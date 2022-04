Von Dominik Rechner und Janek Mayer

Hardheim. Wer folgt auf Volker Rohm als neuer Bürgermeister der Gemeinde Hardheim? Die Kandidaten im RNZ-Check.

1. Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Warum sollten die Bürger der Gemeinde Hardheim am 8. Mai ihr Kreuzchen hinter Ihrem Namen machen?

Hintergrund Stefan Grimm Alter: 44 Beruf: Dipl. Betriebswirt (BA), Associated Partner bei MHP, Projektleiter Familienstand: seit 2010 verheiratet mit Jessica Grimm, 4 gemeinsame Kinder (3-10 [+] Lesen Sie mehr Stefan Grimm Alter: 44 Beruf: Dipl. Betriebswirt (BA), Associated Partner bei MHP, Projektleiter Familienstand: seit 2010 verheiratet mit Jessica Grimm, 4 gemeinsame Kinder (3-10 Jahre) Hobbys/Leidenschaften: Kommunalpolitik, Grillen, Fahrradfahren, unser Garten

[-] Weniger anzeigen

Stefan Grimm: Weil Hardheim jemanden wie mich dringend braucht, um auch mit der Tür ins Haus zu fallen. Hardheim muss sich jetzt bewegen. "Frischer Wind" und "Neuanfang", das sind die Wünsche, die ich immer wieder bei meinen Bürgergesprächen höre – für beides stehe ich wie kein anderer. "On top" bringe ich knapp 20 Jahre Führungserfahrung aus der freien Wirtschaft in Kombination mit ebenso langer praktischer kommunalpolitischer Erfahrung mit.

Holger Nickert: Ich bin in Hardheim geboren und aufgewachsen. Ich habe im Laufe meines Studiums und Berufslebens im In- und Ausland viel Erfahrung sammeln können. Hierbei konnte ich feststellen, wie schön die Heimat ist, und ich möchte dies dann in Hardheim mit einbringen.

Daniel Weber: Für mich ist unsere Gemeinde eine Herzensangelegenheit und kein Projekt in meinem Lebenslauf.

2. Was hebt Sie von Ihren Mitbewerbern ab? Wo sehen Sie die Unterschiede, die möglicherweise wahlentscheidend sein könnten?

Stefan Grimm: Für Hardheim ist es wichtig, noch eine Schippe drauf zu packen – reine Verwaltungserfahrung reicht da nicht. Mit mir als Bürgermeister kommt auch der Elan und die Dynamik der freien Wirtschaft nach Hardheim. Ich muss nicht lernen, über den Tellerrand hinauszuschauen, sondern ich komme von "außen". Neutral und unvoreingenommen möchte ich begeistern und mitreißen, um das Potenzial, das in Hardheim steckt, optimal zu entwickeln.

Hintergrund Holger Nickert Alter: 54 Jahre Beruf: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Familienstand: in eheähnlicher Gemeinschaft [+] Lesen Sie mehr Holger Nickert Alter: 54 Jahre Beruf: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Familienstand: in eheähnlicher Gemeinschaft lebend Hobbys/Leidenschaften: Handball, Freiwillige Feuerwehr, lesen

[-] Weniger anzeigen

Holger Nickert: Durch meine berufliche Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater habe ich viel Erfahrung als Unternehmer und als Berater für Unternehmen sammeln können in den Bereichen Finanzen, Steuern, Verwaltung und Unternehmenssteuerung – sowie in der Gremienarbeit in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Präsident im Badischen Handball-Verband.

Daniel Weber: Ich bin der Kandidat, der unsere Gemeinde am besten kennt. Ich stamme aus Hardheim und lebe hier mit meiner Familie, jetzt und in Zukunft. Neben einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung, die auch die Mitbewerber mitbringen, bin ich der einzige Kandidat, der eine fundierte Verwaltungsausbildung und mehrjährige Erfahrung in einer leitenden Position in einer Gemeindeverwaltung mitbringt.

