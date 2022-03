Hardheim. (pm) Mit Stefan Grimm ist der erste Bewerber um die Stelle des Hardheimer Bürgermeisters bekannt. Ab Samstag können Bewerbungen für die Stelle des Bürgermeisters der Gemeinde Hardheim eingereicht werden. Der 44-jährige Grimm ist verheiratet, hat vier Kinder (drei bis zehn Jahre alt) und wohnt in Külsheim.

Nach seinem Abschluss als Diplom-Betriebswirt (BA) an der Berufsakademie in Mosbach war er zunächst vier Jahre bei SAP tätig, bevor er 2005 zu seinem derzeitigen Arbeitgeber MHP Management- und IT-Beratung GmbH, einer Tochterfirma von Porsche, wechselte. Dort hatte er als Führungskraft einige Jahre Personalverantwortung für eine Abteilung mit 30 Mitarbeitern. Aktuell ist er als Associated Partner und Projektleiter für den Bereich Unternehmensplanung und -steuerung verantwortlich.

>>>Holger Nickert ist der zweite Bewerber<<<

>>>Daniel Weber ist der dritte Bewerber<<<

Politisch engagiert sich Grimm seit 2004 als Stadtrat in Külsheim und seit 2019 auch als Kreisrat des Main-Tauber-Kreises. Angetrieben von der Überzeugung, dass sachorientierte Politik, gesunder Menschenverstand und 20 Jahre Erfahrung aus der freien Wirtschaft auch der großen Politik guttun würden, trat er bei den Landtags- und Bundestagswahlen 2021 für die Freien Wähler im Main-Tauber-Kreis bzw. für den gemeinsamen Wahlkreis Odenwald-Tauber an. "Mein Einsatz für einen neuen Politikstil wurde von den Wählern mit den besten Wahlergebnissen für die Freien Wähler landesweit honoriert", sagt Grimm. Mit diesem Rückenwind gelang ihm der Sprung auf den Posten des stellvertretenden Landesvorsitzenden. Dort ist er nun für die programmatische Ausrichtung der Partei in ganz Baden-Württemberg verantwortlich und kann so konkrete Lösungswege für die besonderen Herausforderungen des ländlichen Raums und der Bürger aufzeigen.

Privat liege ihm die Vereinsarbeit und das Ehrenamt sehr am Herzen. Von 2005 bis 2013 war er Vorsitzender der DLRG Külsheim. "Ehrenamt, soziales Engagement und Vereine sind einfach unbezahlbar!", meint Grimm.

Am Amt des Hardheimer Bürgermeisters reizen ihn "die vielfältigen Herausforderungen und konkreten Gestaltungsmöglichkeiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich in Hardheim viele Chancen bieten, um dem demografischen Wandel ein Schnippchen zu schlagen und die Gemeinde fit für die Zukunft zu machen".

"Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung werde ich Hardheim auf Kurs halten", sagt Grimm. Am vergangenen Montag habe er seine erste Gemeinderatssitzung in Hardheim besucht, um sich bereits jetzt in die laufenden Themen einzuarbeiten und einen nahtlosen Übergang sicherzustellen.

Grimm betont: "Ich möchte die Gemeinde weiter voranbringen. Dabei kommt mir meine Erfahrung aus der freien Wirtschaft zugute. Als Projektleiter bin ich es gewohnt, die Dinge aus der Sicht aller Beteiligten zu sehen, gemeinsam die beste Lösung zu erarbeiten und für Ausgleich und Balance zu sorgen. Verantwortung zu übernehmen und auch in stressigen Zeiten ruhig und besonnen zu handeln, zeichnen mich aus."

Mit ihm, so Grimm, bekomme Hardheim einen echten Allrounder: "Konstanz und neue Lösungsansätze in der Verwaltung durch meine breite kommunale Erfahrung, gepaart mit dem nötigen Weitblick und Elan der freien Wirtschaft." Als Außenstehender sei er unvoreingenommen, unabhängig, neutral und bringe frischen Wind und neue Gedanken nach Hardheim. Mit viel Herzblut möchte er Hardheim zu einer liebens- und lebenswerten Gemeinde mit hoher Lebensqualität weiterentwickeln, in der man alles erlangen und vorfinden könne, worauf es im Leben tatsächlich ankomme: "Gute Bildung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in erstklassigen Kindergärten, Schulen und Ausbildungsbetrieben.

Soziales Miteinander in Vereinen, Organisationen und dem Ehrenamt. Sichere und erfüllende Arbeitsplätze im Einzelhandel, Handwerk, Gewerbe und Industrie. Gesundheit und Erholung in einer intakten Umwelt im Einklang mit der Natur." Als Kommune trage man große Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung und die Eindämmung des Klimawandels. Viele wichtige Weichenstellungen seien nur auf kommunaler Ebene zu erreichen.

Info: Weitere Informationen zu Stefan Grimm, seinen Schwerpunktthemen und Terminen vor Ort in Hardheim wird er jeweils auf seiner Homepage www.grimm-stefan.de und den Sozialen Medien veröffentlichen.