Buchen. (pol/rl) Unbekannte entsorgten in den vergangenen Wochen illegal Müll. Bereits am Montag vergangener Woche fand eine Frau den Bauschutt, Sperrmüll und diverser anderer Schrott in einem Flurstück in der Nähe der Eisenbahnstraße. Nun sucht die Polizei nach dem Umweltsünder.

Zeugen, die Angaben zu der Herkunft des Mülls machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 zu melden.