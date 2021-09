Von Lena Katzenmaier

Buchen. Journalismus ist eigentlich fast jedem ein Begriff. Doch nur wenige wissen, was sich wirklich hinter der Produktion einer Tageszeitung verbirgt. Recherchieren, redigieren und schreiben, all das durfte ich in meiner Praktikumswoche bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Buchen machen.

Am ersten Tag wurden mir zunächst mit Praktikantin Alina Remmler die nötigen Computerkenntnisse erklärt. Nach der Einführung erstellten wir eine Kurzmeldung. Anschließend habe ich einige Texte redigiert und Termine für den kommenden Tag vereinbart.

Auch wenn jeder Redakteur mit seinen eigenen Aufgaben beschäftigt war, konnte ich zu jeder Zeit um Hilfe bitten oder Fragen stellen.

Der darauffolgende Tag begann für Praktikantin Alina und mich mit einer Führung mit Biberberater Joachim Bernhardt, bei der wir uns fleißig Notizen machten und Fotos schossen. Wieder in der Redaktion angekommen, verfassten wir auch schon direkt unseren Text. Am Mittag trafen wir uns mit Greta Schaible um ihre Idee des "Mehrgenerationenwohnens" zu besprechen. Danach trugen wir unsere Notizen zusammen und so entstanden auch schon die ersten Entwürfe unseres zweiten Artikels.

Am Mittwoch haben Alina und ich unseren Artikel über das "Mehrgenerationenwohnen" fertiggestellt.

Mit dem Verlauf des Tages bekamen wir auch eine neue Aufgabe: eine Umfrage bei Erstwählern. Nachdem wir hierfür einige Personen kontaktierten und uns in der Buchener Fußgängerzone auf die Suche nach Passanten gemacht haben, gab es auch schon eine weitere Beschäftigung: Ein Telefonat mit einem Fluthelfer stand an.

Am Donnerstagmorgen arbeiteten wir direkt an unserem Erstwähler-Artikel weiter. Nach der täglichen 10-Uhr-Besprechung redigierten Alina und ich einen Text, und im Laufe des Tages begann ich auch schon mit dem Schreiben meine Erfahrungsberichts. Freitags beendete ich meinen Bericht.

Im Großen und Ganzen sehe ich mein Praktikum als lehrreich und interessant an. Ich habe gelernt, dass Journalismus mehr ist, als nur die "rasende Reporterin Karla Kolumna" zu sein und dass man sich mit diversen Themen beschäftigt.

Des Weiteren habe ich festgestellt, dass im Journalismus viele Fähigkeiten gefragt sind wie Kreativität und Wissbegierde.