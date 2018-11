Buchen. (Wd) Nicht nur in der Kernstadt Buchen werden neue Bauplätze geschaffen, wie etwa in der "Bremmwiese" und in der "Marienhöhe", sondern auch Buchener Ortsteile sollen entsprechende Entwicklungspotenziale erhalten. Der Gemeinderat legte in seiner Sitzung am Montagabend mit seinen Entscheidungen im Bürgersaal des Rathauses dafür die Basis. Wie Bürgermeister Roland Burger erklärte, werden damit keine Bauplätze "über Nacht entstehen", sondern es werde dort eine bedarfsgerechte Erschließung vorgenommen, wo entsprechende Nachfrage vorhanden sei.

So ging es zunächst um die Änderung des Bebauungsplanes "Neue Gärten" in Hainstadt. Der Bebauungsplan ist seit 1994 rechtskräftig. Nachdem in diesem Baugebiet der 1. Bauabschnitt seit einiger Zeit abgeschlossen ist und 2017 ein weiterer Bauabschnitt verwirklicht wurde, sollen nun die übrigen Bauplätze in diesem Gebiet erschlossen werden.

Wie Günter Müller vom Bauamt erläuterte, werden nun Baugrund und Straßen so optimiert, dass dann runs 35 Bauplätze entstehen können, denn die Nachfrage in Hainstadt sei "unglaublich hoch". Nach dem einstimmigen Beschluss zeigte sich Ortsvorsteher Bernd Rathmann erfreut. Immerhin gebe es schon 20 Reservierungen.

Auch in Rinschheim sollen Bauwillige zu ihrem Eigenheim kommen. Der Gemeinderat beschloss ohne Gegenstimme die Aufstellung des Bebauungsplanes "In der Lüß". Ziel dieses Bebauungsplanes ist die Schaffung von rund 20 Bauplätzen, wie Günter Müller informierte. Alle Plätze seien bereits im Eigentum der Stadt.

Ortsvorsteher Bechtold betonte, dass diese Bauplätze jeweils rund 1100 Quadratmeter groß seien. Er sei sehr froh, dass im Stadtteil gebaut werden könne und bat, darauf zu achten, dass die Plätze auch nach der Erschließung noch bezahlbar bleiben. Hier beruhigte ihn Bürgermeister Burger. Auch nach der Erschließung seien Bauplätze in Rinschheim günstiger als in der Kernstadt.

Geändert wurde in Eberstadt der Bebauungsplan "Herbstgasse", um der Firma Möbel Grammlich entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Anregungen und Bedenken beispielsweise hinsichtlich des Artenschutzes im Rahmen der öffentlichen Auslegung werden berücksichtigt.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat in Eberstadt die Aufstellung des Bebauungsplanes "Höhlenblick". Damit können etwa zehn Bauplätze geschaffen werden, denn auch in diesem Stadtteil ist die Nachfrage entsprechend, wie Ortsvorsteher Nico Hofmann mitteilte. "Wir freuen uns, dass es weiter geht", betonte der Ortsvorsteher nach dem positiven Votum des Gremiums.

Geändert wurde zudem der Bebauungsplan "Sensenbrunnen/Steige". Dort wird auf einen zunächst geplanten Kinderspielplatz "mangels Bedarf" verzichtet und auf der Fläche stattdessen ein Baugrundstück ausgewiesen. Diesem Wunsch des Ortschaftsrates stimmte der Gemeinderat zu.