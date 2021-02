Da war die Welt noch in Ordnung: Das „Buchemer Wacherad“ bei der Prunksitzung 2020. Am Aschermittwoch wurde es dann gestohlen. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (joc/rüb) "Am Aschermittwoch ist alles vorbei", heißt ein Fastnachtshit von Jupp Schmitz. Das gilt allerdings nicht für alle Situationen rund um die fünfte Jahreszeit. Im Gegenteil: Nachfolgender Fall, der jetzt wieder aktuell geworden ist, hat sogar erst am Aschermittwoch im letzten Jahr begonnen. Seinerzeit sorgte das Verschwinden des traditionsreichen "Wacherads" für großes Aufsehen in Buchen und Umgebung. Schnell wurde klar: Das "Wacherad" war nicht einfach so verschwunden, es wurde gestohlen. Die Suche blieb zunächst ergebnislos. Am 1. April wurde das gute Stück dann im Carport von Bürgermeister Roland Burger abgestellt. Wie es dahin gekommen ist und wer es entwendet hat, das blieb bis heute im Dunkeln.

Jetzt aber gibt es offenbar neue Hinweise. Wie die RNZ erfuhr, hat sich eine Zeugin bei den Ermittlern gemeldet und wichtige Hinweise gegeben. Diese beziehen sich zwar nicht auf den oder die Täter, liefern ansonsten aber neue Informationen, denen die Ermittler nun nachgehen wollen. Zunächst aber zurück zu den Vorkommnissen vor einem Jahr: Was war passiert? Nach dem Auftritt der beliebten Fastnachtsgruppe beim Dienstags- Frühschoppen im Hotel "Prinz Carl" und während des ausgedehnten Streifzugs durch die Buchener Wirtschaften hatten die Sänger – wie jedes Jahr – ihr "Wacherad" im "Prinz Carl" deponiert. Am nächsten Morgen dann die bittere Erkenntnis. Das "Wacherad" war weg. "Es muss in der Nacht oder am frühen Morgen entwendet worden sein", erklärte Vorsänger Hubert Alois Kieser damals im Gespräch mit der RNZ.

Bevor die Fastnachter weitere Schritte einleiten wollten, hofften sie auf die Vernunft – also darauf, dass der oder die Täter das "Wacherad" zurückgeben, ohne weitere Konsequenzen befürchten zu müssen.

Am 1. April wieder aufgetaucht

Doch in den folgenden Tagen und Wochen passierte nichts, wenn man vom Schreiben des Täters an die RNZ absieht. In diesem in Reimform verfassten Schreiben offenbart die Person große Insiderkenntnisse, hält sich aber auch mit Kritik an den Mitgliedern der "Wacherad"-Sänger nicht zurück. Vom "Wacherad" selbst fehlte indes weiter jede Spur.

Erst an einem weiteren markanten Datum sollte sich das ändern. Am 1. April tauchte das "Wacherad" plötzlich wieder auf. Vermutlich der Dieb, oder sein Helfer, hatten es im Carport des Bürgermeisters platziert. Riesenfreude daraufhin bei der Fastnachtsgruppe, hatten sie ihr geliebtes "Wacherad" doch zurück, mit dem sie seit Jahrzehnten die örtlichen Missgeschicke in jeder Kampagne so trefflich glossieren.

Dabei wollen es die Ermittler aber nicht bewenden lassen, wie die RNZ jetzt erfuhr. In diesem Jahr ist man aufgrund der kompletten Absagen jedweder Fastnachtsumzüge in der glücklichen Lage, dass man personell gut besetzt ist, und man sich intensiver um zurückliegende Fälle kümmern kann. Auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung erklärte die Pressestelle der Polizei, dass sie aus ermittlungstechnischen Gründen derzeit keine Angaben machen wolle.

Wie die RNZ aber aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, sollen nach einer weiteren Zeugenaussage die Ermittlungen in diesem Fall aber wieder aufgenommen worden sein.

Das ist sicherlich keine Überraschung. Denn der Diebstahl hat im letzten Jahr für großes Aufsehen in den ganzen Region gesorgt. Da liegt es in der Natur der Sache, dass die Ermittler den oder die Täter ermitteln wollen, auch wenn sich der Sachwert eher im unteren Bereich bewegt. Hier geht es wohl vielmehr um den ideellen Wert für die Gemeinschaft, dem man mit intensiven Ermittlungen Rechnung tragen möchte. Man ist dran: Zwischenzeitlich wurde die "SOKO ,Wacherad’ eingerichtet!"

Die Ermittlungen, die derzeit offenbar noch in alle Richtungen gehen, wollen Licht in das Dunkel der Geschehnisse in der Nacht Fastnachtsdienstag/Aschermittwoch 2020 bringen. Interessant sind insbesondere folgende Fragen: Welche Personen waren am besagten Abend im "Prinz Carl"? Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wann wurde das "Wacherad" zuletzt gesehen?

Die RNZ unterstützt die Ermittlungen der Polizei nach besten Kräften und nimmt ebenfalls Hinweise aus der Bevölkerung entgegen, die auf Wunsch selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Für Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, wird eine Belohnung ausgesetzt.

Info: Sachdienliche Hinweise per E-Mail an soko.wacherad@t-online.de.