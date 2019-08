Buchen. (RNZ) Obwohl die Kriminalstatistik 2018 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn erneut einen Rückgang an Wohnungseinbrüchen verzeichnete, bedeutet ein Einbruch in die eigenen vier Wände für viele Menschen einen großen Schock. Dabei machen den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen als der materielle Schaden. Wie man sich vor Einbrüchen schützen kann, zeigt die Polizei während des Schützenmarkts im Foyer des Rathauses.

Und dass man sich vor Einbruch schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei: Über ein Drittel der Einbrüche bleibt, nicht zuletzt wegen vorhandener sicherungstechnischer Einrichtungen, im Versuch stecken. "Auf Schautafeln wollen wir einen Überblick über gängige und sinnvolle Sicherungstechniken für den individuellen Gebrauch vermitteln. Auf Wunsch werden Beratungsgespräche durchgeführt. Wir wollen dabei auch die Gelegenheit nutzen, um auf die Möglichkeit einer Beratung in der Beratungsstelle in Mosbach hinzuweisen", teilt ein Sprecher der Polizei mit.

Ein Ausstellungsschwerpunkt trägt den Titel "Ältere Menschen als Opfer von Straftaten". Es gibt Situationen, in denen ältere Menschen vermehrt Risiken ausgesetzt sind und zwar dort, wo sie es am Wenigsten erwarten: nämlich an der Haus- und Wohnungstür, in der eigenen Wohnung und auch am Telefon. Durch Tricks und Täuschungen versuchen die Täter, an das Vermögen älterer Menschen zu gelangen. Vor vielen Gefahren kann man sich schützen. Dies ist nicht schwer, da die Täter immer ähnliche Tricks anwenden. Wer diese Tricks kennt, ist gut gewappnet.

In der Ausstellung will die Polizei deshalb auf die verschiedensten Betrugsstraftaten hinweisen und in persönlichen Gesprächen darüber aufklären.

Ein weiterer Ausstellungsschwerpunkt heißt "Sicher mit dem Rad unterwegs": Nachdem sich im letzten Jahr die Zahl der Fahrradunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn erhöhte und auch im Neckar-Odenwald-Kreis ein Anstieg zu verzeichnen war, soll bei der Ausstellung das Thema "Sicher mit dem Rad unterwegs" einen Schwerpunkt bilden. Dabei geht es insbesondere um die Sensibilisierung der Besucher, beim Radfahren einen entsprechenden Helm zu tragen, um bei einem möglichen Sturz die Schwere der Verletzungen zu reduzieren. Gleichzeitig soll auf das erhöhte Risiko bei der Benutzung von Pedelecs hingewiesen werden, da die hohe Geschwindigkeit, besonders bei älteren Personen, oft falsch eingeschätzt wird.

Auch das Thema "Motorradfahrer" ist ein Schwerpunkt: Ebenfalls einen Anstieg verzeichnete die Verkehrsstatistik des Polizeipräsidiums Heilbronn bei den Motorradunfällen. Dabei sollen die Zweiradfahrer bei der Ausstellung auf die Problematik beim Motorradfahren angesprochen und für die Gefahren sensibilisiert werden. An Schautafeln und Flyern rund ums Motorrad haben die Besucher die Möglichkeit, sich über die speziellen Gefahren beim Motorradfahren zu informieren. An einem Stand gibt es auch die so genannte "Rauschbrille". Hier können die Besucher selbst aktiv werden und versuchen, mit der aufgesetzten Rauschbrille einen abgesteckten Parcours zu bewältigen.

Info: Die Ausstellung der Polizei im Foyer des Rathauses ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Samstag, 31. August, von 13.30 bis 18.30 Uhr; Sonntag, 1. September, 11 bis 18 Uhr; Samstag, 7. September, 14 bis 18 Uhr; Sonntag, 8. September, 11 bis 18 Uhr.