Handel in Not, aber mit Zuversicht: Die Schuhhändlerinnen Melanie Haag und Simone Farrenkopf sowie Aktivgemeinschaft-Vorsitzender Marko Eichhorn und Minister Peter Hauk trafen sich zum Gespräch. Foto: Martin Bernhard

Buchen. (mb) "Wir müssen langsam in die Lockerungen gehen", sagte Minister Peter Hauk bei einem Gespräch mit Vertretern der Aktivgemeinschaft Buchen am Samstagvormittag. In dieser Diskussion mit Einzelhändlern ging es um finanzielle Hilfen und um Zukunftsperspektiven für die Geschäfte in der Innenstadt.

"Langsam wird es bedrohlich", stellte Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, zu Beginn eines Gesprächs mit Marko Eichhorn, Vorsitzender der Aktivgemeinschaft Buchen, und den Schuhhändlerinnen Melanie Haag und Simone Farrenkopf fest. Mit ausreichend Abstand tauschte man sich über die Lage des Innenstadthandels während der Zwangsschließung im Zuge der Corona-Maßnahmen aus.

Alle drei Händler warnten davor, zu früh die Maßnahmen zu lockern. Es sei besser, zwei bis drei Wochen länger die Geschäfte geschlossen zu lassen, als früher zu öffnen und wenig später wegen steigender Fallzahlen wieder zumachen zu müssen. "Wenn wir im April wieder schließen müssten, wäre das ganz schlimm", stellte Simone Farrenkopf fest. Melanie Haag wünschte sich "mehr Weitsicht". Ihr fehlt die Perspektive. Schuh- und Modehändler müssten zwölf bis 18 Monate im Voraus Waren bestellen. Allerdings fehlten ihnen wegen der Schließung aktuelle Vergleichswerte.

"Offene Läden heißt nicht, dass die Leute kommen", stellte Simone Farrenkopf fest. Das habe man nach dem ersten Lockdown bemerkt. Die Leute hielten sich anfänglich zurück. Alle drei Händler bedauerten, dass in der Pandemie das Einkaufserlebnis und sogenannte "Impulskäufe" weggefallen seien. Die Händler litten auch darunter, dass derzeit keine Veranstaltungen der Aktivgemeinschaft in der Innenstadt möglich seien.

Trotz aller Schwierigkeiten freuen sich die Händler über ihre treuen Stammkunden. Auch Leute, die bisher zum Einkaufen in Großstädte gefahren seien, hätten den örtlichen Einzelhandel wiederentdeckt. "Unsere Stammkunden haben uns gerettet", sagte Melanie Haag. In das Einkaufen übers Internet oder Telefon hätten sich die Kunden "hineingefuchst". Alle drei Händler lobten die Stadtverwaltung, die innerhalb weniger Tage das Online-Portal "I love Buchen" eingerichtet hätte. "Der Online-Umsatz ist zwar kein Vergleich zum normalen Umsatz", betonen die Händler, "aber er hilft, mit den Kunden in Kontakt zu bleiben."

Marko Eichhorn wies auf die Schnelllebigkeit der Mode hin. "Mode ist eine verderbliche Ware", sagte er. Nahezu wöchentlich würden neue modische Trends beworben. Auch die beiden Schuhhändlerinnen berichteten von schnell wechselnder Mode für Damen und junge Leute. Die Lieferanten würden nur das produzieren, was bestellt werde. Sie wälzten somit das Risiko auf die Einzelhändler ab. "Planungssicherheit wäre uns sehr wichtig", stellte Melanie Haag fest.

Bei den Corona-Soforthilfen blicken die Einzelhändler etwas neidisch auf die für Gastronomen geltenden Regeln. Denn diese erhalten einen Zuschuss auf den entgangenen Umsatz, die Händler dagegen nur auf die Fixkosten. Simone Farrenkopf bemängelte, dass sie Personalkosten nicht bei den Fixkosten berücksichtigen dürfe. "Ich kann Mitarbeiter nicht aus der Kurzarbeit holen. Denn die Personalkosten kann ich nicht für die Soforthilfe ansetzen." Stattdessen müsse sie allein die Winterware wegräumen sowie die Neuware auspacken und in die Regale einräumen. Während man vor Corona mühsam geeignetes Personal für den Verkauf gesucht habe, habe sie vor kurzem mehrere Initiativbewerbungen erhalten. "Das zeigt die Not", stellte sie fest. Alle drei Händler forderten, bei der Berechnung der Corona-Soforthilfen den Durchschnitt des Umsatzes der vergangenen drei Jahre zu berücksichtigen und nicht nur den des vergangenen Jahres. Zudem sollte das Geld schneller ausgezahlt werden. "Die Überbrückungshilfe muss schneller laufen", forderte auch der Minister.

Auch der Online-Händler Amazon war Thema. Melanie Haag und Simone Farrenkopf bieten dort ihre Artikel an, um ihr Lager zumindest etwas leeren zu können. Allerdings erhalte Amazon 17,9 Prozent an Provision und Gebühren, die Kosten für den Versand kämen hinzu. "Amazon verdient sozusagen auf unsere Personalkosten", sagte Farrenkopf. Beide Schuhhändlerinnen kritisierten, dass Amazon kaum Steuern in Deutschland bezahle.

Peter Hauk verwies auf ein Modellprojekt in Südbaden im Bereich Onlinehandel mit örtlichen Geschäften. Um online erfolgreich zu sein, bräuchte man ein bis zwei Personen, die hauptamtlich den Onlineshop pflegten sowie die Logistik organisierten. Ein solches Projekt sei nur gemeindeübergreifend sinnvoll.

Generell vermissen die drei Händler den direkten Kontakt zu ihren Kunden. Denn das Alleinstellungsmerkmal des örtlichen Handels sei die persönliche Beratung. "Kinderschuhe müssen probiert und mit Beratung verkauft werden", sagte Melanie Haag.

"Bei einer Inzidenz unter 50 müssen wir über Öffnungen reden", sagte Minister Hauk. Allerdings wisse man derzeit nicht, wie sich das Auftreten der Corona-Mutante auf das Infektionsgeschehen auswirke. Während bis Weihnachten vor allem ältere Menschen von Infektionen betroffen gewesen seien, gingen in dieser Altersgruppe die Zahlen nach unten. "Wenn die Zahlen weiterhin fallen, kann man die Läden nicht zuhalten", stellte Hauk fest.

Man werde zunächst Grundschulen und Kindergärten öffnen und Wechselunterricht einführen. Später seien die weiterführenden Schulen an der Reihe. Außerdem hält der Landtagsabgeordnete Schnelltests bei körpernahen Dienstleistungen für sinnvoll. FFP2-Masken würden ebenfalls zu einem besseren Infektionsschutz beitragen. "Ich bin guten Mutes, dass man nach Fastnacht mit der Öffnung der Schulen beginnt", sagte Hauk.