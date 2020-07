Buchen. (pm) Mehr als 120.000 Kundenbewertungen wurden in den letzten Monaten ausgewertet, jetzt stehen die Gewinner der "BankingCheck & eKomi Awards" fest. In der Kategorie "Regionalbank" holte sich die Volksbank Franken den ersten Platz – vor der Volksbank Dortmund-Nordwest und der VR-Bank Main-Kinzig-Büdingen. Auf Grund der gegenwärtigen Einschränkungen in der Corona-Pandemie wurden die Sieger dieses Jahr auf digitalem Wege gekürt.

Die Bankdirektoren Karin Fleischer und Rainer Kehl freuten sich über die Auszeichnung der Volksbank Franken. In insgesamt 71 Anbieter- und 14 Produktkategorien dürfen die Sieger nun ein Jahr lang das Award-Siegel mit sich führen und zeigen, dass sie zu den vertrauenswürdigsten Adressen der Finanzdienstleistungsbranche zählen.

Karin Fleischer bedankte sich bei allen Kunden, die vom 1. Januar bis 30. April eine Kundenbewertung abgaben und damit den Sieg möglich machten. Rainer Kehl betonte, man wolle auch künftig Kunden dazu motivieren, die Bank über die Bewertungsplattform eKomi zu bewerten. So wäre es möglich, das positive Image der Bank auch in der digitalen Welt sichtbar zu machen.

Für eKomi-Gründer Michael Ambros haben die diesjährigen Ergebnisse eine ganz besondere Aussagekraft: "Diese Krise zeigt, wie viel Macht die Kunden tatsächlich haben. Die Gewinner der ,BankingCheck & eKomi Awards 2020‘ bewiesen in diesem Jahr optimales Krisenmanagement und haben diese Auszeichnung zu Recht verdient."

Anika Böttcher, Head of BankingCheck, freut sich über die zunehmende Bedeutung und Wertschätzung von Kunden- und Verbrauchermeinungen im öffentlichen Diskurs: "Mit den ,BankingCheck & eKomi Awards‘ ist die Finanz- und Versicherungsbranche in den letzten neun Jahren transparenter geworden."