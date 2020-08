Buchen. (joc) Elke und Georg Farrenkopf leben in Buchen und sind echte Genießer. Dazu gehört auch, dass sie gerne essen und trinken. Und weil man es ja oft selbst nicht so genau kontrollieren kann, wo die Inhaltsstoffe dazu herkommen, haben sich die beiden entschlossen, zumindest ihr abendliches Lieblingsgetränk selbst herzustellen. "Da wissen wir genau, woher die Zutaten kommen und welche Qualität sie haben" betont Georg Farrenkopf. Und so stellt das Ehepaar seit mittlerweile 13 Jahren seinen Likör selbst her. Zunächst nur zur Eigenverkostung, aber seit 2012 lassen sie auch andere an ihrer Kunst teilhaben und verkaufen den selbst gemachten Likör. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch die regelmäßig im Hotel "Prinz Carl" durchgeführten Likörtastings (Likörprobierabende). Hier geben Elke und Georg Farrenkopf zwischen den einzelnen Gängen auch Informationen zur Likörherstellung. Und Georg würzt die Präsentation gerne noch mit Anekdoten und Gedichten rund um "das schönste Nebengetränk der Welt". Die RNZ sprach mit Elke und Georg Farrenkopf über ihr schönes und seltenes Hobby:

Hallo Elke, hallo Georg, Wie sagt man eigentlich dazu, wenn man Likör herstellt: destillieren, ansetzen oder wie sonst ...

Man sagt ganz offiziell "ansetzen" dazu!

Seit wann setzt ihr Likör an?

Seit 2007 für den Hausgebrauch und zum eigenen Konsum. Seit dem Jahr 2012 haben wir es gewerblich angemeldet. Die Firma läuft auf Elkes Namen.

Wie seid ihr zum Likörmachen gekommen?

Das war reiner Zufall. Wir haben immer sehr viele Himbeeren geerntet. Nach einer Weile konnten wir aber keinen Himbeerkuchen und auch kein Himbeereis mehr sehen. Da kam Elke auf die Idee, Himbeerlikör zu machen. Den haben wir bei privaten Festen ausgeschenkt. Da sagte einer unserer Freunde, dass der echt super schmeckt, und er schlug vor, dass wir das doch in größerem Stil machen sollten.

Was ist euer Lieblingslikör?

Elke: Birne/Cognac. – Georg: Anfangs hatte ich Schlehe und natürlich Himbeere am liebsten, jetzt ist es Mirabelle.

Warum nicht Schnaps oder Whiskey – warum gerade Likör …

Elke: Ich mag überhaupt keinen Schnaps. Außerdem braucht man für die Likörherstellung kein Brennrecht. Das erleichtert vieles.

Macht ihr das haupt- oder nebenberuflich?

Nebenberuflich. Wir haben beide noch unseren Beruf. Das Liköransetzen ist für uns ein schönes Hobby, es macht einfach richtig viel Spaß.

Welche besondere Qualifikation (Kurse, Prüfungen, Lehrgänge etc.) braucht man zum Likörmachen?

Gar keine, aber es ist natürlich Voraussetzung, dass man einen guten Geschmackssinn und eine enge Beziehung zum Getränk hat. Das Ansetzen muss man im Gefühl haben.

Euer Label heißt "Edel und fein" – wie kamt ihr zu dem Firmennamen?

Georg: Das sind die Initialen meiner Frau. Außerdem gibt die Bezeichnung Aufmachung und Geschmack unserer Liköre sehr gut wieder.

Kommen wir zu eurem edlen Produkt: Wie viele und welche Sorten stellt ihr her?

Es sind acht. Und zwar: Himbeere, Zwetschge, Blutwurz, Holunder, Schlehe, Mirabelle, Sauerkirsch und Birne/Cognac.

Habt ihr auch einen Exoten dabei, den es anderswo gar nicht oder nur selten gibt …

Holunder aus echten heimischen Produkten mit dem Saft der frischen Holunderbeere ist natürlich schon eine Rarität. Und Birne/Cognac findet man im Handel normalerweise auch nicht.

Ihr habt gerade Birne/Cognac gesagt. Das heißt: Es gibt auch Mischsorten in einem Likör ...

