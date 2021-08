Buchen. (tra) Der Schützenmarkt steht vor der Tür: Von Samstag, 4. September, bis Sonntag, 12. September, kann man sich treiben lassen, gut essen und trinken und im Angebot der Stände stöbern. Dass der 192. Buchener Schützenmarkt auch dieses Jahr unter Pandemiebedingungen stattfindet, wird die Stimmung wohl kaum drücken: Das kleine "Schützenmärktle", das 2020 coronakonform organisiert wurde, kam bei den Besuchern sehr gut an, und viele sind letztes Jahr nach Buchen gekommen, um über den kleinen Markt zu schlendern und die Atmosphäre zu genießen.

Dieses Jahr wird der Schützenmarkt wieder größer ausfallen: "Es wird nicht nur den Autoscooter, sondern auch eine Achterbahn, den Ringwurf und Kinderfahrgeschäfte geben", berichtet Oberschützenmeister Achim Schubert von der Schützengesellschaft 1822 Buchen im Gespräch mit der RNZ. Zudem kann sich die Zahl der Stände wirklich sehen lassen: Rund 60 Marktbeschicker werden dabei sein.

Ausgelassene Abende im Zelt werden dieses Jahr jedoch noch nicht möglich sein: Pandemiebedingt wird es weder ein Festzelt noch ein Weinzelt geben. Gemütlich sitzen wird man dennoch können: "Die Imbiss-Stände werden kleine Biergärten einrichten", berichtet Schubert. Für das jeweilige Hygienekonzept sind die Anbieter an ihren Ständen bzw. in ihren Biergärten individuell verantwortlich. Beim Bummeln über den Schützenmarkt muss zudem keine Maske getragen werden.

Auch kulinarisch wird der Buchener Schützenmarkt einiges zu bieten haben: Neben den Imbiss-Ständen werden auch die Buchener "Löwen"-Wirte dabei sein und ihren Gästen Fingerfood servieren.

Der Schützenmarkt wird auf dem Musterplatz, dem Wimpinaplatz und im Museumshof stattfinden. Die Marktstände werden sich auf den genannten Plätzen befinden und sich über die Wilhelmstraße sowie die Marktstraße in den Museumshof ziehen.

Mit der Resonanz der Marktbeschicker ist Achim Schubert sehr zufrieden. "Wir freuen uns vor allem auch darüber, dass die Marktbeschicker, die lange nicht arbeiten durften, endlich mal wieder zehn Tage am Stück an einem Ort stehen können", sagt Schubert.

Das Warenangebot ist vielfältig: Es gibt unter anderem Bekleidungsartikel, Gewürze, Keramik, Bienenprodukte, Strumpfwaren, Spirituosen, Tischdecken, Lederwaren, Spielzeug, Süßwaren und vieles mehr, das beim Schützenmarktbummel entdeckt werden kann. Der Schützenmarkt ist täglich zwischen 11 und 21 Uhr geöffnet.

Zusätzlich sind die Fachgeschäfte der Buchener Innenstadt am 4. und 12. September an zwei verkaufsoffenen Sonntagen geöffnet. An diesen Sonntagen kann von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt eingekauft werden.

Der 192. Schützenmarkt beginnt am Samstag, 4. September, um 16 Uhr mit einem kleinen Eröffnungsumzug durch Buchen. Pandemiebedingt werden nur die Schützen und die Stadtkapelle am Umzug teilnehmen. Die Vereine können dieses Jahr noch nicht mitgehen. Nach dem Umzug wird Bürgermeister Roland Burger am Wimpinaplatz den Schützenmarkt offiziell eröffnen. Nicht nur der Anfang, auch das Ende des Markts wird wegen Corona weniger farbenfroh als gewohnt ausfallen: Das große Feuerwerk findet dieses Jahr ebenfalls nicht statt.

Oberschützenmeister Achim Schubert freut sich trotz der Abstriche auf die anstehende Schützenmarktwoche: "Ich wünsche allen Besuchern und Marktbeschickern ein friedliches und tolles Fest und hoffe, dass der Schützenmarkt 2022 wieder unter normalen Umständen stattfindet."