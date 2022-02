Von Josie Holderbach

Buchen.Einst fühlte sich das weltweite Reisen selbstverständlich an. Doch die Corona-Pandemie hat sich auf die Urlaubsplanung in den letzten zwei Jahren enorm ausgewirkt. Viele Familien sind in Deutschland geblieben und haben beispielsweise ihren Urlaub an der Ostsee oder im Allgäu verbracht. Dagegen sind viel weniger Urlauber als in den Jahren davor ins Ausland verreist. Menschen, die es gerne in die Ferne treibt, konnten in den letzten zwei Jahren nur unter eingeschränkten Bedingungen verreisen.

Dabei bedeutet das Reisen für viele Leute Erholung vom Alltag und Ablenkung von den Problemen. Urlaub steht für Entspannung und Ruhe. Das hat sich durch die Pandemie verändert. Reisen ist stressiger geworden, da man sich über die einzuhaltenden Regeln informieren muss und diese sich auch, je nach Inzidenz, wöchentlich ändern können. Außerdem ist es in diesen Zeiten wichtig, dass man flexibel und spontan ist, da man nie weiß, was die Zukunft der Pandemie bringt und es sein kann, dass man seinen Urlaub kurzfristig umplanen muss.

Doch wie sieht es dieses Jahr aus? Hat die Pandemie noch immer einen großen Einfluss auf die Urlaubsplanung, oder geht es wieder in die alte Normalität zurück? Experten sagen voraus, dass Corona auch das Reisejahr 2022 entscheidend prägen wird.

Wir haben Passanten in der Buchener Innenstadt zu ihrer Urlaubsplanung und dem Einfluss der Pandemie darauf befragt.

> Martin Trunk: "Da wir mit unserem Wohnmobil reisen, können wir sehr flexibel sein. Wir schauen, wo die Inzidenzen gering sind und entscheiden uns dann spontan, wohin die Reise gehen soll. Die Corona-Pandemie spielt bei der Abwägung nach wie vor eine Rolle. Fern- bzw. Flugreisen sind daher zurzeit für uns kein Thema."

> Helga Schwab-Dörzenbach: "Wir haben für dieses Jahr noch keinen Urlaub gebucht. Wir warten ab wegen der Weiterentwicklung der Pandemie. Derzeit gehen wir davon aus, dass wir im Sommer verreisen können. Wir möchten im Urlaub an Pfingsten und in den Sommerferien gerne wegfahren, vielleicht an den Gardasee, ins Allgäu oder nach Österreich. Wir haben einen Wohnwagen und entscheiden kurzfristig. Letzten Sommer waren wir spontan in Jesolo/Italien. Dort war es sehr schön, und von Corona haben wir nicht viel bemerkt."

> Esther Vasko: "Ich werde über mein Reiseziel dieses Jahr spontan entscheiden, da man auch immer die Corona-Situation im Auge behalten muss. Das macht mir aber nichts aus, da ich generell spontan bin. Ich hoffe auf ein Fernreiseziel, aber ich habe Bedenken, ob das auch umsetzbar sein wird."

> Jannik Kemmerer: "Meine Freundin und ich haben noch keinen Urlaub gebucht, wird sind aber gerade am Planen und schauen nach möglichen Urlaubszielen. Der Wunsch von uns ist es, nach zwei Jahren Strandabstinenz und Städtereisen durch Deutschland einmal wieder an das Meer zu fahren. Wir werden allerdings noch die aktuelle Corona-Entwicklung abwarten. In den Sommerferien werden wir aufgrund privater Ereignisse wahrscheinlich ein paar Tage nach Ravensburg bzw. an den Bodensee fahren, da ich erfreulicherweise Onkel werde."

> Sarah Wörz:"Ich werde dieses Jahr mit meiner Familie nach Österreich, ins Salzburger Land gehen. Uns gefällt dort die Natur mit ihren Bergen. Außerdem gefällt es auch unseren Kindern sehr, und zudem haben wir auch einen tollen Familienanschluss dort."

> Simone Schönit: "Ich werde nach Österreich in die Berge gehen, um Motorrad zu fahren. Das habe ich auch in den letzten Jahren so gemacht. Die Lage ist günstig, denn man hat viele kurvenreiche Strecken und eine gute Verbindung zu Italien und der Schweiz. Außerdem kann man wandern gehen, es gibt gutes Essen, und es ist nicht all zu weit zum Fahren."