Buchen. (rüb) "Der Walderlebnispfad ist die ideale Ergänzung zu unserem Grünen Band", sagte Bürgermeister Roland Burger am Dienstagnachmittag bei der offiziellen Eröffnung des knapp vier Kilometer langen Rundwegs. Wie recht das Stadtoberhaupt damit hat, davon überzeugten sich die Gäste im Anschluss bei der Begehung des Pfades und an den einzelnen Stationen, die Spaß, Abwechslung und Erkenntnisgewinn perfekt miteinander verbinden.

Burger stellte kurz das preisgekrönte Grüne Band vor, das von der Morrequelle zum Hollersee führt: "Es ist ein Band der Attraktionen, das zur Bewegung an der frischen Luft und in der Natur einlädt." Und das nun eine zusätzliche Aufwertung erfährt: Die Idee für den Walderlebnispfad sei einem Impuls aus der Bevölkerung zu verdanken. In der Vergangenheit habe es bereits einen Waldlehrpfad hinter dem Krankenhaus gegeben und einen Trimm-Dich-Pfad in Richtung Waldschwimmbad, erinnerte das Stadtoberhaupt an zwei Vorläufer. Der Walderlebnispfad verknüpfe verschiedene Elemente miteinander: eine Fülle an Informationen über den heimischen Wald und seine Nutzung sowie Erlebnisstationen für die ganze Familie.

Der besondere Dank des Bürgermeisters galt Revierförster Bernhard Linsler und Sarah Wörz vom Stadtmarketing, die dafür gesorgt hätten, dass aus den Ideen Wirklichkeit geworden ist. Dank galt auch dem Gemeinderat – vertreten durch die Bürgermeisterstellvertreter Ruth Weniger, Markus Dosch und Simone Farrenkopf sowie die Stadträte Willi Biemer und Johannes Volk – für die Bewilligung der 85.000 Euro Kosten. Knapp die Hälfte davon trägt der Naturpark Neckartal-Odenwald, wofür Burger der stellvertretenden Geschäftsführerin Michaela Kahl dankte.

Weitere Dankesworte galten Beigeordnetem Benjamin Laber, Förster Hermann Fischer und den Waldarbeitern der Stadt, die für die Pflege des Pfades und der Stationen Sorge tragen werden. Großen Anteil am Gelingen des Projekts hätten auch Bernhard und Kurt Noe, welche die einzelnen Stationen mit viel Liebe gestaltet hätten, Forstunternehmer Sascha Misskampf und Werbeprofi Matthias Grimm, der für die Gestaltung der Infotafeln und den Internetauftritt verantwortlich zeichnet.

