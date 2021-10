Hettingen. (mb) Gemeinderäte der Stadt Buchen haben sich im Rahmen einer Waldbegehung im Bereich des Hettinger Forsthauses ein Bild über den Zustand des Stadtwalds gemacht. Revierleiter Bernhard Linsler informierte über Arbeiten im Rahmen der Waldinventur, Maßnahmen der Bestandspflege und über den Schutz von Fledermäusen.

Zu Beginn dankte Bernhard Linsler dem bisherigen Chef der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland, Helmut Schnatterbeck. Dieser habe innerhalb von elf Jahren diese Holzverkaufsstelle zu einer schlagkräftigen Verkaufseinheit aus 73 Waldbesitzern aus Baden-Württemberg, Hessen und Bayern entwickelt. "Sein Ehrgeiz und sein großes Engagement auch in sehr schwierigen Zeiten des Holzverkaufs hat wesentlich zum Erfolg der Vereinigung geführt", lobte Linsler. Sein Nachfolger ist Till Desiere.

Keine 50 Meter vom Forsthaus entfernt, informierte Fachdienstleiterin Sarah Wörz über den neu eingerichteten Römerpfad. Dieser wird mit fünf weiteren im Neckar-Odenwald-Kreis von der kreiseigenen Touristikgemeinschaft Neckar-Odenwald (TGO) vermarktet. Jeder Pfad ist einer Gottheit gewidmet, der in Buchen dem Halbgott Herkules.

Mit einer Länge von 14,4 Kilometer ist der Buchener Römerpfad der längste. Er führt zum Dolinenpfad, zur Kapelle Hettingen, zur Bergkapelle Rinschheim, auf den Lausenberg und zurück zum Forsthaus. Um eine Zertifizierung zu erhalten, musste der Pfad mehrere Voraussetzungen erfüllen. Unter anderem durfte er nur zu 20 Prozent über Asphaltbelag verfügen. Der Pfad soll noch einen Rastplatz, ein Eingangstor am Forsthaus und 40 Wegpfosten erhalten. Wörz geht davon aus, dass der Pfad zum Jahresende zertifiziert wird. Insgesamt investiere die Stadt 10.000 Euro für den Pfad.

Patrick Halbauer von der Forstbetriebsleitung Walldürn sprach über die Betriebsinventur im Stadtwald. Pro drei Hektar Wald habe man einen Punkt festgelegt, von wo aus man in drei unterschiedlichen Radien Verjüngung, Baumart, Totholz, Verbiss und Naturschutzfunktion erfasst habe. Insgesamt musste man 1050 Probepunkte aufnehmen, deren Untersuchungsergebnisse auf den Gesamtwald hochgerechnet wurden.

Nach den Worten von Halbauer ergab sich auf diese Weise, dass der Stadtwald zu 63 Prozent aus Laubbäumen besteht, und zwar zu 30 Prozent aus Buche und zu 15 Prozent aus Eiche. Bei den Nadelhölzern nehme die Fichte einen Anteil von 13 Prozent ein, die Kiefer von zehn und die Douglasie von acht Prozent.

Der Holzvorrat im Wald sei mit 337 Festmeter pro Hektar im Vergleich von vor zehn Jahren nahezu identisch geblieben. Bei der Verjüngung nehme die Buche die Hälfte ein und 35 Prozent andere Laubhölzer. Außerdem wies Halbauer darauf hin, dass der Wald 380 Tonnen Kohlendioxid pro Hektar binde. "Das ist so viel, als würde ein Pkw neun Millionen Kilometer zurücklegen", sagte er.

"Wir haben den Wald in den vergangenen zehn Jahren nicht übernutzt", fasste Bernhard Linsler das Ergebnis der Betriebsinventur zusammen. Er wies auf entlaubte Buchenkronen hin, die entfernt werden müssten, vor allem entlang von Straßen, um die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen.

Forsteinrichter Matthias Wenzel von der Firma Unique, mit der die Stadt zusammenarbeitet, erklärte, welche Bäume man aus welchen Gründen fällen müsse. Außerdem ging er auf Herausforderungen bei der Verjüngung ein, die sich durch Wildbiss ergeben.

"Wir können bei uns mit dem Zustand des Walds zufrieden sein", ergänzte Bürgermeister Roland Burger. Der Wald habe sich hier einigermaßen erholt.

Beim nächsten Halt auf der kleinen Wanderung ging Bernhard Linsler auf die Jungbestandspflege mit Fichte ein. So habe man auf einer Brachfläche Douglasien gepflanzt, die durch Stachelbäumchen aus Draht vor Wild geschützt werden sollen. Außerdem mische man Laub- und andere Nadelhölzer bei. Auf einer Fläche gegenüber habe man dagegen vor zehn Jahren eine Fichten-Monokultur angelegt. Das würde man heute anders machen. Man versuche, vier weitere Baumarten in diesen Bestand einzubringen.

In einem Waldstück mit Buchen und Eichen informierten Burger und Linsler über den Schutz von Fledermäusen. Der Buchener Wald grenzt hier an die FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Gebiete der Kommunen Walldürn und Hardheim an. Dort wurden Fledermäuse festgestellt, von denen sich auch welche auf Buchener Seite angesiedelt haben. Nach den Worten des Bürgermeisters habe das Regierungspräsidium gefordert, wegen der Fledermäuse 30 Hektar an Wald stillzulegen. Man habe sich auf zehn Bäume pro Hektar geeinigt und 275 geschützte Habtat-Bäume ausgewiesen. "Das sind 170 bis 190 Jahre alte Eichenbestände, mit das Wertvollste an Eiche im Stadtwald", stellte Linsler fest. "Das tut dem Holznutzer weh, ist aber eine bewusste Entscheidung für die Stärkung des Fledermausbiotops." Zum Schluss wies Linsler darauf hin, dass in den nächsten Monaten entlang der Straße zwischen Altheim und Walldürn auf einer Länge von 450 Meter schadhafte Buchen gefällt werden müssten, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Zum Abschluss sprach Till Desiere, Geschäftsführer der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland, über die Holzvermarktung. So sei der Holzpreis in den vergangenen Monaten steil gestiegen, dann etwas gefallen. Zeitweise konnte man für einen Festmeter Fichtenholz bis zu 115 Euro erzielen. Das liege daran, dass in den USA hohe Schnittholzpreise gezahlt würden. Jetzt habe sich die Nachfrage verlangsamt, unter anderem, weil im Winter weniger Bauholz benötigt werde. Doch der Rundholzpreis für Fichte liege immer noch bei 95 bis 100 Euro. "Ich rechne aber nicht damit, dass die Delle noch lange anhalten wird", sagte Desiere. "Die Nachfrage wird wieder anziehen." Beim Laubholz gestalte sich die Lage anders. Dieses werde hauptsächlich ins Ausland verkauft. Dort stiegen die Preise stetig. So koste Eiche 15 bis 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt sei der Holzabsatz bis zum Jahresende gesichert, fasste Desiere zusammen.

"Wir haben in den besten Jahren über 800.000 Euro Überschuss im Forstbetrieb erwirtschaftet", ergänzte Burger. "Wir schreiben stabil schwarze Zahlen."