Staatssekretär Andreas Westerfellhaus (3.v.l.) war in Buchen zu Gast, um über die Herausforderungen in der Pflege zu sprechen. Unser Foto zeigt ihn mit (v.l.) Landrat Dr. Achim Brötel, den Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Nina Warken, Renate Körber und „Hand in Hand“-Geschäftsführer Mazlum Oktay. Foto: Tanja Radan

Buchen. (tra) Die Versorgung Pflegebedürftiger gehört zu den wichtigsten gesamtgesellschaftlichen Themen und wird angesichts der demografischen Entwicklung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Um über die Herausforderungen im Pflegebereich zu diskutieren, war Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, am gestrigen Donnerstag beim Pflegedienst "Hand in Hand" in Buchen zu Gast. "Die Problemstellungen im Pflegebereich sind vielfältig", unterstrich Bundestagsabgeordnete Nina Warken (CDU), die Westerfellhaus zum Gespräch mit Vertretern der Branche eingeladen hatte, und nannte die Gewinnung von Fachkräften und deren Bezahlung, die Finanzierbarkeit und die Kosten der Pflege sowie auch die Rahmenbedingungen und die Digitalisierung.

Staatssekretär Westerfellhaus sagte, dass die Themen bundesweit die gleichen seien. "Besonders brennt es bei der Fachkräftegewinnung und in der Kurzzeitpflege", stellte er fest. Der Verfechter der generalisierten Pflegeausbildung, der selbst gelernter Krankenpfleger ist, sagte, dass es "erfreulich viele" Ausbildungsplätze gebe, jedoch würde die Ausbildung zu häufig abgebrochen. Ein Grund sei, dass die Auszubildenden oft schon zu Beginn der Ausbildung die Auswirkungen des Fachkräftemangels erlebten. "Rund die Hälfte aller Pflegefachkräfte, die ihren Beruf aufgeben, würden ihn wieder aufnehmen, wenn die Rahmenbedingungen besser wären", so Westerfellhaus. "Der Beruf ist attraktiv und vielseitig, aber Pflege im Dauerlauf geht nicht. Pflegende benötigen mehr Kollegen und mehr Zeit."

Westerfellhaus kritisierte weiter die Missachtung der Kompetenz der Pflegekräfte. "Die Pflegekräfte dürfen ihr Wissen nicht umsetzen", so der Staatssekretär und nannte das Beispiel der Wundversorgung. "Das ist auch eine Ressourcenverschwendung", sagte Westerfellhaus, der in der Zusammenarbeit der Gesundheitsfachberufe eine Neujustierung fordert. Er ging weiter auf die Zuwanderung ausländischer Pflegekräfte ein: "Durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz hat sich die Situation verbessert, aber die Anerkennungsverfahren sind unglaublich mühsam." Zudem benötige die Integration der ausländischen Kräfte Zeit. Er ging auch auf die Digitalisierung ein. "Sie muss Nutzen bringen", betonte er. Große Chancen sieht er im häuslichen Bereich. Pflegebedürftige könnten durch digitale Unterstützung länger in der eigenen Wohnung bleiben.

Generell fordert der Staatssekretär mehr passende Angebote für jüngere Pflegebedürftige, eine rechtssichere 24-Stunde-Betreuung, flächendeckend faire Tarife, bedarfsgerechte Krankenhäuser, mehr Individualität durch das Entlastungsbudget und zudem einen verpflichtenden Dienst im sozialen Bereich für alle jungen Bürger. "Die Menschen und Institutionen sollen sich entschlossen und kreativ auf den Weg machen und bei den Diskussionen öfter auf das ,aber’ verzichten, das einleitet, warum etwas in Deutschland angeblich nicht gehen soll", sagte Andreas Westerfellhaus.

Im Gespräch wiesen "Hand in Hand"-Geschäftsführer Mazlum Oktay, Pflegeberaterin Andrea Mader von den Neckar-Odenwald-Kliniken und Lothar Beger vom Krankenhausverband Hardheim-Walldürn auf die überbordende Bürokratie im Pflegebereich hin. "Der Bürokratieabbau ist unser größter Wunsch. Die Pflegenden soll man pflegen lassen", sagte Oktay. Mader kritisierte, wie zuvor auch Westerfellhaus, dass Pflegefachkräfte ihre Kompetenzen nicht leben dürften.

Landrat Dr. Achim Brötel mahnte an, generell die Finanzierbarkeit der Pflege im Blick zu behalten. "Wir brauchen hier nachhaltige Lösungen", sagte Brötel. Der Landrat sagte, dass der Neckar-Odenwald-Kreis für Pflegebedürftige eine sehr gute Versorgungsstruktur aufweise. Diese werde sich, so Renate Körber vom Landratsamt, demnächst noch verbessern: In Heidersbach wird eine Kurzzeitpflege der Caritas eröffnet.

Am Ende dankte Bundestagsabgeordnete Warken Staatssekretär Westerfellhaus für den Besuch: "Der Stellenwert der Pflegenden ist gestiegen, darüber herrscht in der Gesellschaft Konsens. Nun gilt es, die Debatte zu nutzen, um die Dinge ohne viel ,aber’ voranzutreiben", so ihr Fazit.