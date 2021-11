Buchen. (RNZ) Die Planungen für den Buchener Weihnachtsmarkt sind in den letzten Wochen akribisch an die Vorschriften der Coronaverordnung angepasst worden. Lange haben die Stadtverwaltung und die Aktivgemeinschaft deshalb geglaubt, diese beliebte Veranstaltung am kommenden Wochenende auch durchführen zu können. Nach einer Abwägung aller aktuellen Entwicklungen fiel jetzt aber in Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates und unter Einbindung der Aktivgemeinschaft die Entscheidung, den Markt doch abzusagen. Das gab die Stadtverwaltung am Montagmittag bekannt.

Dazu äußerte sich der Bürgermeister Roland Burger: "Wir hätten unserer Bevölkerung sehr gern diese kleine Abwechslung geboten und hätten auch Sorge dafür getragen, dass alle Coronavorschriften eingehalten worden wären. Aber die aktuellen Zahlen sprechen ganz eindeutig dagegen." Zudem appelliert auch Ministerpräsident Kretschmann ganz aktuell an die Bevölkerung, soziale Kontakte nach Möglichkeit einzuschränken.

Diesen Appell haben sich die Verantwortlichen in Buchen ebenfalls zu Herzen genommen. "Unter den aktuellen Umständen wäre ein Weihnachtsmarkt – unter welchen Bedingungen auch immer – nicht vermittelbar gewesen," begründet der Bürgermeister diese kurzfristige Entscheidung, die allen Beteiligten, auch im Hinblick auf die Marktbeschicker, durchaus "schwergefallen" sei.

Update: Montag, 22. November 2021, 13.46 Uhr

Weihnachtsmarkt findet unter 2G-Regeln statt

Buchen. (pm) Zum ersten Mal verwandelt sich der Musterplatz in eine Winterwelt mit Budenzauber. Traditionell wartet am ersten Adventswochenende – vom Freitag, 26. November, bis Sonntag, 28. November, – der Buchener Weihnachtsmarkt auf Besucher. Die festlich geschmückten Weihnachtsbuden laden zum Schlendern über das Marktgelände ein. Weihnachtsartikel, Kerzen, Keramik, Spielwaren, Leckereien und vieles weitere, was zu einem Markt gehört, gibt es zu entdecken. Mit einem bunt gemischten Musikprogramm und einem Karussell kommen nicht nur die Kinder auf ihre Kosten. Auf der Bühne werden weihnachtliche Melodien von Musikgruppen aus dem Stadtgebiet zu hören sein.

Der Weihnachtsmarkt findet voraussichtlich als 2G-Veranstaltung statt. Das Marktgelände wird abgesperrt, sodass Einlasskontrollen und Datenerhebungen durchgeführt werden können. Auf dem Gelände gilt Maskenpflicht mit der Ausnahme beim Verzehr von Getränken und Speisen.

In diesem Jahr können die Besucher vom 26. November bis 19. Dezember Spaß auf der Schlittschuh-Bahn haben. Eislaufvergnügen auf dem Musterplatz ist also vorprogrammiert. Die BBV (Toni) betreibt über drei Wochen lang eine 300 Quadratmeter große Eisbahn – und zwar mit echtem Eis. Die Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen oder selbst mitgebracht werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

An allen drei Tagen des Weihnachtsmarktes öffnet die Weihnachtswerkstatt des Mehrgenerationenhauses ihre Türen. Im Weihnachtszelt auf dem Marktgelände können kleine Weihnachtsbasteleien gezaubert werden. Das Bezirksmuseum hat am Sonntag, 28. November, von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Aktion "Freie Fahrt zum Weihnachtsmarkt" mit dem Stadtbus findet wieder statt, sodass die Besucher kostenfrei auf den Weihnachtsmarkt fahren können. Am Freitag, 26. November, stehen die Stadtbusse (Linie 845) zur kostenlosen Fahrt zum Weihnachtsmarkt bereit und pendeln vom Nachmittag bis um 20.12 Uhr auf den gewohnten Strecken und sorgen für eine kostenfreie Fahrt zu allen Haltestellen.

