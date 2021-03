Von Martin Bernhard

Buchen. TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski rechnet wegen der Coronakrise mit 50.000 bis 80.000 Euro Mindereinnahmen für den TSV Buchen im vergangenen Jahr . Der Verein bleibt dennoch zahlungsfähig.

In normalen Jahren scheiden rund 200 Mitglieder aus dem TSV Buchen aus unterschiedlichen Gründen aus, ebenso viele treten dem Verein bei. "Im vergangenen Jahr sind nur Leute ausgetreten", stellte Kurt Bonaszewski im Gespräch mit der RNZ fest. Weil Kurse und Trainingsstunden ausfallen mussten, hätten mehr Leute als üblich ihren Austritt aus dem Verein erklärt.

Wegen der Coronamaßnahmen ruhte lange Zeit der Übungs- und Trainingsbetrieb. Deshalb sei es unmöglich gewesen, neue Mitglieder zu gewinnen. Außerdem sei die Kooperation des TSV mit der Karl-Trunzer-Schule ausgelaufen.

Die Bilanz zum Jahresbeginn ist erschreckend: Am 1. Januar 2021 zählte der TSV 2425 Mitglieder. Das sind 428 weniger als ein Jahr zuvor. In der Vereinskasse mache sich dieser Mitgliederrückgang mit Mindereinnahmen in Höhe von rund 20.000 Euro bemerkbar, stellte Bonaszewski fest.

Außerdem fielen viele Veranstaltungen aus, bei denen der Verein in den vergangenen Jahren nicht unerhebliche Einnahmen erzielt hatte. So fehlten dem Verein vereinnahmte Gelder zum Beispiel aus dem gastronomischen Betrieb im Sportheim, dem Kiosk im Hallenbad, dem Triathlon-Wettbewerb, dem Halloween-Lauf, dem Beach-Handball-Turnier und aus der Bewirtschaftung bei Veranstaltungen und Festen. "In der Summe haben wir 50.000 bis 80.000 Euro weniger, können aber noch alle unsere Zahlungen leisten", bilanzierte der Vorsitzende.

Die Kosten blieben weitgehend erhalten. So muss der TSV zum Beispiel die Kreditraten für den Anbau an die TSV-Halle, das Gehalt für die beiden FSJler (Absolventen eines freiwilligen sozialen Jahres) und die Unterhaltungskosten für seine Immobilien bezahlen.

Angesichts dieser Situation freut es Manfred Röckel, der für das Sponsoring zuständige stellvertretende Vorsitzende, umso mehr, dass dem Verein die Sponsorengelder weitgehend erhalten blieben. "Die Firmen halten dem Verein die Treue", stellte Röckel fest. Zudem verzichteten die Kursleiter, die der Verein auf 450-Euro-Basis angestellt hatte, auf ihr Gehalt. Die Mitarbeiterin der Geschäftsstelle habe man allerdings in Kurzarbeit schicken müssen.

Die ersten vorsichtigen Lockerungen für den Breitensport lassen die TSV-Funktionäre auf bessere Zeiten hoffen. So trainierten unter anderem wieder Mitglieder der Laufgruppe und der Sparte Fechten im Stadion sowie Basketballer auf dem Basketballplatz beim Hallenbad. Und auch die Mitglieder der Reha-Sportgruppe freuten sich darüber, dass sie sich unter Auflagen wieder zur gemeinsamen Gymnastik treffen dürfen. "Zwar haben bei unseren Video-Sportkursen bis zu 40 Leute mitgemacht", sagte Geschäftsführerin Brigitte Röckel. "Aber sich in der Gruppe zu treffen, ist etwas ganz anderes, als allein zu Hause vor dem Bildschirm Sport zu treiben."

Fußballer und Handballer dagegen befinden sich noch im Lockdown. Für beide Mannschaftssportarten ist die Spielrunde abgesagt. Die Tänzerinnen und Tänzer der Abteilung "Hip-Hop Breakdance" hoffen noch darauf, an den Weltmeisterschaften im Sommer in den USA teilnehmen zu können. Doch dazu müssten sie möglichst bald mit ihrem Training beginnen können. "Wir sind heiß darauf, dass es wieder losgeht", sagen Manfred Röckel und Kurt Bonaszewski. "Jetzt muss es wieder weitergehen, damit dem Verein nicht langfristig Schäden entstehen."