Von Rüdiger Busch und Andreas Hanel

Buchen. Um 19.24 Uhr am Sonntagabend stand es fest: Roland Burger wird die Geschicke der 18.000 Einwohner zählenden Stadt Buchen auch in den kommenden acht Jahren lenken. Mit 65,9 Prozent der Stimmen konnte sich der Amtsinhaber über einen deutlichen Vertrauensbeweis freuen. Herausforderer Felix Pflüger kam auf mehr als achtbare 31,8 Prozent. Keine Rolle spielte, wie zu erwarten, der dritte Kandidat: Spaßbewerber Peter Bühler (Die Partei) erreichte lediglich 1,9 Prozent. 14.437 Buchener waren zur Wahl aufgerufen. Von ihrem Wahlrecht machten 6228 Bürger Gebrauch – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 43,1 Prozent. Gegenüber seiner ersten Wiederwahl vor acht Jahren, als die Quote nur bei 30,7 Prozent lag, ist dies eine deutliche Steigerung.

Trotz der Kälte fanden sich viele Interessierte – Bürger, Vereinsvertreter, Rathausbeschäftigte und befreundete Bürgermeister – vor dem Rathaus zur Verkündigung des offiziellen Ergebnisses ein. Als Beigeordneter Benjamin Laber das Resultat verkündete, gab es großen Beifall für Roland Burger und auch für Mitbewerber Felix Pflüger. Die Stadtkapelle Buchen, dirigiert von Christof Kieser, spielte für den alten und neuen Bürgermeister einen Tusch.

Bitte anklicken zum Vergrößern der Grafik. Grafik: Andreas Hanel

"Wir haben am ersten Advent unseren ersten Bürger im ersten Wahlgang mit einem erstklassigen Ergebnis im Amt bestätigt", stellte Landrat Achim Brötel gewohnt redegewandt fest. Der Landrat war übrigens nicht der einzige Amtsvorgänger Burgers bei der Ergebnisbekanntgabe: Auch Altbürgermeister Josef Frank zählte zu den ersten Gratulanten.

"Ich freue mich auf unser weiteres Miteinander", sagte Brötel und stellte die gute Zusammenarbeit mit Burger heraus, die sich zuletzt einmal mehr bei der Suche nach einem zweiten Impfstützpunkt im Kreis bewährt habe. Dass der Landkreis in Bödigheim fündig wurde, sei auch Roland Burgers Verdienst, der an sieben Tage in der Woche für "seine" Stadt im Einsatz sei. Er dankte Burger für dessen Bereitschaft, erneut kandidiert zu haben.

Ein Dank galt auch Felix Pflüger, der mit neuen Ideen ein belebendes Element gewesen sei und ein "sehr respektables Ergebnis" erzielt habe. Deutliche Worte fand der Landrat für den dritten Bewerber: Dessen Kandidatur sei "keine Satire, sondern ein schlechter Witz" gewesen. So etwas schade der Demokratie und tue einfach weh.

"Ich freue mich, hier zu stehen", sagte Wahlsieger Roland Burger. Das Wahlergebnis gebe ihm Rückenwind für die kommenden Aufgaben, die er auch weiterhin mit viel Herzblut angehen wolle. Ohne die Kandidatur von Felix Pflüger wäre der Wahlkampf dahingeplätschert, war sich Burger sicher. Der Herausforderer habe "Pfeffer und Salz in den Wahlkampf" gebracht.

Dass ihm das Amt des Bürgermeisters so viel Spaß mache, sei auch seinem "großartigen Team im Rathaus" zu verdanken, sagte Burger, der in seinen Dankesworten auch den Gemeinderat und die Ortsvorsteher würdigte: "Ein starkes Gremium, das an meiner Seite steht". Er hätte gerne mit den Wählern in der Stadthalle auf seinen Sieg angestoßen, doch sei dies wegen Corona nicht möglich. Die Pandemie habe die Wahl zu einer besonderen Herausforderung gemacht, weshalb er allen Wahlhelfern besonders dankte. Weitere Dankesworte gingen an die Stadtkapelle, an die Feuerwehr für die Beleuchtung des Wimpinaplatzes, natürlich an die Wähler sowie an seine Ehefrau Marion und die Familie.

In welchem Rahmen seine Amtseinführung am 1. Februar pandemiebedingt stattfinden kann, sei noch nicht klar. Doch eines stehe fest: "Ich freue mich auf die nächsten acht Jahre!"

Update: Sonntag, 28. November 2021, 21.25 Uhr

Buchen. (rüb) Roland Burger (59) geht in seine dritte Amtszeit als Bürgermeister des 18.000 Einwohner zählenden Mittelzentrums Buchen. Der Diplom-Verwaltungswirt setzte sich im ersten Wahlgang mit 65,9 Prozent der Stimmen klar durch.

Sein Herausforderer Felix Pflüger erreichte 31,8 Prozent. Keine Rolle spielte Peter Bühler (Die Partei, 1,9 Prozent).

14.437 Buchener waren zur Wahl aufgerufen. Davon gaben 6228 Bürger ihre Stimme ab, was einer Wahlbeteiligung von 43,1 Prozent entspricht.

Burger ist seit 2006 Bürgermeister seiner Heimatstadt Buchen.