Buchen. (tra) "Die RNZ ist mir in all den Jahren zur echten Herzensangelegenheit geworden. Ich habe hier tiefe berufliche Erfüllung gefunden", zog Redaktionsleiter Fritz Weidenfeld am Ende seines 42-jährigen Berufslebens zufrieden, aber auch mit viel Wehmut Bilanz. Am Donnerstag ging er in den Ruhestand und viele Kollegen und Weggefährten waren in die Buchener Lokalredaktion gekommen, um sich bei ihm zu bedanken und ihm alles Gute zu wünschen.

Aus Heidelberg waren Verlegerin Inge Höltzcke, die Geschäftsführer Joachim Knorr und Michael Gindele, Chefredakteur Dr. Klaus Welzel und Chef vom Dienst Thomas Heilmann nach Buchen gekommen. Aus Mosbach sagten Redaktionsleiter Heiko Schattauer, sein Vorgänger Gerd Layer sowie der regionale Sportchef Jürgen Schmidt Adieu. Auch die ehemaligen Buchener Redakteure und heutigen Ruheständler Rainer Wagner und Burkard Gassenbauer waren gekommen, um ihren früheren Chef zu verabschieden.

Selbstverständlich waren auch die Kollegen, die in der Buchener Redaktion arbeiten, dabei. Die Mitarbeiter der Buchener Geschäftsstelle waren ebenso vertreten wie die Kollegen der Anzeigenabteilung sowie des Vertriebs und auch Dieter Schirmer, der frühere Leiter der ehemaligen Druckerei Odenwälder, war zu Gast. Diese stolze Gästeliste zeigt, wie sehr Fritz Weidenfeld im Kreise seiner Kollegen geachtet wird.

Wertschätzung kommt dem scheidenden Redaktionsleiter, der seit 1977 bei der RNZ gearbeitet hat und 1992 die Leitung der Buchener Lokalredaktion übernahm, auch seitens der RNZ-Leser entgegen: Gleichermaßen wie seine Kollegen schätzen sie ihn als investigativen Redakteur, der "heiße Eisen" und schwierige Themen gerne und mit viel Herzblut anpackte. Sein Ziel war immer, für die RNZ-Leser eine interessante Zeitung zu machen. Die Arbeit war für ihn sehr erfüllend. Somit fiel der Abschied natürlich nicht leicht.

"Sie haben der RNZ über Jahrzehnte den Rücken gestärkt", würdigte Verlegerin Inge Höltzcke bei der Feierstunde in der Buchener Redaktion den angehenden Ruheständler auch im Namen der Geschäftsführer Joachim Knorr und Michael Gindele. "Sie haben ein Gespür für die Menschen in der Region, da Sie hier verwurzelt sind. Sie wirken positiv nach außen: Von Lesern aus Buchen gibt es fast keine Beschwerden. Gleichzeitig wirken Sie positiv nach innen: Das Buchener Team geht sehr freundschaftlich miteinander um, zudem ist in der Lokalredaktion der Generationswechsel geglückt. Das alles ist Ihr Verdienst", so die Verlegerin in ihrer Laudatio.

Chefredakteur Dr. Klaus Welzel würdigte Weidenfelds Art, mit Menschen umzugehen: "Sie haben eine sehr verbindliche Art und können sich gut durchsetzen – auch nach außen hin. So sind wir als Zeitung immer richtig gefahren. Insbesondere, wenn es um schwierige Themen wie zum Beispiel die Neckar-Odenwald-Kliniken ging."

Er habe den scheidenden Buchener Redaktionsleiter als jovial, freundschaftlich und voll subtilen Humors erlebt. "Gleichzeitig konnten Sie, wenn es nötig war, hart sein. Wir werden Sie vermissen", sagte der Chefredakteur.

