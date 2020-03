Stabwechsel in Buchen (v. l.): Polizeipräsident Hans Becker, Revierleiter Werner Broßmann und Polizeidirektor Thomas Lüdecke.

Buchen. (pol) Nachdem der bisherige Mann an der Spitze des Polizeireviers Buchen, Kriminaloberrat Martin Fessner, zu Beginn des Jahres dem Ruf ins Landeskriminalamt gefolgt ist, wurde nun am Freitag sein Nachfolger, Erster Polizeihauptkommissar Werner Broßmann, durch den Präsidenten des Polizeipräsidium Heilbronn, Hans Becker, sowie den Leiter der Schutzpolizeidirektion, Thomas Lüdecke, zum Leiter des Polizeireviers Buchen bestellt. Zeitgleich wurde ihm die Urkunde zum 40-jährigen Dienstjubiläum übergeben.

Hintergrund Zur Person > Erster Polizeihauptkommissar Werner Broßmann ist 57 Jahre alt und seit März 1980 bei der Polizei. > Der Ausbildung im mittleren Dienst und der Verwendung unter anderem beim Polizeirevier Buchen folgte im Jahr 1994 der Aufstieg in den gehobenen Dienst. Nach Dienstzeiten als Dienstgruppenleiter bei den Polizeirevieren Mosbach und Buchen wurde er 1999 Leiter des Polizeipostens Mudau. Zu Beginn des Jahres 2005 wechselte er als stellvertretender Leiter des Bezirksdienstes beim Polizeirevier Buchen, ehe kurz darauf die Verwendung beim Führungs- und Einsatzstab der damaligen Polizeidirektion Mosbach als stellvertretender Leiter des Referats Kriminalprävention/Öffentlichkeitsarbeit folgte. 2011 wurde Werner Broßmann zum Leiter dieses Referates bestellt. > Ab Februar 2016 war er für den Stabsbereich Zentrale Dienste beim Polizeipräsidium Heilbronn verantwortlich, bis er im Januar 2020 zunächst kommissarischer Leiter des Polizeireviers Buchen wurde. > Werner Broßmann ist verheiratet und lebt in Mudau.

Mit Werner Broßmann übernimmt ein "Kind der Region" diese wichtige Führungsfunktion der Polizei im Landkreis. Der 57-Jährige kehrt quasi "zurück zu seinen Wurzeln", war er doch bereits viele Jahre in verschiedenen Funktionen beim Polizeirevier Buchen tätig und ist mit dem Revierbereich bestens vertraut.

Durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer des Vereins "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis" ist er auch in der kommunalen Ebene kein Unbekannter und kennt die sicherheitsbezogenen Problemstellungen der Region bestens. Seine fachlichen Kompetenzen konnte er in vielen unterschiedlichen Funktionen bei der Polizei Baden-Württemberg, zuletzt als Leiter des Stabsbereiches "Zentrale Dienste" im Polizeipräsidium Heilbronn unter Beweis stellen.

Als Mitglied zahlreicher Projektgruppen und Teilnehmer an Fachtagungen ist Werner Broßmann hervorragend für die kommenden Herausforderungen gerüstet und schöpft aus einem breiten Portfolio an Wissen und Erfahrung. Für die neuen Aufgaben sprach der Polizeipräsident dem neuen Revierleiter sein vollstes Vertrauen aus und wünschte ihm viel Freude und Erfolg in seinem neuen Revierbereich.

Das Polizeirevier Buchen mit knapp 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist im nördlichen Neckar-Odenwald-Kreis für elf Gemeinden zuständig und beheimatet die drei Polizeiposten Adelsheim, Walldürn und Hardheim. Eine öffentliche Veranstaltung mit der Verabschiedung des bisherigen Revierleiters Martin Fessner und der Einführung von Werner Broßmann folgt.