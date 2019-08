Buchen/Miltenberg. (rsc) Die Serenade am Messe-Montag am Marktplatz ("Schnatterloch") gilt als Geheimtipp für viele Musikliebhaber der Klassik und Moderne. Diesmal spielten nicht die Polizeiorchester aus Rheinland-Pfalz und Hessen, sondern die Stadtkapelle aus Buchen unter der bewährten Leitung von Alexander Monsch. Bürgermeister Helmut Demel, ein gebürtiger Buchener, freute sich über das Kommen der Stadtkapelle aus seiner Heimatregion. Dabei konnte er neben vielen Bekannten auch Roland Burger, seinen Stadtoberhaupt-Kollegen aus Buchen, begrüßen.

Der Ausflug nach Miltenberg "in die schönste Stadt am Untermain", so der humorvolle Moderator Christof Kieser, hat sich gelohnt: Die Besucher waren von der zweistündigen Serenade fasziniert und spendeten frenetischen Beifall.

Fazit: Die abendliche Serenade am Miltenberger Marktplatz war mit den Mitgliedern der Stadtkapelle Buchen ein "Glücksgriff" und ein nachhaltiges Erlebnis für alle Zuhörer. Das aufmerksame Publikum freut sich auf ein Wiedersehen in Buchen beim kommenden Schützenfest.