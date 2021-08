Buchen. (rüb) Aufgeregt meldete sich eine Buchenerin am Donnerstagvormittag in der Lokalredaktion der Rhein-Neckar-Zeitung: Sie habe gerade Altglas in die Container am Musterplatz werfen wollen – doch die Container seien spurlos verschwunden gewesen. Auch bei der Stadt habe man ihr nicht weiterhelfen können. Dort wisse man nichts über den Verbleib der Container.

Vor Ort bestätigte sich wenige Minuten später das von der Leserin beschriebene Bild: Nur leere Glasflaschen im Gras zeugten davon, dass hier bis vor Kurzem die Container standen. Ein Autofahrer hatte die freigewordene Fläche kurzerhand bereits in einen Parkplatz umgewandelt.

Doch wo ist der Container? Ein solches Ungetüm kann doch nicht spurlos verschwinden. Und ein Diebstahl erscheint ebenfalls wenig realistisch. 40 Minuten nach dem Anruf lieferte eine andere Mitarbeiterin der Stadtverwaltung aber dann doch noch eine Erklärung für das rätselhafte Geschehen: Wegen des Schützenmarktes, der in acht Tagen beginnt, wurden die Container auf den Parkplatz am Burghardt-Gymnasium verlegt. Das Rätsel war also doch keins.