Buchen. (pm/rüb) Einstimmig beschloss der Gemeinderat am Montag, dass die drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl – Amtsinhaber Roland Burger, Felix Pflüger und Peter Bühler – sich und ihre Ziele in einer öffentlichen Bewerbervorstellung präsentieren können. Die Veranstaltung wird moderiert von SWR-Journalist Alexander Dambach aus Aglasterhausen. Gewählt wird am 28. November. Bei der Bewerbervorstellung am Montag, 15. November, von 19 bis 22 Uhr werden coronabedingt nur eingeschränkt Plätze zur Verfügung stehen. Alle Gäste müssen eine medizinische Maske tragen.

Die Veranstaltung wird live auf YouTube übertragen (www.buchen.de/BMWahl).

Live-Kandidaten-Vorstellung zur Bürgermeisterwahl Buchen 2021

Wer in der Halle anwesend sein möchte, meldet sich am Donnerstag, 11. November zwischen 9 und 15 Uhr per E-Mail an info@buchen.de, per Telefon unter 06281/31-260 oder persönlich an der Pforte im Rathaus. Reserviert werden kann jeweils nur ein Platz. Gehen mehr Meldungen ein, als Plätze vorhanden sind, wird gelost. Bürger aus der Gesamtstadt haben den Vortritt, Auswärtige werden gegebenenfalls in einer zweiten Losrunde berücksichtigt. Die Gelosten werden benachrichtigt. Die Zuhörer haben während der Veranstaltung die Möglichkeit, im Anschluss an die Bewerbervorstellungen je eine Frage an einen oder mehrere Kandidaten zu stellen.

Wer nicht in der Halle anwesend sein kann, aber dennoch eine Frage stellen möchte, kann diese Frage per E-Mail an benjamin.laber@buchen.de schicken oder in Schriftform in einem verschlossenen Kuvert mit der Aufschrift Bewerbervorstellung, Benjamin Laber, abgeben bzw. per Post versenden (Wimpinaplatz 3, 74722 Buchen). Wer eine Frage stellen möchte, muss Namen und Adresse nennen und einwilligen, dass Name und Wohnort beim Verlesen der Frage im Saal genannt werden dürfen. Ferner muss angegeben werden, an welche Bewerber sich die Frage richtet. Gebeten wird – sowohl bei den im Saal gestellten als auch bei den vorab eingereichten Fragen – um eine kurze und klare Formulierung. Statements oder Beleidigungen dürfen nicht enthalten sein, und der Inhalt muss sich auf ein die Stadt Buchen betreffendes Thema beziehen.

Die vorab eingereichten Fragen werden von Benjamin Laber auf ihre Zulässigkeit überprüft und in einem verschlossenen Behälter zur Veranstaltung mitgenommen. Dort zieht der Moderator im Wechsel mit den vor Ort gestellten Fragen je eine Frage aus dem Behälter und lässt sie beantworten. Die Veranstaltung wird um 22 Uhr beendet; ein Anspruch auf Beantwortung besteht demnach nicht.