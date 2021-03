Buchen. (rüb) Erfreuliche Nachrichten sind derzeit ebenso Mangelware wie die Perspektive auf einen entspannten Sommer mit Urlaub, Schwimmbad oder Biergartenbesuch. Da tut es gut, wenn andere an ebensolchen Perspektiven arbeiten. Bürgermeister Roland Burger und Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Stein stellten in der Gemeinderatssitzung am Montag die Pläne für die Eröffnung des Waldschwimmbads vor.

Wie im vergangenen Jahr, als trotz verkürzter Saison und coronabedingter Einschränkungen mehr als 16.000 Besucher gezählt wurden, soll das Waldschwimmbad auch heuer öffnen – sofern es die Corona-Verordnung zulässt. Der Start könnte frühestens zum 1. Mai erfolgen.

Denkbar seien, so Stein, folgende Öffnungszeiten: 8 bis 10 Uhr Schulen und Gruppen mit eigener Schwimmaufsicht; 10 bis 13.30 Uhr öffentliches Schwimmen; 13.30 bis 14 Uhr Reinigungspause; 14 bis 18 Uhr öffentliches Schwimmen; 18 bis 19 Uhr Vereine und Gruppen mit eigener Schwimmaufsicht.

Die reservierten Zeiten für Vereine und Schulen seien sehr wichtig, da eine Wiedereröffnung des Hallenbads nicht so schnell zu erwarten sei. Allerdings müssten zunächst noch Gespräche mit den Vereinen geführt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass großer Bedarf an Zeiten für Schwimmkurse besteht.

Was den Eintritt angeht, sind Saisonkarten und Online-Tickets vorgesehen. Daneben soll zeitweise aber auch die Kasse besetzt sein.

"Auch wenn der Rechtsrahmen noch nicht klar ist, bereiten wir die Öffnung vor", betonte Bürgermeister Burger. Ein Vorgehen, das vom Gemeinderat begrüßt wurde. Stadtrat Johannes Volk bat darum zu überprüfen, ob die Zeiten für öffentliches Schwimmen an den Wochenenden ausgeweitet werden könnten. Sein Kollege Otto Kern dankte im Namen der DLRG-Gruppen für den Vorstoß und wies darauf hin, dass die so wichtige Schwimmausbildung in den Vereinen seit einem Jahr ruhe.