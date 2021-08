Von Tanja Radan

Buchen. Die regionalen Unternehmen, darunter viele Weltmarktführer, haben schon seit einigen Jahren Probleme, genügend Auszubildende zu finden. Die Coronapandemie hat die Situation zusätzlich verschärft. Wenn die Unternehmen nicht genügend Azubis finden, ist der Fachkräftemangel von morgen vorprogrammiert. Wir haben uns mit Stefan Kempf, dem Geschäftsführer der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte Buchen, über den Stellenwert der dualen Ausbildung und den Azubi-Mangel unterhalten.

Der Geschäftsführer der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte Buchen, Stefan Kempf. Foto: zg

Wie hat sich die Coronapandemie auf den Ausbildungsmarkt im Neckar-Odenwald-Kreis ausgewirkt?

Die Pandemie hat sich negativ ausgewirkt. Im Vergleich zum Jahr 2020 wurden im Neckar-Odenwald-Kreis im gewerblich-technischen Bereich rund sieben Prozent weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen. Wenn man die Situation mit dem Jahr 2019 vergleicht, sind es in diesem Bereich sogar 25 Prozent weniger Ausbildungsverträge. Die Unternehmen klagen durchweg über zu wenig Bewerber für ihre Ausbildungsplätze. Die meisten Unternehmen wollten trotz der Pandemie die Anzahl der angebotenen Ausbildungsplätze beibehalten, sind dann jedoch am Bewerbermangel gescheitert.

Was sind Ihrer Ansicht nach die Gründe für diese Entwicklung?

Wir sind momentan am Rätseln und fragen uns, wo die Schüler sind. Die Schülerzahlen sind stabil geblieben. Hier gab es keinen Einbruch. Viele Jugendliche sind durch die Pandemie verunsichert und haben sich entschlossen, noch eine weiterführende Schule wie zum Beispiel das Berufskolleg zu besuchen, statt eine Ausbildung zu machen. Zudem sind wegen der Pandemie Praktika, die Berufsberatung an Schulen, Bewerbungstrainings und im letzten Jahr die Lehrstellenbörse der ÜAB ausgefallen. Die Anreize von außen fehlten. Dieses Jahr fand die Lehrstellenbörse wieder statt, und es kamen circa 200 Jugendliche. Präsenzveranstaltungen sind nicht zu ersetzen.

Befürchten Sie, dass diese Jugendlichen dann für den Ausbildungsmarkt verloren sind?

Es gibt zwei mögliche Szenarien. Im ersten Szenario machen die Jugendlichen ihr Fachabitur und entscheiden sich für ein Studium. In diesem Fall sind sie für den Ausbildungsmarkt verloren. Im zweiten Szenario bewerben sich die Jugendlichen geballt im nächsten Jahr, was schlimmstenfalls zur Folge haben könnte, dass es mehr Bewerber als Ausbildungsplätze gibt. Das wäre fatal.

Welche Branchen haben es besonders schwer, Azubis zu finden?

Der Bewerbermangel betrifft vor allem den gewerblich-technischen Bereich. Das Problem hat jedoch bereits lange vor der Pandemie begonnen. Seit Pisa und Bologna hat die duale Ausbildung an Ansehen verloren, und Eltern schicken ihre Kinder verstärkt aufs Gymnasium. Auch dann, wenn eine Ausbildung für sie viel besser geeignet wäre. Dass Facharbeiter komplexe Tätigkeiten durchführen und durch ihre Qualifikation ein sehr gutes Einkommen haben, ist leider aus den Köpfen verschwunden.

Was können die ÜAB und die Unternehmen tun, um dieses Bild in den Köpfen zu ändern?

Wir wollen an die Jugendlichen und ihre Eltern weitergeben, dass gewerblich-technische Ausbildungsberufe komplexe Berufe im Bereich Hochtechnologie sind, die Spaß machen. Das sind hochwertige Berufe, in denen man viel lernen und viel können muss. Die Berufe werden total unterschätzt. Vielen ist auch nicht klar, dass man durch den Weg über die duale Ausbildung Führungspositionen erreichen kann. Zudem verdient man in der dualen Ausbildung von Anfang an Geld. Nach dem Studium brauchen die Absolventen oft Jahrzehnte, um den Gehaltsvorsprung derjenigen, die eine Ausbildung absolviert haben, einzuholen. Das ist vielen nicht bewusst.

Hintergrund Der gemeinnützige Verein Überbetriebliche Ausbildungsstätte Buchen (ÜAB) wurde 1975 gegründet, um die Qualität der beruflichen Ausbildung weiter voranzutreiben. Die Gründungsmitglieder waren die IHK Rhein-Neckar sowie neun Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Inzwischen hat der Verein rund 40 Mitglieder. Über 50 Unternehmen senden ihre [+] Lesen Sie mehr Der gemeinnützige Verein Überbetriebliche Ausbildungsstätte Buchen (ÜAB) wurde 1975 gegründet, um die Qualität der beruflichen Ausbildung weiter voranzutreiben. Die Gründungsmitglieder waren die IHK Rhein-Neckar sowie neun Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Inzwischen hat der Verein rund 40 Mitglieder. Über 50 Unternehmen senden ihre Auszubildenden regelmäßig in die ÜAB. 1989 errichtete die ÜAB in der Karl-Tschamber-Straße 3 in Buchen ein eigenes Gebäude. Die ÜAB steht allen Industrie- und Handwerksbetrieben sowie Privatpersonen für die Qualifizierung zur Verfügung.

[-] Weniger anzeigen

Wie könnte sich der Auszubildenden-Mangel mittelfristig auf die Region auswirken?

Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es viele Weltmarktführer, und wenn diesen Unternehmen die Facharbeiter fehlen, gerät die gesamte Wirtschaftsleistung in Gefahr. Die Facharbeiter sind die Stütze der Mittelschicht. Im ländlichen Raum sind die Betriebe zudem darauf angewiesen, ihre Facharbeiter selbst auszubilden, da es praktisch nicht vorkommt, dass ein Facharbeiter von außerhalb in die Region zieht, um hier zu arbeiten. Die Leute wollen in die Ballungsräume. In vielen Unternehmen gehen in den nächsten Jahren Facharbeiter in den Ruhestand. Wenn es jetzt nicht gelingt, junge Menschen für die duale Ausbildung zu begeistern, wird der Fachkräftemangel von morgen geschaffen. Die Unternehmen brauchen dringend Nachwuchs, um ihre Arbeitsleistung auch in Zukunft bringen zu können.

Wie ist momentan die Stimmung bei den Unternehmen?

Bei den Unternehmen mischen sich Optimismus und Sorge. Die Betriebe sind optimistisch, da sie hoffen, dass sich die Delle auf dem Ausbildungsmarkt wieder glätten wird, aber sie sorgen sich, da klar ist, dass die Facharbeiter, die in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen, ersetzt werden müssen.

Das neue Ausbildungsjahr steht ja unmittelbar bevor. Kann man sich noch bewerben?

Ich würde allen, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, empfehlen, sich sofort zu bewerben. Die Chancen, dieses Jahr noch in die Ausbildung starten zu können, sind sehr gut. Auch diejenigen, die erst nächstes Jahr eine Ausbildung beginnen wollen, sollten sich bereits jetzt bewerben.