Auf der SWB-Weihnachtsmarkt-Aktionsbühne, die durch die Stadtwerke Buchen gesponsert wird, findet ein bunt gemischtes Programm statt.

Auch ein Selfie-Point wird auf dem Weihnachtsmarktgelände sein. Dieser lädt die Besucher ein, sich selbst und den Buchener Weihnachtsmarkt in Szene zu setzen. Das Bild kann unter dem Hashtag #BCHWeihnacht auf Facebook oder Instagram hochgeladen werden.

Für die Kinder gibt es dieses Jahr neben dem bunten Kinderkarussell am Samstag und Sonntag auch die Möglichkeit, Esel zu streicheln.

Die Fachgeschäfte der Innenstadt haben während des Weihnachtsmarkts am Freitag bis 19 Uhr und am Samstag bis 16 Uhr geöffnet. Die Geschäfte warten mit einer Fülle von Geschenkideen. Die Aktivgemeinschaft hat sich eine Aktion einfallen lassen: Vom 26. November bis 4. Dezember haben Familien die Möglichkeit, die Kassenzettel ihrer Einkäufe zu sammeln und bei der Aktivgemeinschaft einzureichen. Die Familien mit dem höchsten Einkaufswert bekommen Preise. Während des gesamten Weihnachtsmarkts stehen außerdem die Türen der Kirche St. Oswald offen, in der Besucher innehalten können.

Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Kunsthandwerkermarkt: Dieser findet am zweiten Adventswochenende in der Stadthalle statt. Er ist ein beliebtes Ziel für Kunstkenner. Über 50 Künstler aus ganz Deutschland präsentieren ihre Werke, darunter kreatives Schmuckdesign, extravagante Mode, handgedrechselte Kunstwerke und hochwertige Skulpturen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Kunsthandwerkermarkt ist am 4. und 5. Dezember von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Auch in diesem Jahr sind 15 Weihnachtsbäume das besondere Highlight in der Innenstadt. Die Kindergärten und auch die Wohneinheit "Zum Kleinen Roth" haben Weihnachtsbaumschmuck gebastelt. Der Weihnachtsbaumschmuck ziert die Bäume in der Marktstraße, Kellereistraße, Pfarrgasse und in der Straße Am Haag. Die Installation der Weihnachtsmarktbeleuchtung in der Innenstadt ist bereits durch den Bauhof erfolgt. Auch der Weihnachtsbaum am Brunnen wurde installiert.

Nach der erfolgreichen Premiere der "BCHWeihnachtsKischde" im vergangenen Jahr wird es eine Neuauflage geben. Die "Kischde" wird ab 1. Dezember über den Onlineshop www.ilovebuchen.de und in der Tourist-Information erhältlich sein.

Eine weitere Weihnachtsaktion ist der "Genieß’ dei Buche – Adventskalender", der in Kooperation mit den Buchener Einzelhändlern und Gastronomen konzipiert wird. Türchen für Türchen können ab dem 1. Dezember virtuell geöffnet werden. Die Einzelhändler und Gastronomen bestücken den Adventskalender. Es gibt Preise im Gesamtwert von über 1000 Euro zu gewinnen. Das Türchen wird auf Facebook, Instagram und auf der Homepage der Stadt Buchen gepostet. Der Adventskalender wird auch die Einzelhändler und Gastronomen vorstellen.

Der Verein Kunstrasen Buchen wird auf dem Kunstrasen-Gelände im Mühltal eine lebensgroße, künstlerisch gestaltete Krippe aufstellen. Zusätzlich stellen die Kunstrasen-Künstler Gemälde, Collagen, Fotografien und bildhauerische Werke vom 17. November bis 27. Dezember im Gasthaus "Zum Schwanen" in Buchen aus.

Im Kulturforum Vis-à-Vis kann die Ausstellung "Begegnung – Werke aus der Sammlung Seitz treffen auf Arbeiten von Werner Zeh" besichtigt werden. Die Ausstellung ist vom 7. November bis 16. Januar jeweils von Dienstag bis Freitag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Info: Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag, 26. November, von 11 bis 22 Uhr, am Samstag, 27. November, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 28. November, von 11 bis 19 Uhr geöffnet.