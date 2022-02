Buchen. (tra) Die Buchener Faschenacht wird nun in der gesamten Metropolregion noch bekannter. In der Folge 19 des Formats "Wir. Hier. Dehääm", das im Rhein-Neckar-Fernsehen läuft, zieht Moderatorin Barbara Zechel mit einer kleinen "Huddelbätz"-Schar durch die Altstadt und taucht mit ihnen in die Tradition der Buchener Narren ein.

Los geht es in dem Gebäude, dessen Schlüssel Bürgermeister Roland Burger während der Faschenacht abgibt: im Rathaus. Uwe Ristl, der stellvertretende Vorsitzende der FG "Narrhalla", stellt gemeinsam mit Vorsitzendem Herbert Schwing und Ute Schwing die Sage vor, die sich um den "Blecker" rankt. Zudem erfährt die Moderatorin, wie die bunten "Huddelbätze" genäht werden.

Danach geht es "uff die Gass": Eine "Huddelbätz"-Abordnung führt Barbara Zechel durch die Altstadt. Wenn es um die Faschenacht geht, darf der Narrenbrunnen nicht fehlen. Umringt von den Narrenräten und Ausscheller Ludwig Lemp stellt Bürgermeister Roland Burger dieses besondere Wahrzeichen vor.

Auf dem Weg zum Stadtturm berichtet Uwe Ristl über Traditionsveranstaltungen wie das Fastnachtsspiel, das anschließend für das TV-Team inszeniert wird. Als Barbara Zechel dann am Stadtturm den Nachtwächter samt Bewaffnung antrifft, bekommt sie dann doch "ä bissle Angscht". Für das RNF-Team ruft Nachtwächter Manfred Kirchgeßner dann die Geister herbei – während hinter ihm schon "Huddelbätze" warten, um sie zu vertreiben.

Am Ende des Beitrags wird Bürgermeister Roland Burger auf dem Rathausbalkon über die Bedeutung der Faschenacht interviewt. Die Faschenacht sei "Teil der Buchener Identität" und stehe für "ungestüme Lebensfreude der Menschen". Die Faschenacht sei ein großes Gemeinschaftserlebnis, das von den Buchenern aktuell sehr vermisst werde.

Info: Der Beitrag ist auf www.rnf.de unter "Wir. Hier. Dehääm" zu sehen und wird montags um 19.30 Uhr, dienstags um 21.30 Uhr und samstags um 20.30 Uhr im Fernsehen gezeigt.