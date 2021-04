Götzingen/Rinschheim. (jasch) Das schlimme Erlebnis und die Angst um ihren Vierbeiner stecken einer RNZ-Leserin, die sich an die Buchner RNZ-Redaktion gewandt hat, immer noch in den Knochen: Am Mittwochnachmittag war sie mit ihrem erst sieben Monate alten Hund unterwegs, als sie plötzlich bemerkte, dass er ein mit Nägeln präpariertes Fleischstück im Maul hatte. Es gelang ihr jedoch, dem Hund den Nagel-Köder abzunehmen. "Mein Hund hat den Köder mit den Nägeln gefunden und leider auch fast geschluckt", berichtet die Hundehalterin der RNZ.

Das Fleischstück lag im Gras unweit einer Sitzbank auf dem Radweg zwischen Götzingen und Rinschheim, offenbar ausgelegt, um Hunde absichtlich schwer oder sogar tödlich zu verletzen. Die betroffene Hundehalterin rief die Polizei und benachrichtigte einen Hundeverein über ihren Fund. Daraufhin nahm sie mit der RNZ Kontakt auf, um die Menschen zu warnen.

Unter den Hundehaltern verbreitete sich die Nachricht des mit Nägeln präparierten Köders auch über die sozialen Medien, woraufhin sich Leute mit ähnlichen Erfahrungen meldeten. So soll beispielsweise ein Köder, der Tabletten enthält, bei Hettingen gefunden worden sein. Dieser Vorfall ist der Polizei jedoch nicht bekannt. Carsten Diemer von der Polizeipressestelle Heilbronn weist darauf hin, dass derartige Vorfälle relativ häufig gemeldet werden, jedoch seien nicht immer Köder im Spiel. Man habe schon Fälle gehabt, bei denen der Hund Pflanzen oder versehentlich Glasscheiben aufgenommen habe, die dann Symptome wie präparierte Köder auslösten.

Mittlerweile sei aber bestätigt worden, dass eine Hündin aus dem Raum Buchen am Dienstagvormittag starb. Die Hundehalterin war kurz zuvor ebenfalls auf dem Radweg zwischen Götzingen und Rinschheim unterwegs gewesen. "Weil die Geschehnisse in einem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang stehen, liegt der Verdacht nahe, dass auch die Hündin einen solchen Köder gefressen haben könnte", berichtet Diemer.

Das Erlebnis vom Mittwoch hat bei der RNZ-Leserin Spuren hinterlassen: "Ein Hund ist wie ein Familienmitglied für mich. Ich schaue mittlerweile ständig auf den Boden oder versuche, die Strecke zu vermeiden. Man ist ängstlich und macht sich Gedanken."

Die Polizei Buchen ermittelt nun und bittet Zeugen unter Tel. 06281/9040 um sachdienliche Hinweise.

Die Polizeihundeführerstaffel hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und sucht Zeugen. Die können sich melden unter der Telefonnummer 06281/9040.