Hintergrund Der Walderlebnispfad Buchen > Von der "Alla Hopp!"-Anlage bis zum Hollersee schlängelt sich der fast vier Kilometer lange Walderlebnispfad. Einstiegspunkte für den gut ausgeschilderten Rundweg sind am Kleinen Roth (Parkplatz beim [+] Lesen Sie mehr Der Walderlebnispfad Buchen > Von der "Alla Hopp!"-Anlage bis zum Hollersee schlängelt sich der fast vier Kilometer lange Walderlebnispfad. Einstiegspunkte für den gut ausgeschilderten Rundweg sind am Kleinen Roth (Parkplatz beim Pfadfinderheim), an den beiden Parkplätzen zum Hollersee und am Waldschwimmbad. > Unterwegs gibt es für Groß und Klein acht Erlebnisstationen zu erkunden, und es gibt am Wegesrand 26 Informationstafeln mit Wissenswertem rund um den Wald, die Natur und die Geschichte. Beispielsweise werden die heimischen Baumarten vorgestellt. Hinzu kommen für die kleine Pause zwischendurch drei Waldsofas, ein Unterstand mit Sitzgruppe und mehrere Sitzbänke > Die interaktiven Naturerlebnisstationen sollen den großen und kleinen Besuchern des Walderlebnispfads auf interessante und attraktive Weise die unterschiedlichen Naturthemen nahe bringen. Über die Blukii-Info-App können die Waldbesucher an zehn Stationen unterschiedliche Infos auf ihr Smartphone holen. > Von den Gesamtausgaben in Höhe von 85.000 Euro übernimmt der Naturpark Neckartal-Odenwald gut 40.000 Euro. Den Rest trägt die Stadt Buchen. Die einzelnen Erlebnisstationen: > Auf die Natur hören: Die Besucher können sich in den Hörtrichter setzen und einfach zuhören. Durch die Form des Trichters werden die Geräusche der Umgebung verstärkt. > Balancieren über Stock und Stein: Wer kann über den Parcours klettern und balancieren, ohne den Boden zu berühren? > So fühlt sich die Natur an: Auf dem Barfußpfad lässt sich erleben, wie sich verschiedene Untergründe mit nackten Füßen anfühlen. > Sich im Weitsprung mit den Tieren messen: Meist nutzen Tiere ihre Sprungkraft, um sich in Sicherheit zu bringen. An dieser Station sieht man, wie weit welche Tiere springen, und man kann selbst versuchen, sie zu überbieten. > Das Holz zum Klingen bringen: Der Wald ist voller Geräusche. Tiere, der Wind und sogar die Bäume machen Geräusche. Wer möchte, kann hier ein Lied auf dem Wald-Xylophon spielen? > Der Klopfspecht: Hören wie das Klopfen eines Spechts klingt ... ganz schön laut! Der Specht ist eines der lautesten Tiere im Wald. Mit seinem Klopfen gegen die Bäume sucht er Nahrung und baut sein Nest. > Einen Stein zum Summen bringen: Ein summender Stein? Nicht ganz! Kopf reinstecken und summen – in verschiedenen Stimmlagen. Wer schafft es, dadurch den ganzen Körper zum Schwingen zu bringen? > Geologie rund um Buchen: An dieser Station gibt es Informationen zu Sandstein und Muschelkalk, und es werden Fossilien gezeigt. (rüb)

"Der Walderlebnispfad vereint zwei große Themen des Naturparks: die Wissensvermittlung und das Naturerlebnis", sagte Michaela Kahl. Sie lobte auch das Engagement der Stadt beim Erhalt der biologischen Vielfalt im Rahmen des Projekts "Blühender Naturpark".

Revierförster Linsler und Bürgermeister Burger würzten den Rundgang mit vielen Detailinformationen. 6000 Hektar Wald gibt es auf Buchener Gemarkung (43 Prozent der Gesamtfläche), davon mehr als die Hälfte in städtischem Besitz. Das Verhältnis von Laub- zu Nadelholz ist 60:40, wobei der Trend hin zu Laubbäumen gehe. Ziel sei eine behutsame Änderung des Waldbildes, um für die Folgen des Klimawandels gewappnet zu sein. Ebenfalls sehr interessant: die Geologiestation, an der Muschelkalk und Buntsandstein ebenso gezeigt und erläutert werden wie Fossilien aus der Sammlung von Karl Türschel.

Bei den Erlebnisstationen ging es natürlich gleich ans Ausprobieren, und Bernhard Linsler machte deutlich, wie groß teilweise der Aufwand war, der hinter Elementen wie dem riesigen Hörtrichter steht. Besonders viel Spaß bereitete den Teilnehmern des Rundgangs der tierische Weitsprung, bei dem sich jeder messen konnte, wie weit er im Vergleich zu den tierischen Waldbewohnern springen kann. Aus dem Stand kam Bürgermeister Roland Burger dank ausgefeilter Sprungtechnik so weit wie ein Baummarder – übertroffen nur von Beigeordnetem Benjamin Laber, der einem Feldhasen Konkurrenz machen könnte. Ein echtes Naturerlebnis eben ...