Die Mauer ist gefallen, und der Chor stimmte "Outside The Wall" an. Fotos: Tanja Radan

Buchen. (tra) Es war eine Reise in die Abgründe der menschlichen Seele, zu der die Zuhörer am Samstagabend in der ausverkauften Stadthalle mitgenommen wurden: Der Jugend-, Kirchen- und Projektchor St. Oswald präsentierte gemeinsam mit einer Band und Solisten unter der Gesamtleitung von Kirchenmusiker Horst Berger das Rock-Musical "The Wall". Um es gleich vorwegzunehmen: Das Konzert war grandios und die Leistung der rund 150 Mitwirkenden wurde vom Publikum begeistert gefeiert.

Das 1979 veröffentlichte Konzeptalbum "The Wall" von Pink Floyd, das von der Kirchenmusik Buchen interpretiert wurde, gilt als Meilenstein der Musikgeschichte. In "The Wall" projiziert Roger Waters seine autobiografischen Erinnerungen auf den Musiker Pink, der mit seiner Band erfolgreich ist, aber insgeheim mit Depressionen, Burnout und Drogen zu kämpfen hat.

Die Buchener Interpretation des Kultalbums rüttelte auf, es gelang den Künstlern, Pinks Seelenleben messerscharf widerzuspiegeln: Die Solisten Mathias Grollmuss, Martin Grollmuss, Eva Breitinger, Marion Michael und Helen Majer waren nicht nur gesanglich stark, sondern sie schafften es auch, die tiefen Emotionen, die Pink umtreiben, auf der Bühne lebendig werden zu lassen und das Publikum in die Psyche Pinks, in seine Fragen, Ängste, seine Isolation und seine Anklagen eintauchen zu lassen.

Auch dem großen Chor, der sich im hinteren Bereich der Bühne befand, gelang es, den verstörenden Gefühlen Pinks eine Stimme zu geben: Die Chormitglieder, die zwischen zehn und 80 Jahre alt sind, sangen, jubelten, riefen und feuerten an, sodass sich die Intensität der Aufführung immer weiter steigerte.

Zwischen dem Chor und dem Publikum wurde nach und nach eine Mauer aus Pappkartons aufgebaut, hinter welcher der Chor und die Rock-Band schließlich verschwanden. Bei jedem Lied wurden von Mitgliedern der Feuerwehr Buchen weitere Steine hinzugefügt. So wurde symbolisiert, wie sich Pink immer mehr in sich selbst einmauert und den Kontakt zur Welt verliert.

Die sich langsam schließende Mauer wurde zur Kinoleinwand: Mit Musiktherapeut Magnus Balles und Theaterpädagogin Ann-Kathrin Beyersdorfer hatten Schüler der Walldürner Nardini-Schule im Vorfeld Videoclips gedreht, die auf die Wand projiziert wurden. Zudem konnten die Zuschauer ab und zu in Livemitschnitten verfolgen, was hinter der Wand passierte und somit Chor, Horst Berger und die Band erleben.

In der Stadthalle wurden alle 26 Lieder des Albums präsentiert, die Themen aufgreifen, die auch heute - 40 Jahre später - nichts an Aktualität verloren haben: In der bekannten Zeile "We don’t need no education" des Liedes "Another Brick in the Wall" wird angeprangert, wie Kinder von Lehrern verhöhnt werden und daran zerbrechen, in "Young Lust" werden ungehemmt menschliche Instinkte und Triebe thematisiert und "One of My Turns" befasst sich mit der Tatsache, dass Pink trotz seines weltlichen Erfolgs privat am Ende ist und in einem Sumpf aus Drogen, ständigem Herumreisen und der Trennung von seiner Frau untergeht.

Anders als Chor und Band agierten die Solisten sowohl vor als auch hinter der Mauer. Bei "Goodbye Cruel World", dem letzten Lied vor der Pause, sah das Publikum nur noch das Gesicht von Solistin Eva Breitinger, die verloren hinter der Wand stand und durch die einzig verbleibende Lücke schaute, die dann auch noch geschlossen wurde: Pink hat sich von der "grausamen Welt" verabschiedet und sich komplett in sich selbst zurückgezogen. Auf der Mauer wurde nach der Pause beim Lied "Hey You" eine Projektion gezeigt, in der ein Nardini-Schüler versucht, sich durch eine gummiartig nachgebende Wand zu kämpfen. Ein Durchkommen ist unmöglich. "Is there Anybody out there?", wollten die Solisten wissen. Ist jemand da draußen? Aber es kommt keine Antwort.

