Von Dominik Rechner

Höpfingen. Er war am Sonntagabend der strahlende Sieger der Bürgermeisterwahl in Höpfingen: (Noch-)Kämmerer Christian Hauk. Nach seinem deutlichen Sieg (68 Prozent der Wähler stimmten für ihn) sprach die RNZ mit dem 34-Jährigen über die Wahl und seine künftigen Pläne als Bürgermeister von Höpfingen.

Herr Hauk, Glückwunsch zu Ihrem Wahlsieg. Wie lange haben Sie am Sonntagabend noch gefeiert?

Vielen Dank für die Glückwünsche. Die Feier meines Wahlsieges im Restaurant Schmitt, Landgasthof "zum Ochsen" und an der Rad- und Raststation in Höpfingen ging bis in die späten Abendstunden hinein. Im kürzlich eröffneten Café "Vola" werde ich diese Feier noch nachholen, da das Café am Sonntagabend bereits geschlossen hatte.

Sie haben gesagt, dass es schon lange ihr Traum war, Bürgermeister von Höpfingen zu werden. Wie fühlt es sich jetzt an, die Wahl gewonnen zu haben?

Ich bin sehr glücklich und dankbar darüber, dass dieser Traum nun ab dem 1. September in Erfüllung geht und ich nun gemeinsam mit der Bevölkerung von Höpfingen und dem Ortsteil Waldstetten den Ort gestalten und weiterentwickeln darf.

Hat es Sie überrascht, dass Sie schon im ersten Wahlgang und so deutlich die Wahl für sich entscheiden konnten?

Ich war begeistert von dem entgegengebrachten Vertrauen der Wählerinnen und Wähler aus Höpfingen und Waldstetten und sehe dies als sehr gute Vertrauensbasis für eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Bevölkerung.

Was waren Ihrer Meinung nach die ausschlaggebenden Gründe für den Wahlsieg?

Ich bin intensiv auf die Bevölkerung und die Vereine mit einem offenen Ohr zugegangen. Die Gespräche mit der Bevölkerung und den Vereinen haben mir viel Freude bereitet, dies möchte ich auch beibehalten. Hierbei möchte ich mich bei allen nochmals für die Unterstützung sowie die Gespräche bedanken. Weiterhin bin ich sehr motiviert und handle mit Leidenschaft. Doch neben dieser Handlungsweise verfüge ich auch über die entsprechende Fachkompetenz für das Amt des Bürgermeisters.

Für den Fall, dass Sie Bürgermeister werden, haben Sie angekündigt, wieder nach Höpfingen zu ziehen. Wann gehts zurück in den Heimatort?

Einen genauen Zeitpunkt kann ich derzeit noch nicht nennen. Meine Frau und ich sind auf der Suche nach einer passenden Immobilie. Erste Gespräche wurden bereits geführt. Wir hoffen, dass wir den Traum vom Eigenheim in der Gemeinde zeitnah realisieren können.

Welche Aufgaben wollen Sie gleich zu Beginn Ihrer Amtszeit ab September bzw. noch in diesem Jahr angehen?

Zunächst werden Umstrukturierungen in der Verwaltung anstehen und Verwaltungsabläufe geändert. Des Weiteren möchte ich mich um die Antragsstellung von Förderanträgen kümmern, sodass wir den vorgestellten Zeitplan auch angehen können. Außerdem werde ich voraussichtlich auch noch die Aufgaben des Kämmerers ausführen, bis diese Stelle wieder besetzt sein wird. Zudem möchte ich die Digitalisierung in der Verwaltung voranbringen und mich für die Neugestaltung der Homepage einsetzen.

Wo werden Sie die Schwerpunkte in den kommenden acht Jahren als Bürgermeister von Höpfingen setzen?

Die wesentlichen Schwerpunkte sehe ich bei einem Dorfgemeinschaftshaus mit Kindergarten für Waldstetten. Ebenso die Schaffung und Vermittlung von Bauplätzen in Höpfingen und im Ortsteil Waldstetten. Hierbei soll besonders die Innenentwicklung vorangetrieben werden. Der Erhalt des Familienbades und der Neubau einer Festhalle in Kombination mit der Feuerwehr stellen weitere Schwerpunkte dar. Außerdem ist die Sanierung maroder Straßen fällig. Zudem möchte ich mich für die Errichtung eines Bikeparks einsetzen. Die interkommunale Zusammenarbeit möchte ich intensivieren und ausbauen.

Was wollen Sie gegenüber den vergangenen Jahren in der Amtszeit von Adalbert Hauck ändern?

Ich möchte die Verwaltung neu ausrichten, mit meinem Fachwissen mitarbeiten sowie eine Bürgersprechstunde in Höpfingen und Waldstetten einführen. Hierbei möchte ich mein Augenmerk besonders auf die Bürgernähe legen. Zudem möchte ich mehr Themen in öffentlichen Sitzungen behandeln sowie Entscheidungsprozesse transparenter gestalten. Weiterhin möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Finanzierung von investiven Maßnahmen vor einem Baubeginn gesichert ist.