Buchen. (rüb) Anders als vor acht Jahren, als neben Amtsinhaber Roland Burger (59) nur ein Vertreter der Nein-Partei angetreten war, haben die Buchener Bürger am 28. November eine echte Wahl: Am Montag ist die Bewerbung von Felix Pflüger (27) im Rathaus eingegangen. Der gebürtige Buchener war ab 2014 sechs Jahre lang Mitglied des Gemeinderats – zunächst als parteiloser Kandidat auf der SPD-Liste, später für die Linke auf der Liste "SPD/Grün-Links-Bündnis für Buchen". Zur Bürgermeisterwahl tritt er aber als unabhängiger Kandidat an, der von keiner Partei oder Liste unterstützt wird.

Aus beruflichen Gründen beantragte er 2020 sein Ausscheiden aus dem Gremium. Für ihn rückte im Mai 2020 Alexander Weinlein nach. Pflüger studierte Umweltwissenschaften und arbeitet seit gut einem Jahr halbtags für einen Wasserwirtschaftsverband in Rheinland-Pfalz. Daneben hat der in Marburg lebende Pflüger ein Studium der Soziologie begonnen.

"Ich möchte den Buchenern die Möglichkeit einer Wahl bieten", sagt Pflüger auf die Frage nach seinen Beweggründen für die Kandidatur. In Buchen lasse sich viel bewegen, vor allem in drei Themenschwerpunkten, die er ausgemacht hat: Ökologie, Gerechtigkeit und Transparenz. Das Ziel der Klimaneutralität lasse sich nur auf der kommunalen Ebene voranbringen, ist sich der 27-Jährige sicher, etwa durch die Begrenzung von Flächenversiegelung.

Was das Thema "Gerechtigkeit" angeht, hat Pflüger ebenfalls klare Vorstellungen: "Alle Menschen sollten am Leben in unserer Stadt teilhaben können – unabhängig von ihrem Geldbeutel, von ihrem Geschlecht oder von ihrer Herkunft." Seine Idee dabei ist ein Buchen-Pass, der auch weniger gut situierten Mitbürgern die Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglichen könnte.

Bei seinem dritten Themenschwerpunkt, der Transparenz, setzt Pflüger auf mehr Möglichkeiten der Mitbestimmung und auf eine "neue Kultur" im Gemeinderat: "Hier sind mehr Diskussionen nötig!"