Hintergrund BCH-Bloos-Band und Stadtkapelle > Jugend-, Kirchen- und Projektchor St. Oswald > Solisten: Mathias Grollmuss, Martin Grollmus, Eva Breitinger, Marion Michael und Helen Majer. > Bilder, Grafiken und Videos auf der Mauer: Erzbischöfliches Kinder- und Jugendheim Walldürn mit der Nardini-Schule, Ann-Kathrin Beyersdorfer und Magnus Balles. > [+] Lesen Sie mehr BCH-Bloos-Band und Stadtkapelle > Jugend-, Kirchen- und Projektchor St. Oswald > Solisten: Mathias Grollmuss, Martin Grollmus, Eva Breitinger, Marion Michael und Helen Majer. > Bilder, Grafiken und Videos auf der Mauer: Erzbischöfliches Kinder- und Jugendheim Walldürn mit der Nardini-Schule, Ann-Kathrin Beyersdorfer und Magnus Balles. > Band: Holger Koester, Roman Szymansky, Michael Henk, Christian Roos, Claudia Ebert und Benedikt Berger. > Technik: René Kremser, Uwe Heck, Tobias Helmle und Volker Kremser. > Mauerbau: Friedbert Röckel mit der Feuerwehr Buchen. > Organisation: katholischer Kirchenchor St. Oswald und Förderverein Kirchenmusik. > Gesamtleitung: Horst Berger.

[-] Weniger anzeigen

Pink konnte die Welt nicht mehr erreichen, was auch eindrucksvoll durch die Licht- und Soundeffekte, die das ganze Konzert hindurch Pinks psychischen Zustand widerspiegelten, übermittelt wurde: Die Techniker arbeiteten mit Lichteffekten in dunklem Rot und Blau, sodass man als Zuschauer das Gefühl hatte, mit Pink in der Leere zu schweben. "Getrennt gehen wir unter", war zudem auf der Wand zu lesen.

Pink fing an, sich immer stärker in seine Phantasiewelt zu verstricken, und sah sich bald als allmächtigen Diktator. Bei "In The Flesh" forderte er, alle "an die Wand zu stellen", die ihm nicht gefielen: Juden, Schwarze, Homosexuelle. In Zeiten, in denen immer mehr Menschen politisch nach rechts rücken, ist dieses Lied hochaktuell und wird von den Kirchenmusikern als Warnung gesehen.

Auch bei "Waiting for the Worms" griffen die Musiker den Rechtsruck in der Gesellschaft auf: Auf die Wand wurden Plakate und Parolen rechter Gruppierungen projiziert. Als ein Hakenkreuz gezeigt wurde, schallte ein Schrei durch die Stadthalle: "Stop!" Gefolgt von der Frage: "War ich die ganze Zeit schuldig?"

Pink befasste sich schließlich mit den Themen, die ihn in die Isolation getrieben haben: dem Zweiten Weltkrieg - bei diesem Thema sorgten Bläser der BCH-Bloos-Band und Musiker der Stadtkapelle, die sich für "The Wall" in ein Militärorchester verwandelt hatten, für den passenden Marschrhythmus -, der Mutter, die ihn überbehütete, Lehrern und gesellschaftlichen Konventionen. Er ging auf eine innere Reise, die von den Solisten auch schauspielerisch dargestellt wurde, und dann schaffte er es, sich zu befreien: "Tear down the wall!" - Reiße die Mauer ein! - feuerte der Chor den Isolierten rhythmisch rufend an.

Die Steine fielen, der Chor stand wieder im Rampenlicht und stimmte mit "Outside The Wall" das letzte Lied an. Das Publikum durfte mitsingen und so wurde die Botschaft des Liedes gleich praktisch umgesetzt: "Outside The Wall" ermutigt zum Zusammenstehen.

Ziemlich geschafft - aber glücklich - nahmen die Künstler nach dem rund zweistündigen Konzert den Beifall ihres begeisterten Publikums entgegen. Die Mitwirkenden haben mit "The Wall" ohne Fragen eine Glanzleistung abgeliefert. Da die Resonanz so gut war, dass das Konzert am Samstag bald ausverkauft war, wurde am Sonntag noch ein Zusatzkonzert angeboten, sodass noch mehr Menschen die Möglichkeit hatten, das mitreißende Konzert zu erleben.