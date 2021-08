Buchen/Osterburken. (pol/rl) Vier Schwerverletzte forderte ein schwerer Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Landesstraße L582 zwischen Eberstadt und Bofsheim.

Gegen 15.51 Uhr war ein 51-jähriger Seat-Ibiza-Fahrer von Eberstadt nach Bofsheim unterwegs gewesen, als er in einer unübersichtlichen Rechtskurve einen Lastwagen überholte.

Ein entgegenkommender VW Tiguan konnte dem überholenden Seat gerade noch ausweichen, indem er auf den Grünstreifen zog. Der hinter dem Tiguan fahrende VW Polo kollidierte jedoch frontal mit dem Seat. Der Seat drehte sich durch den Aufprall und kollidierte mit einem Volvo, der hinter ihm gefahren war.

Der Seat-Fahrer, die Polo-Fahrerin (69) und ihre Beifahrerin (59) wurden so schwer verletzt, dass sie per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden mussten. Auch die Volvo-Fahrerin (46) wurde schwer verletzt. Sie kam per Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Seat, der Polo und der Volvo sind Totalschäden. Der Tiguan war bei seinem Ausweichmanöver beschädigt worden. Aufgrund des Alters der beteiligten Fahrzeuge soll der Gesamtschaden lediglich bei 15.000 Euro liegen.

An der Unfallstelle waren neben Polizei und Notärzten die Feuerwehren Osterburken und Bofsheim mit 28 Mann sowie mehrere Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz.

Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer des überholten Lastwagens, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, unter der Telefonnummer 06261/8090, zu melden.

Update: Freitag, 27. August 2021, 23 Uhr