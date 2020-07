Buchen/Walldürn. (pm) Die Straßenbauarbeiten für die Sanierung der Fahrbahndecke der L518/L522 zwischen Altheim und Rinschheim wurden in einem öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschrieben und mittlerweile vergeben. Der Beginn der Arbeiten ist für Montag, 6. Juli, vorgesehen. Sie dauern bis voraussichtlich 7. August. Die Maßnahme kann aus Gründen des Arbeitsschutzes nur unter Vollsperrung durchgeführt werden.

Der erste Bauabschnitt der Fahrbahndeckensanierung auf der L518 befindet sich in der Ortsdurchfahrt von Altheim, beginnt im Kurvenbereich vor der Kirche und hat eine Länge von etwa 300 Metern in Richtung Rinschheim. Der zweite Bauabschnitt beginnt am Ortsausgang von Altheim und geht auf freier Strecke Richtung Rinschheim.

Am Abzweig nach Walldürn mündet die L518 in die L522. Der Sanierungsbereich setzt sich hier auf der L522 fort und endet am Ortseingang von Rinschheim.

Die Umleitungsschilder stehen schon: Der überörtliche Verkehr – beispielsweise aus Buchen auf dem Autobahnzubringer Richtung Würzburg – wird im ersten Bauabschnitt über Götzingen umgeleitet. Die Arbeiten starten im Bereich der Kirche in Altheim. Foto: Rüdiger Busch

Auf einer Gesamtlänge von 4000 Metern wird die Asphaltdeckschicht komplett erneuert. Zusätzlich wird die Fahrbahn außerorts mit dem Einbau einer Asphaltbinderschicht im sogenannten Hocheinbau verstärkt. Der vorhandene Fahrbahnaufbau wird dabei als Tragschicht genutzt.

Die Seitenstreifen und Bankette werden erneuert, Wege und Zufahrten angeglichen. Die Arbeiten wurden erforderlich, da aufgrund von Alterung und Verkehrsbelastung erhebliche Fahrbahnschäden in Form von Rissen, Ausbrüchen und Setzungen entstanden waren.

Der überörtliche Verkehr wird von Walldürn und Buchen kommend jeweils über Hettingen und Götzingen nach Altheim umgeleitet. Der Anliegerverkehr und der Busverkehr werden sichergestellt.

Die Kosten der Baumaßnahme in Höhe von rund 800.000 Euro werden vom Land Baden-Württemberg getragen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.