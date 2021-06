Höpfingen. (RNZ) Wer soll die Geschicke im Quetschedorf in den kommenden acht Jahren lenken? Die Bürgermeisterwahl am Sonntag soll Antwort auf diese Frage geben. Neben Amtsinhaber Adalbert Hauck kandidieren Kämmerer Christian Hauk, TSV-Vorsitzender Michael Volk und der erfolglose Dauerbewerber Samuel Speitelsbach für die Stelle als Verwaltungschef in Höpfingen. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat vorab die drei ernstzunehmenden Kandidaten eingehend befragt. Hier die Antworten von Christian Hauk.

Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Warum sollten die Bürger in Höpfingen und Waldstetten am Sonntag ihr Kreuzchen hinter Ihrem Namen machen?

Ich möchte gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürger die Zukunft von Höpfingen und des Ortsteils Waldstetten gestalten. Ein Bürgermeister sollte die fachliche Kompetenz sowie eine Zukunftsvision für die Gemeinde besitzen und wissen, wie er diese realisieren kann. Ich bin mir sicher, dass ich diese Voraussetzungen erfülle und Höpfingen mit dem Ortsteil Waldstetten wieder eine Perspektive bieten kann.

Was hebt Sie von Ihren Mitbewerbern ab? Wo sehen Sie die Unterschiede, die möglicherweise wahlentscheidend sein könnten?

Aufgrund meiner langjährigen Berufserfahrung im öffentlichen Dienst verfüge ich über ein vielschichtiges Wissen. Neben meiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten habe ich ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Public Management an der Universität in Hamburg absolviert. Ich bin der einzige Kandidat, der über ein entsprechendes Fachwissen verfügt und sich zudem in den Aufgabenfeldern einer Kommune genauestens auskennt.

Was sind die Höpfinger Themen der kommenden Jahre? Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?

Zu den wichtigsten Themen zählen das Dorfgemeinschaftshaus mit einem Kindergarten in Waldstetten, eine Festhalle in Kombination mit einem Feuerwehrgerätehaus, der Erhalt des Familienbads, die Sanierung der maroden Straßen sowie Bauplätze in Höpfingen und Waldstetten. Für die Bauplätze benötigen wir ein Raumentwicklungskonzept, welches mit der Beteiligung der Bevölkerung entstehen sollte. Zunächst sollte eine Bedarfserhebung mit einer Zukunftsprognose erfolgen.

Inwieweit werden Sie sich für eine Tempo-30-Regelung in Höpfingen und Waldstetten einsetzen?

Zunächst einmal sollte die gesamte Bevölkerung bei solch einem Vorhaben beteiligt werden, da diese Regelung alle betrifft. Dies könnte mit einem Bürgerentscheid oder mittels einer Umfrage geschehen, wobei ich mich für eine Umfrage aussprechen würde. Sofern hierbei die Mehrheit der Bevölkerung dies wünscht, würde ich mich zeitnah für die Umsetzung einer Tempo-30-Regelung in Höpfingen und Waldstetten einsetzen.

Wie wollen Sie die prekäre finanzielle Lage Höpfingens verbessern?

Einen der wichtigsten Einflussfaktoren auf die prekäre Haushaltslage stellen die investiven Maßnahmen dar. Großprojekte sollten daher nur begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist und die Förderbescheide vorliegen. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn auf eigenes Risiko verschlechtert die Finanzlage, sofern die Zuschüsse dann ausbleiben oder geringer ausfallen. Dies wurde bei der Errichtung der Kleinkindgruppe St. Martin deutlich, als Zuschüsse ausblieben.

Mit welchem Konzept hat das Familienbad eine dauerhafte Zukunft?

Zunächst einmal benötigen wir ein Modernisierungs- und Investitionskonzept, um die in die Jahre gekommene Technik zu modernisieren. Eine Modernisierung könnte gleichzeitig zur Senkung der aktuellen Betriebskosten für das Bad führen. Zudem sollten die Personalkosten des Bades weiter gesenkt werden. Das Ziel sollte sein, dass das Defizit für das Bad (im Finanzhaushalt) nur noch maximal 50.000 Euro beträgt.

Wo sollen Bauplätze in naher Zukunft geschaffen werden, wenn Sie Bürgermeister werden?

Den Fokus sollten wir zunächst auf die Innenentwicklung von Höpfingen und Waldstetten richten und diese vorantreiben. Neben der Schließung von Baulücken sollten marode Gebäude von der Gemeinde erworben und die Flächen baureif gemacht werden. Dies wäre kurzfristig mit einem überschaubaren Budget und dem Förderprogramm des Landes ELR möglich. Gleichzeitig könnte die Gemeinde die Bauplätze zu einem attraktiven Preis anbieten. Wenn sich anhand des Raumentwicklungskonzepts der Bedarf für weitere Bauplätze zeigt, so sollte ein entsprechendes Baugebiet zeitnah realisiert werden.

In kommunalpolitischen Diskussionen fällt häufig das Schlagwort Transparenz. Wie sehen Sie Höpfingen da aufgestellt? Ist der Austausch zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Bürgern offen und konstruktiv?

Zunächst sollten mehr Tagesordnungspunkte in öffentlichen Sitzungen behandelt werden, um so für die Bürger und Bürgerinnen die Entscheidungsprozesse transparenter zu gestalten. Weiterhin sollten mehr Inhalte der Gemeinde auf der Homepage veröffentlicht und ein "Newsletter" eingeführt werden. Solch ein Newsletter könnte die Bürgerinnen und Bürger über die entsprechenden Gremienbeschlüsse und Aushänge informieren. Zudem sollte die Bevölkerung mehr in Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden – zum Beispiel durch Umfragen.

Wünsche und Hoffnungen begleiten den Sonntag. Wie muss der Wahltag laufen, damit Sie am Abend ein positives Fazit ziehen können?

Ich denke, jeder Kandidat hofft, dass er an diesem Tag die meisten Stimmen erhält, im Idealfall einen Anteil von über 50 Prozent. Die Hoffnungen hierfür sind bei mir und meiner Familie besonders groß, da ich mir dies nicht nur von ganzem Herzen wünsche, sondern weil damit auch ein langersehnter Berufswunsch in Erfüllung geht. Es wäre schön, wenn die ganzen Mühen der letzten Wochen, Monate und Jahre entsprechend anerkannt werden und mein Wunsch, Bürgermeister zu werden, sich erfüllt.