3. Was sind die Hardheimer Themen der kommenden Jahre? Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?

Stefan Grimm: Handlungsbedarf besteht neben Erfapark und Verkehrsbelastung auch im Bereich Bau- und Wohnsituation. Es müssen dringend Gewerbeflächen erschlossen werden, damit Unternehmer wieder Arbeitsplätze schaffen können. Der VIP Hardheim-Walldürn überzeugt mich nicht. Für mich ist aber das Wichtigste, die Bevölkerung zu begeistern und für Aufbruchstimmung zu sorgen, auch um Hardheim zu einem Wohlfühlort zu entwickeln – für Jung und Alt.

Holger Nickert: Schaffung von Wohnraum durch Ausweisen von Neubauflächen und Entwicklung alternativer Ideen, Stärkung der vorhandenen Betriebe und Neuansiedlung von Unternehmen, d. h., weiterer Ausbau von Gewerbeflächen, Entwicklung innovativer Verkehrskonzepte, Glasfaserausbau für schnelles Internet, Pflege und Ausbau von Rad- und Wanderwegen zur Förderung sanften Tourismus.

Hintergrund Daniel Weber Alter: 39 Beruf: Stellvertretender Verwaltungsleiter Krankenhausverband Hardheim-Walldürn Familienstand: verheiratet, eine Tochter (zweites Kind kommt voraussichtlich im Juni zur [+] Lesen Sie mehr Daniel Weber Alter: 39 Beruf: Stellvertretender Verwaltungsleiter Krankenhausverband Hardheim-Walldürn Familienstand: verheiratet, eine Tochter (zweites Kind kommt voraussichtlich im Juni zur Welt) Hobbys/Leidenschaften: Familie, Fastnacht, Skifahren

[-] Weniger anzeigen

Daniel Weber: Es gibt viel zu tun, um Hardheim als familien- und zukunftsorientierte Gemeinde attraktiv zu machen – die Weiterentwicklung der beiden Schulstandorte in Hardheim und Gerichtstetten, die Neukonzeption des Ortskerns, die Weiterentwicklung unseres Krankenhauses, Baugebiete in den Ortsteilen, die zeitgemäße Unterbringung unserer Feuerwehr, ... Wir brauchen schnell ein Zukunftskonzept für Hardheim, um alle Punkte auf den Weg zu bringen.

4. Wie sehen Sie die Chancen, dass die Neukonzeption des Erfaparks die Hardheimer Ortsmitte nachhaltig attraktiver macht?

Stefan Grimm: Das ist für mich zentraler Bestandteil der Neuausrichtung Hardheims. Ich möchte Hardheim mutig und entschlossen zur selbstbewussten Erftalmetropole führen. Dazu gehört ein lebendiger Ortsmittelpunkt, in dem das Leben pulsiert und Einzelhandel und Gastronomie zum Schlendern und Verweilen einladen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und wäre erst zufrieden, wenn der Kurt-Schmider-Platz ein Ort der Begegnung wird.

Holger Nickert: Ich denke, dass dies eine Riesenchance für die Wiederbelebung des Ortskerns ist – so wie seinerzeit der Bau des Erfaparks im Rahmen der Hofackersanierung. Für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gewerbetreibende wird wieder ein Anreiz gegeben, in den Ortskern zu kommen.

Daniel Weber: Die Chance, die sich nun bietet, ist riesig. Wir müssen sie nutzen, um zu verhindern, dass unser Ortskern rund um den Erfapark nicht weiter so vor sich "hindümpelt". Wir dürfen unsere Sichtweise aber nicht nur auf den Erfapark beschränken. Wir brauchen dringend ein städtebauliches Gesamtkonzept, das uns auch bei der Überwindung unserer innerörtlichen Verkehrsprobleme und baulichen Missstände hilft.

5. Inwieweit werden Sie sich für eine Tempo-30-Regelung in der B27, Wertheimer Straße und Miltenberger Straße sowie den Ortsdurchfahrten einsetzen?

