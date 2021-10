Buchen. (tra) Der Herbst hat begonnen, und somit rückt auch die Weihnachtszeit langsam aber sicher näher. Stadtrat Christian Schulze (CDU) nutzte die Gemeinderatssitzung, um bei Bürgermeister Roland Burger nachzufragen: Wird es in Buchen dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt geben?

Der Bürgermeister konnte am Montagabend jedoch weder zu noch absagen: "Momentan wissen wir noch nicht, ob der Weihnachtsmarkt in Buchen durchführbar ist." Die Corona-Verordnung, die den Kommunen noch nicht zugegangen sei und die man nur anhand der Pressemeldung kenne, würde die Organisatoren des Weihnachtsmarkts vor erhebliche Probleme stellen: In den Bereichen, in denen Speisen und Getränke angeboten werden, würde – Stand jetzt – die 3G-Regel gelten. "Nur Getestete, Geimpfte und Genesene hätten Zutritt", so Burger.

Die 3G-Regel sei in der Buchener Innenstadt jedoch nur schwer umsetzbar. "Da der Weihnachtsmarkt in der Marktstraße stattfindet und es somit kein abgeschlossenes Marktgelände gibt, können wir keine Kontrollstelle einrichten, um 3G-Nachweise zu prüfen", so Bürgermeister Burger, da man Passanten, die unterwegs seien, um in der Marktstraße einzukaufen, nicht durch eine Kontrollstelle schicken könne.

Es gäbe dann möglicherweise noch die Option, die kulinarischen Bereiche vom übrigen Weihnachtsmarktgelände abzutrennen. Dann würden sich die Glühwein- und Speisestände zum Beispiel im Museumshof befinden, während die übrigen Marktstände in der Marktstraße seien. "Dann würden wir dem Weihnachtsmarkt jedoch die Seele nehmen", so Burger. Offen sei zudem, wie mit Gruppen umzugehen sei, die zusammenstehen, um zum Beispiel einem Weihnachtskonzert zuzuhören.

Der Bürgermeister sagte zum Abschluss, dass er gerne einen Buchener Weihnachtsmarkt hätte, jedoch sei noch unklar, ob er angesichts der Corona-Verordnung zumutbar sein. Ob es in diesem Winter also einen Weihnachtsmarkt gibt, muss sich noch zeigen.