Buchen. (rüb) Diese Nachricht ist keine Überraschung: Erster und bislang einziger Bewerber für das Amt des Buchener Bürgermeisters ist Amtsinhaber Roland Burger (59). Dies bestätigte der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Beigeordneter Benjamin Laber, am Montagfrüh der RNZ. Die Bewerbungsfrist hat am Samstag begonnen und läuft noch bis 2. November. Wer die Geschicke der 18.000 Einwohner zählenden Stadt in den nächsten acht Jahren lenken wird, entscheidet sich dann bei der Bürgermeisterwahl am 28. November – oder bei einem eventuell notwendigen zweiten Wahlgang am 12. Dezember.

Amtsinhaber Roland Burger (CDU), der zuvor seit 1991 die Geschicke der Stadt Osterburken gelenkt hatte, wurde 2006 als Nachfolger von Achim Brötel zum Buchener Bürgermeister gewählt. 2013 wurde er zum ersten Mal wiedergewählt. Nun möchte der gebürtige Buchener in seine dritte Amtszeit gehen. Bereits in der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderats im Dezember 2020 hatte Burger seine Kandidatur öffentlich gemacht: "Ich bin bereit, mich dieser herausfordernden Verantwortung auch in finanziell und allgemein wohl schwieriger werdenden Zeiten zu stellen. Es ist mein Ziel, unsere erfolgreiche Arbeit für die Stadt Buchen in guter Partnerschaft mit Ihnen allen fortzusetzen."