Stefan Grimm: Wir müssen die Belastung und die Gefährdung der Anwohner durch den Straßenverkehr auf jeden Fall reduzieren. Da das Land die Ortsumgehung bis 2030 nicht auf dem Plan hat, ist eine baldige Umsetzung leider nahezu ausgeschlossen. Umso wichtiger ist mein ganzer Einsatz für kurz- und mittelfristig machbare Maßnahmen, die den Verkehr auf den stark befahrenen Straßen verlangsamen und beruhigen. Tempo 30 zähle ich dazu.

Holger Nickert: Ich hatte jahrelang mein Jugendzimmer direkt an der B27 und weiß daher, wie hoch die Belastung für die Anwohner direkt an den angesprochenen Straßen ist. Daher ist zumindest die Einführung einer Tempo-30-Regelung sehr wichtig.

Daniel Weber: Aus meiner beruflichen Erfahrung weiß ich, wie schwer es ist, eine Tempo-30-Regelung auf Bundes-/Landesstraßen gegenüber den zuständigen Stellen durchzusetzen. Wenn wir dies wollen, brauchen wir mehr in der Hand, als nur den Wunsch nach Tempo 30. Wir müssen beweisen, dass dort durch Tempo 30 die Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer deutlich gesenkt wird. Ich war in meiner Vergangenheit bereits mit einem vergleichbaren Verfahren betraut.

6. Welchen Stellenwert haben für Sie das Krankenhaus und die Bundeswehr in Hardheim?

Stefan Grimm: Das Krankenhaus sichert die medizinische Nahversorgung zuverlässig und professionell. Es deckt die Bedürfnisse der Menschen besser ab als große, unpersönliche "Medizinfabriken". Die Rückkehr der Bundeswehr ist ein Glücksfall für Hardheim. Sie beschert sichere Arbeitsplätze, Kaufkraft und potenzielle Neubürger, die das gesellschaftliche Leben Hardheims bereichern können. Beides werde ich mit aller Kraft unterstützen.

Holger Nickert: Das Krankenhaus hat einen sehr guten Ruf über die Grenzen Hardheims hinaus und ist wichtig für die ortsnahe Erstversorgung. Es ist ein "Soft-Skill", um Mitbürgerinnen und Mitbürger zu halten bzw. neu zu gewinnen. Hardheim ist seit 1966 Bundeswehrstandort – hat also Tradition, die Bundeswehr ist sowohl als Arbeitgeber als auch für Vereine und Gewerbetreibende ein nicht zu unterschätzendes Potenzial und daher ein Aktivposten für die Gemeinde.

Daniel Weber: Andere Kommunen investieren viel Geld, um einen Arzt am Ort zu haben. Wir haben, neben der Praxis Dr. Seitz, unserer Kinderärztin und mehreren Zahnärzten, drei Facharztpraxen am Krankenhaus. Diese ärztliche Versorgung ist sehr umfassend. Ich sehe für unser Haus eine gute Zukunft und möchte die Pläne zu dessen Weiterentwicklung vorantreiben. Als ehemaligem Offizier ist mir eine gute Zusammenarbeit mit unserer Bundeswehr sehr wichtig.

7. Erneuerbare Energien sollen nach dem Willen der Landesregierung weiter vorangetrieben werden. Gerade in der Gemeinde Hardheim gab und gibt es aber (Stichwort Kornberg) viel Gegenwind vonseiten einiger Bürger. Wie wollen Sie dem in Zukunft als Bürgermeister Hardheims begegnen?

Stefan Grimm: Gegenwind ist immer auch Energie, die ich aufgreifen möchte. Ich stehe für erneuerbare Energien und sehe sie als Chance für den ländlichen Raum – aber bitteschön im Einklang mit Bevölkerung und Natur. Als Projektleiter ist es mein Tagesgeschäft, unterschiedliche Interessengruppen an einen Tisch zu bringen, emotionale Diskussionen zu versachlichen und Argumente mit Respekt auszutauschen, mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung.

