollten die Bürger in Höpfingen und Waldstetten am Sonntag ihr Kreuzchen hinter Ihrem Namen machen?

Ich komme aus der Mitte unserer Bevölkerung. Die Nähe zu den Bürgern bringe ich mit ins Amt und möchte aus einem etwas anderen Blickwinkel unsere Gemeinde – in enger Zusammenarbeit mit allen – gestalten und weiterentwickeln. Ich verstehe mich als Teamplayer, der mit viel Empathie, Teamwork, Führungsstärke und Tatkraft Höpfingen und Waldstetten führen möchte. Mit dem Bürger – für den Bürger!

Was hebt Sie von Ihren Mitbewerbern ab? Wo sehen Sie die Unterschiede, die möglicherweise wahlentscheidend sein könnten?

Ich sehe mich als Praktiker aus dem Handwerk und einer betrieblichen Verwaltung. Mein derzeitiger Beruf setzt ständige Flexibilität, Entscheidungsfähigkeit, Organisationstalent und Teamfähigkeit voraus. Ich denke, dass ich mit diesen Eigenschaften frischen Wind in die Verwaltung beziehungsweise in die gesamte Gemeindeentwicklung bringen kann. Des Weiteren bin ich Vorsitzender des TSV Höpfingen und kenne die Belange der Vereine bestens.

Was sind die Höpfinger Themen der kommenden Jahre? Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?

Über allem steht der Erhalt unserer Handlungsfähigkeit! Themen sind: Neubaugebiete für Höpfingen und Waldstetten, neues Dorfgemeinschaftshaus, flexiblere Möglichkeiten der Kinderbetreuung, neue Heimat für unsere Feuerwehr, interkommunale Zusammenarbeit, digitaler Wandel, innerörtliche Entwicklung, Familienbad, mit den Bürgern unsere Gemeinde gestalten, der öffentliche Auftritt, Wasserver- und Abwasserentsorgung, …

Inwieweit werden Sie sich für eine Tempo-30-Regelung in Höpfingen und Waldstetten einsetzen?

Insbesondere als Vater von drei Kindern ist es mir ein großes Anliegen, dass die innerörtlichen Geschwindigkeiten reduziert werden. Teilweise sehe ich sogar noch weiteren Handlungsbedarf zum Beispiel im Bereich der Schule und der Kindergärten. Geringere Geschwindigkeit bedeutet mehr Sicherheit! Auch auf der Bundesstraße sehe ich Chancen, dass zumindest nachts die Geschwindigkeit reduziert wird. Anderswo hat das auch funktioniert.

Wie wollen Sie die prekäre finanzielle Lage Höpfingens verbessern?

Diese Frage ist von sehr vielen Faktoren abhängig! Sparmaßnahmen wurden erarbeitet, aber es gibt sicher weitere Möglichkeiten, ohne dass der Bürger der Leidtragende ist. Zudem müssen wir unsere Einnahmen erhöhen zum Beispiel durch die Erarbeitung und Überarbeitung von Konzepten für unsere Liegenschaften, Gebäude und Einrichtungen. Es gibt viele Wege, die es in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung zu finden und zu gehen gilt.

Mit welchem Konzept hat das Familienbad eine dauerhafte Zukunft?

Es wurde vor kurzem ein Konzept vorgestellt, bei dem es zu schauen gilt, ob es seine Wirkung entfalten kann. Ich möchte das Konzept unter Einbezug der Bürger trotzdem auf den Prüfstand stellen. Zum Beispiel im Hinblick auf unsere Schwimmbadnutzer sind mir die Öffnungszeiten für die Allgemeinheit zu gering. Die Sauna wurde einfach gestrichen, auch hier sehe ich andere Möglichkeiten.

Wo sollen Bauplätze in naher Zukunft geschaffen werden, wenn Sie Bürgermeister werden?

Für Höpfingen ist "Heidlein III" das Baugebiet mit der höchsten Priorität. In Waldstetten ist es das Baugebiet "Glöckle", wobei auch andere Möglichkeiten geprüft werden sollten. Auch die Ortskerne dürfen nicht vernachlässigt werden, da sie eine Schlüsselrolle in der Gemeindeentwicklung spielen. Um keine Zeit zu verlieren, müssen schnellstens weitere Schritte eingeleitet werden! Ich bin offen für alles, was unsere Gemeinde voranbringt.

In kommunalpolitischen Diskussionen fällt häufig das Schlagwort Transparenz. Wie sehen Sie Höpfingen da aufgestellt? Ist der Austausch zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Bürgern offen und konstruktiv?

Aus meiner Sicht ist das ein großes Problem. Nachdem ich nach zehn Jahren freiwillig aus dem Gemeinderat ausgeschieden bin, ist mir noch deutlicher vor Augen geführt worden, wie wenig offen und konstruktiv der Austausch mit den Bürgern ist. Hier müssen wir besser werden. Nur durch Transparenz erreicht man den Bürger! Wer den Bürger erreicht, bekommt mehr Rückendeckung und Unterstützung bei den anstehenden Projekten und Maßnahmen.

Wünsche und Hoffnungen begleiten den Sonntag. Wie muss der Wahltag laufen, damit Sie am Abend ein positives Fazit ziehen können?

Mein oberstes Ziel ist es, BÜRGERmeister unserer schönen Gemeinde zu werden! Falls es klappen sollte, ist es sehr einfach, ein positives Fazit zu ziehen. Sollte es nicht klappen, hoffe ich, dass das Ergebnis meinen Einsatz im Wahlkampf und mein jahrelanges Engagement in und für unsere Vereine und unsere Gemeinde widerspiegelt. Wenn das der Fall ist, kann ich an diesem Abend auf jeden Fall ein positives Fazit ziehen.