Buchen. (lki) Wenn man am Samstagabend um 20.15 Uhr in RTL Lieder auf Deutsch und Englisch hört, ein neugieriges Publikum sieht, und mal mehr oder weniger aufgeregte Kandidaten sich einer prominenten Jury präsentieren, dann kann es sich nur um die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) handeln. Doch etwas war am Samstag anders: Arian Golic, ein Teilnehmer aus Buchen, war unter den Kandidaten (die RNZ berichtete).

In der Fernsehvorstellung wurde der 25-Jährige als Odenwälder Landjunge gezeigt, der mit Meditation den Tag gut beginne, um Kraft aus der Ruhe zu ziehen und Positives zu schaffen. Bei dieser Aussage überraschte es nicht, dass der Buchener Kandidat zu Beginn im Schneidersitz zu sehen war – beim gemeinsamen Meditieren mit der DSDS-Jury, bestehend aus Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen. Dabei leitete Arian die Jury an: "Tief in den Rücken einatmen, im Brustkorb loslassen", waren seine Tipps.

Bei weiteren Filmausschnitten zur Kandidatenvorstellung erfuhr das Publikum, dass Arian gerne in der Natur ist und in seiner Freizeit neben dem Singen auch mit Alpakas spazieren geht. "Singen und begeistern kann ich wirklich", so seine Selbsteinschätzung im Fernsehen.

Mit der Liedauswahl "Hello" von Lionel Richie war die Jury zufrieden. Es sei ein toller Song und ein toller Komponist, waren die Rückmeldungen. Nach einer letzten Meditation begann Arian mit geschlossenen Augen zu singen. Teilweise stimmte die Jury mit ein und nach dem Ende applaudierte auch das Publikum am DSDS-Glaskubus.

Doch die Jury äußerte auch Kritik. Am Anfang habe man sich etwas anderes gewünscht, war Toby Gads Meinung. Aber auch das Potenzial wurde gesehen: Da seien Dinge da, der Ton und die Art wären super, meinte Ilse DeLange. Auch Florian Silbereisen äußerte, dass Arian ein toller Typ sei, dem man gerne zuschaue und der eine tolle Ausstrahlung habe. "Lionel Richie war es noch nicht, aber eine positive Überraschung", lautete Silbereisens Bewertung zu Arians Auftritt. Alle drei Jurymitglieder gaben Arian ein "Ja", sodass er sich ein Ticket für den "Recall", d. h. der nächsten Auswahlrunde am Showende, sicherte.

Zum Ende der Samstagsausstrahlung traten alle zehn Kandidaten mit"Recall-Ticket" mit neuen Liedern an und versuchten, eines der drei begehrten Tickets für den "Auslands-Recall" zu ergattern. Für den "Auslands-Recall" gibt es insgesamt nur 25 Plätze, um die Hunderte von Kandidaten kämpfen.

Der Konkurrenzdruck war hoch, denn auch Florian Silbereisen meinte, dass alle zuvor geliefert hätten. Es sei eine schwierige Entscheidung, betonte Silbereisen weiter. Auch Arian war klar, dass es schwer wird. "Alle hier sind so verdammt gut", stellte er fest.

Der Buchener trat mit "Sorry Seems To Be The Hardest Word" von Elton John an. Bei der Verteilung der drei Tickets durften sich zuerst zwei Mitbewerber freuen. Doch dann hieß es, dass das letzte Ticket jemand bekomme, bei dem die Jury sich sicher sei, dass da noch ganz viel gehen werde. "Diese Person wird uns begeistern können", lautete Silbereisens Statement. Dann verkündete der Schlagerstar: "Arian, du bist eine Runde weiter."

Darüber freute sich der 25-Jährige natürlich sehr. Der Castingshow-Teilnehmer fasst seinen Auftritt folgendermaßen zusammen: "Die Meditation mit der Jury hat mir einen Teil meiner Aufregung genommen, aber in mir ging noch ordentlich die Pumpe. Dass sie in mir Potenzial sehen, macht mich glücklich." Er betont: "Es waren so viele tolle, großartige Sänger an diesem Tag, das Niveau war sehr hoch. Jeder hätte es verdient. Dass ich nun wirklich in den Top 25 bin, überwältigt mich noch total. Ich bin einfach nur dankbar."

Durch das Casting am Samstag ist der Weg zum Superstar für Arian Golic aus Buchen ein Stück kürzer geworden. Er darf unter den besten 25 Sängern antreten und sich mit den restlichen Kandidaten in Apulien an Italiens Adriaküste messen.