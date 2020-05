Pfadfinder-Gruppenführer Marcel Großkinsky in seiner „Kommandozentrale“. Die Pfadfinder des Stammes „Wildenburg“ treffen sich online zum Strategiespiel. Foto: Martin Bernhard

Buchen/Mudau. (mb) Statt sich gemeinsam in der freien Natur zu Bewegungs- und Abenteuerspielen zu treffen, spielen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder des Stammes "Wildenburg" aus Buchen und Mudau nun regelmäßig über eine Videokonferenz-Software miteinander. Sie lösen Aufgaben, kaufen Rohstoffe, bauen eine Stadt und bleiben auf diese Weise miteinander in Kontakt.

Normalerweise treffen sich die Pfadfinder des Stammes "Wildenburg" wöchentlich zu zweistündigen Gruppenstunden. Sie singen gemeinsam, befassen sich mit Themen wie Waldläufertechnik, Erster Hilfe, Pflanzenkunde sowie Orientierung in der Natur und halten sich bei Ball- und Abenteuerspielen überwiegend im Freien auf. Als Mitte März die Kontaktbeschränkungen erlassen wurden, war damit Schluss.

Gruppenführer Marcel Großkinsky stellte sich die Frage, wie er das Gruppenleben aufrechterhalten könne, auch wenn sich die 15 Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Sippen "Luchs" und "Delphin" nicht mehr treffen dürfen. So verteilte er vor den Osterferien Briefe an die Gruppenmitglieder. Diese enthielten Aufgaben und Rätsel, zum Beispiel Geheimschriften, die die Jugendlichen lösen mussten. Dazu mussten sie miteinander telefonieren, chatten oder Schriftstücke austauschen. Auf diese Weise erreichten sie gemeinsam das Ziel, nämlich die einzelnen Folgen eines spannenden Fortsetzungsromans.

Seit Ende der Osterferien sehen sich die zehn- bis 17-jährigen Pfadfinder wieder, nämlich zweimal in der Woche für jeweils 30 bis 40 Minuten am Computer über eine Videokonferenz-Software.

Ihr 27-jähriger Gruppenführer hat ein sogenanntes "Planspiel" entwickelt, das die "Luchse" und "Delphine" online gemeinsam bis zu den Sommerferien miteinander spielen können. Nach dem Motto "Schaffe, schaffe, Häusle baue" messen sich fünf Mannschaften beim Bauen einer Stadt. Dazu benötigen sie Baumaterialien wie Lehm, Steine, Holz oder Metall. Das beschaffen sie sich zum Beispiel auf dem Markt, in einem Schloss, im Wald oder in einer Lehmgrube. Um Werkzeug und Material kaufen zu können, brauchen die Spieler Geld. Dieses erhalten sie, indem sie Rätsel und Aufgaben lösen.

Dazu gehört zum Beispiel bei jedem Online-Treffen ein sogenanntes "Hör-Kimspiel". Großkinsky spielt unterschiedliche Geräusche in den Videochat ein. Die Mannschaft, die diese korrekt erkennt, wird mit Geld oder Rohstoffen belohnt. Zudem drohen den jungen Baumeistern im Spiel unvorhersehbare Ereignisse, zum Beispiel plötzliche Rohstoffknappheit. Jetzt gilt es, flexibel reagieren zu können und seine Strategie neu auszurichten.

Um den Überblick über den Spielverlauf zu behalten, hat Marcel Großkinsky bei sich zuhause einen Spielplan angelegt, den die Mannschaften bei jedem Treffen einsehen können. Jedes Gruppenmitglied verfügt jedoch zuhause über eine eigene Spielübersicht. Die Teilnehmer der Mannschaften tauschen sich unter der Woche telefonisch oder über Videochat miteinander über das Spiel aus.

Die Pfadfinder sind mit Eifer bei der Sache, vermissen allerdings die "richtigen" Gruppenstunden sehr. "Wir sehen uns zumindest", sagt der 17-jährige Samuel. "Das ist ein Teil von den Pfadfindern, der uns erhalten geblieben ist." Der 15-jährige Maxi freut sich darüber, dass das Planspiel einen Anlass bietet, sich regelmäßig zu sehen, wenn auch nur am Computerbildschirm. Zwischen den Videotreffen müsse man sich die Spielstrategie genau überlegen. "Man sieht, dass es vorangeht", stellt er fest. Alle sehnen jedoch den Tag herbei, an dem sie sich wieder am Pfadfinderheim treffen und die Gruppenstunde mit einem gemeinsamen Lied eröffnen können.