Nein, der Cognac ist dabei nur zum Verfeinern da. Allgemein haben sich die Mixsorten nicht bewährt. Wir haben das mal ausprobiert, aber das ist nicht das Gelbe vom Ei. Wir haben Erdbeere/Rhabarber angesetzt, Der Geschmack war anfänglich sehr gut, aber schon nach kurzer Zeit ist der Erdbeergeschmack komplett verschwunden. Wir haben uns daher wieder auf unsere Einzelsorten zurückorientiert. Da weiß man, was man hat, und kann die Früchte einzeln gut rausschmecken.

Wichtigster Bestandteil des Likörs ist natürlich das Obst, woher bezieht ihr das?

Elke: Das sind alles regionale Produkte. Die Zwetschgen hat mein Schwiegervater im Garten. Himbeeren haben wir selbst. Holunder und Schlehe holen wir aus der freien Natur, und die Sauerkirschen kommen aus Walldürn. Das Einzige, was wir dazu kaufen müssen, ist Blutwurz.

Wie reif muss die jeweilige Frucht sein, dass sie für Likör geeignet ist?

Auf jeden Fall reif, aber auf gar keinen Fall überreif.

Kann man das ganze Jahr über Likör machen oder nur zur Erntezeit der Früchte?

Wir sind da nicht auf die Erntezeit des Obstes beschränkt. Man kann das Obst auch einfrieren, da gibt es keinerlei Geschmackseinbußen.

Was ist sonst noch drin im Likör?

Georg: Verschiedene Alkoholsorten, beispielsweise Korn, Wodka, Weinbrand oder Rum. Dann noch zur Geschmacksverfeinerung Zimt, Vanille und Zucker. Den Zucker setzen wir aber nur in reduzierter Form ein, damit der Geschmack der Frucht gut zur Geltung kommt. Wert legen wir noch darauf, dass wir in unseren Likören keinerlei Farb- oder Konservierungsstoffe verwenden. Elke: Ja genau, unsere Liköre sind fast schon ein Bio-Produkt!

Was für Räume/technisches Equipment ist erforderlich für die Likörherstellung?

So viel benötigt man da gar nicht. Ein kleiner Raum und ausreichend Behälter in verschiedenen Größen sind schon ausreichend. Die Kunst ist es hier vielmehr – neben der Hygiene – die notwendige Muße und entsprechend Zeit für die Pflege der Liköre zu verwenden. Hier gilt das Motto: Vergessen darf man die Liköre zu keinem Zeitpunkt!

Worauf seid ihr besonders stolz?

Das Hotel Prinz Carl hat jetzt eine Buchener Spezialitäten-Kiste zusammen gestellt. Da sind unsere Liköre vertreten.

Wie lange muss der Likör ziehen?

Je nach Sorte: acht bis 16 Wochen.

Wie sieht es mit dem Alkoholgehalt aus…

Die Spanne reicht von 16 bis 25 Prozent. Am meisten Alkoholgehalt haben Blutwurz und Birne/Cognac.

Wie lange ist ein Likör aus eurem Hause in der Regel haltbar?

Georg: Bislang habe ich noch überhaupt keine Rückmeldung bekommen, dass einer jemals schlecht geworden wäre.

Wo kann man eure Liköre kaufen?

Direkt bei uns, bei den Tastings oder bei unseren Ständen auf verschiedenen Weihnachtsmärkten in der Region.

Wo sind diese Tastings?

Im Hotel "Prinz Carl". Da stimmt einfach das Ambiente, und Jens Jaegle stellt immer ein paar leckere kleine Snacks zu den einzelnen Kostproben bereit. Das ist immer ein richtiges Event. Wir freuen uns wenn es nach der Sommerpause wieder los geht. Erster Termin ist am 19. September. Weitere sind am 17. Oktober und am 28. November, jeweils ab 19 Uhr (Anmeldungen im "Prinz Carl", Tel. 52690).

Bei diesen Tastings haust du, Georg, zur Untermalung mitunter so manchen flotten Spruch raus. Hast du einen für uns?

Ich bin wortkarg, wie immer, aber wenn’s gut ist, isses gut!".

Na dann Prost!

Info: Kontaktdaten: "Edel und fein", Elke Farrenkopf, Kilgensmühle 2 a, 74722 Buchen, Tel. 06281 / 5634064 – elke.farrenkopf@gmx.de

Georg Farrenkopf vor einer Auswahl seiner acht edlen Tropfen. Foto: Joachim Casel