Der stellvertretende Redaktionsleiter Rüdiger Busch, der seit 1998 bei der RNZ arbeitet und zukünftig die Lokalredaktion Buchen leiten wird, bedankte sich im Namen des Buchener Teams bei Fritz Weidenfeld und brachte dabei große Verbundenheit und Wertschätzung zum Ausdruck. "Du hast unsere Lokalredaktion über Jahrzehnte geprägt und uns vorgelebt, für wen wir Zeitung machen: nicht für uns, sondern nur für unsere Leser", unterstrich Busch und rückte den Menschen hinter dem Chef in den Mittelpunkt: "Beim alltäglichen Kampf um ein möglichst gutes Produkt hast Du eines nie vergessen: das Menschliche. Bei allem Zeit- und Termindruck hast Du uns immer das Gefühl gegeben, dass kein Artikel wichtiger ist als die Menschen dahinter. Das gute Arbeitsklima in unserer Redaktion ist mit Dein Verdienst – und es ist uns eine Verpflichtung, diese positive Atmosphäre zu bewahren und die Arbeit in deinem Sinne fortzuführen."

Redakteur Joachim Casel überbrachte zum einen die besten Wünsche des Heidelberger Betriebsrats und sprach zum anderen als Weidenfelds ältester aktiver Weggefährte. Er blickte humorvoll auf die knapp drei Jahrzehnte zurück, in denen sie in der Redaktion Buchen gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind. Er würdigte nicht nur den investigativen Reporter und mitarbeitermotivierenden Chef, sondern insbesondere den Menschen Fritz Weidenfeld und präsentierte ein Kurzporträt: "Er hat ein freundliches Wesen, ist menschlich verbindend, ruhig, besonnen und humorvoll. Er führte mit langer Hand und mit leisen Tönen. Wer ihn näher kennt, weiß von seinem christlichen Weltbild, bei dem Nächstenliebe eine große Rolle spielt. Vorurteile und Allüren kennt er nicht. Stattdessen reicht er einem stets die helfende Hand. Fritz Weidenfeld lebt das Miteinander und hat eine hohe Identifikation mit der RNZ."

Diese Identifikation wurde auch in den Worten deutlich, die Weidenfeld wählte, um sich zu bedanken: "Seitens der RNZ herrschte in all den Jahren großes Vertrauen in meine Arbeit und mein Wirken. Das gab mir Antrieb, Auftrieb und Motivation. Gleichzeitig habe auch ich der RNZ unumstößlich vertraut." Weidenfeld bedankte sich beim Verlag, der Geschäftsleitung, der Chefredaktion, dem Team der Buchener Lokalredaktion, der Redaktion Mosbach sowie der Geschäftsstelle, dem Vertrieb und auch der ehemaligen Druckerei Odenwälder.

"Wir sind ein gemeinsames Ganzes", unterstrich Weidenfeld. Sein großer Dank ging vor allem auch an seine Ehefrau Cornelia Weidenfeld, die ihm in all den Jahren immer den Rücken freigehalten hat.

Er unterstrich die Relevanz der Tageszeitungsredaktionen in Zeiten der unverbindlichen Berichterstattung im Internet: "Die Themen, die die Welt bewegen, schlagen lokal durch", sagte Weidenfeld. "Man braucht gestandene Zeitungsredakteure, um über die lokalen Auswirkungen des Klimawandels, der Mobilität, die Landwirtschaft der Zukunft oder die Neckar-Odenwald-Kliniken und dergleichen mehr zu berichten. Somit wird die RNZ eine gute Zukunft haben, an der ich als Leser regen Anteil nehmen werde."

Und zum Lesen wird der Ruheständler nun viel Zeit haben. Er wird jedoch nicht nur die Rhein-Neckar-Zeitung lesen, sondern auch in guten Krimis schmökern, klassische Musik hören, reisen und Zeit mit seiner Familie und den Enkeln verbringen. Zudem wird man ihn noch häufiger als bisher bei Veranstaltungen der Arbeiterwohlfahrt treffen, da er seit Jahrzehnten im Vorstand der Awo Walldürn mit anpackt.

Nach der offiziellen Verabschiedung wurden in der Redaktion in angenehmer Atmosphäre so manche Anekdoten und Geschichten ausgetauscht, bevor man mit den besten Wünschen für Fritz Weidenfeld auseinanderging.