Holger Nickert: Den erneuerbaren Energien gehört die Zukunft, ohne jedoch die Forschung für Alternativen zu vernachlässigen. Daher ist es wichtig, im Rahmen von Planungen solcher Anlagen Betroffene zu Beteiligten zu machen. Die Mitbürgerinnen und Mitbürger sind also von Anfang an in den Prozess mit einzubeziehen, damit eine hohe Akzeptanz hierfür erreicht wird.

Daniel Weber: Mit Offenheit und Transparenz. Wir können die existierenden Rahmenbedingungen nur bedingt beeinflussen und müssen sie daher bestmöglich zum Wohle der Gemeinde nutzen. Dabei müssen wir die Bürger einbinden und mitnehmen. Ich selbst sehe das Projekt am Kornberg aus verschiedenen Gründen sehr kritisch.

8. In kommunalpolitischen Diskussionen fällt häufig das Schlagwort Transparenz. Wie sehen Sie Hardheim da aufgestellt? Ist der Austausch zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Bürgern offen und konstruktiv?

Stefan Grimm: Verwaltung und Gemeinderat arbeiten gut miteinander. Der Abstand zu den Bürgern ist mir aber zu groß. Für all das, was ich mir für Hardheim vorstellen kann, braucht es einen regelmäßigen Austausch, ein aktives Miteinander und die Erarbeitung eines langfristigen Konzeptes. Gemeinsam definieren wir, wo wir Hardheim in 5, 10 und 15 Jahren sehen wollen – das funktioniert nur mit einem Höchstmaß an Transparenz und Bürgerbeteiligung!

Holger Nickert: Transparenz und Kommunikation sind für mich sehr wichtig – vor allem gilt: Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Um Akzeptanz für die Entscheidungen der Verwaltung zu bekommen, ist eine offene Kommunikation zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Bürgern unabdingbar. Man muss Betroffene zu Beteiligten machen. Dies bedeutet, dass ein ständiger Austausch zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Bürgern stattfinden muss.

Daniel Weber: In den zwei Jahren, in denen ich dem Gremium angehörte, habe ich den Umgang im Gemeinderat als sehr offen und konstruktiv erlebt. Darauf aufbauend würde ich gerne das Gremium bereits in der Sitzungsvorbereitung stärker mit einbeziehen, um den Gemeinderäten mehr Mitwirkung zu ermöglichen und die Transparenz zu erhöhen. Darüber hinaus halte ich mindestens einmal jährlich eine Bürgerversammlung für sinnvoll, um die Bevölkerung besser mitzunehmen.

9. Wünsche und Hoffnungen begleiten den Wahltag. Wie muss es am 8. Mai laufen, damit Sie am Abend ein positives Fazit ziehen können?

Stefan Grimm: Mein erstes Etappenziel ist es, Hardheim und seine Ortsteile von mir zu überzeugen. Mit meiner Wahl am 8. Mai ist der Grundstein gelegt für eine Gemeinde im Aufbruch. Ich stehe für gemeinsames Miteinander, langfristige Ziele und innovative Ideen. Weniger verwalten – mehr machen. Wenn das die Bürger Hardheims und der Ortsteile auch so wollen, dann bin ich zufrieden und glücklich.

Holger Nickert: Ich wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung, damit der kommende Bürgermeister mit einer breiten Unterstützung der Hardheimer Bürgerinnen und Bürger im Rücken sein Amt antreten kann.

Daniel Weber: Persönlich wünsche ich mir natürlich mehr als die Hälfte der Stimmen. Für unsere Gemeinde wünsche ich mir, dass es – anders als bei früheren Wahlen – nicht zu einer Bildung von Lagern kommt, die sich auch nach der Wahl noch unversöhnlich gegenüberstehen. Unabhängig vom Ergebnis müssen wir ab dem 9. Mai nach vorne schauen, um unsere Gemeinde voranzubringen.